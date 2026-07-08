https://ukraina.ru/20260708/anatoliy-bublik-boryas-s-nelegalnoy-migratsiey-my-boremsya-i-s-temi-kto-realno-khochet-zhit-v-rossii-1081207645.html

Анатолий Бублик: борясь с нелегальной миграцией, мы боремся и с теми, кто реально хочет жить в России

Анатолий Бублик: борясь с нелегальной миграцией, мы боремся и с теми, кто реально хочет жить в России - 09.07.2026 Украина.ру

Анатолий Бублик: борясь с нелегальной миграцией, мы боремся и с теми, кто реально хочет жить в России

Ведущий российский специалист по миграции и репатриации соотечественников, глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик рассказал в интервью изданию Украина.ру о положительных и отрицательных законодательных изменениях в миграционной сфере

2026-07-08T15:22

2026-07-08T15:22

2026-07-09T12:24

хочу жить в россии!

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— Анатолий, в прошлый раз мы с Вами говорили полгода назад. Что изменилось с тех пор?— Количество людей, которые хотели бы переехать в Россию, стабильно растет, чего не скажешь о тех, кто реально смог переехать. Я сейчас говорю не о трудовых мигрантах, а о соотечественниках, репатриантах и людях, которые придерживаются наших ценностей. Их количество за последние полгода не увеличилось. Люди уезжают из стран так называемого первого мира, но едут не к нам. Например, Германию за год покинуло более 1,2 млн человек, 300 тысяч из которых — коренные немцы.— Куда они едут, если не к нам?— Туда, где их охотно принимают. Страны Латинской Америки, например. А те, кто связан с бизнесом, потянулись в США. Штаты выстроили эффективную политику перекачки финансов и умов, разрушают Европу, вводя у себя различные программы, которые помогают европейским предпринимателям налоговыми послаблениями, дешевой энергией, землю дают за доллар. Едут в Китай, в Азию в целом, а до нас доезжают по остаточному принципу.— Сколько все-таки доезжает до нас?— В прошлом году в Россию приехало порядка 100 тысяч человек, которые получили у нас вид на жительство или гражданство. Из них 27 тысяч — по программе переселения. Это абсолютный минимум за все время существования программы. Остальные — это переселенцы из таких стран, как Молдавия, Белоруссия, Казахстан, та же Украина, которые приезжают без программы, по упрощенной системе. Ну и те, кто приехал по 702-му указу президента о традиционных ценностях. Если сложить их всех, то получится порядка 100 тысяч человек.За три года существования нашей организации "Путь домой" мы проконсультировали 280 тысяч желающих переехать в Россию. МВД ежегодно проводит более 20 тысяч консультаций в одной только Латвии. Но желание не означает возможность. Реально может переехать, наверное, каждый двадцатый.— Что мешает?— Сейчас мы выстраиваем заградительную систему против миграции, но при этом не разграничиваем полезных и неполезных мигрантов. Мало того, мы наших соотечественников, потенциальных репатриантов, не признаем русскими. Вопрос, кого считать русским, а кого нет, так и не решен. Из-за этого мы даже не можем предложить этим людям возвращаться домой.Мы выстраиваем заградительные меры для того, чтобы не пускать в Россию нелегалов или выдворять тех, кто уже смог проехать — по 200 тысяч в год выдворяем. Но, борясь с нелегалами, мы боремся и с теми, кто хотел бы приехать легально, но не может.— Правильно ли я понимаю, что у нас не существует официальной классификации мигрантов на трудовых, соотечественников, экспатов, вынужденных переселенцев и т.д.?— Совершенно верно. Сейчас для нас любой приезжающий в Россию — это просто мигрант. Соответственно, мы относимся к русскому, который из-за распада СССР вырос вне России, но однозначно ассоциирует себя с русским народом, точно так же, как и к тому, кто вырос в последние 30 лет, скажем, в среднеазиатской глубинке, не знает русского языка и с Россией вообще никак не связан. Человек из последней категории при переезде в РФ должен взять с собой только паспорт, а из первой — 12 документов, к которым еще будет куча вопросов. Наши соотечественники ежедневно слышат очень странные вопросы. Например, докажите, что город Алматы, из которого вы сейчас приехали, раньше назывался Алма-Ата, где вы по документам родились. — Последние законодательные решения не улучшают ситуацию?— Позитивных изменений здесь больше, но есть и такие законодательные акты, которые мешают. Например, знание русского языка для получения права учиться в школе.Если ребенок не сдает экзамен, то получает две возможности. Первая — идти в платную частную школу, где не нужно сдавать экзамен. Вторая — учишь язык, тоже скорее всего за деньги, и через 3-6 месяцев приходишь на пересдачу. Не на следующий день, что позволено взрослым.— Логику понять можно. Но в той же Европе эту проблему решили. Например, в ФРГ, где сейчас много украинских переселенцев, открыли спецклассы, где дети с Украины быстро учат немецкий и затем переходят в обычные классы.— У нас нет института социализации, бесплатных курсов русского нет.Осенью ввели коммерческий утильсбор для всех автомобилей. Если ты едешь в Россию не по программе переселения, про автомобиль забудь. То есть люди собирались, покупали себе заранее машину для переезда, прицеп, а в итоге оказывается, что им нужно заплатить 1,5-2 млн рублей при въезде. Да, при участии в программе переселения утильсбор можно не платить, но тогда ты машину никогда не продашь.А особенно сложно тем, кто живет в странах ЕАЭС. Человек может въехать в РФ, работать в РФ и даже кататься на своём автомобиле по РФ, но как только он захочет здесь остаться жить, ему скажут — будь добр, доплати 1,5-2 млн рублей, чтобы автомобиль, на котором ты уже и так ездишь по российским дорогам, теперь стал твоим по российским документам.Эти нововведения по русскому языку и утильсбору не позволили в 2025 году переехать в Россию более чем 4 тысячам человек. Мы до сих пор не приняли правильных решений по справкам об отсутствии судимости. С этого лета все переезжающие в РФ должны предоставить справку об отсутствии судимости. Сама идея правильная, но почему мы не прописали, что справка из недружественной страны может быть действительной, допустим, 6 месяцев, а не 3? Самое ужасное, что можно было сделать — это ввести поправку прямо в день ее публикации, 6 июня. Сотням людей, которые находились в этот момент в дороге, сотням людей, которые уже были в РФ и подавали документы придется возвращаться обратно за справкой.Люди говорят: "Я люблю Россию, я хочу переехать в Россию, я русский человек, но я не успеваю за теми изменениями, которые принимаются". Как, например, повышение пошлин с 26 июля. Теперь за гражданство вместо 4 тысяч должны платить 50 тысяч пошлины. Ладно, предположим человек готов заплатить, но, если бы это была единственная сумма. Ведь мы же берём не только эту пошлину — нужно платить за оформление документов, платить нотариусу, платить переводчику, платить за апостиль, сам переезд стоит очень дорого, утильсбор за автомобиль гигантский. Все это негативно влияет на цифры реально переезжающих в Россию.— Среди нововведений — с 2027 года получить маткапитал смогут только те, кто к моменту рождения ребенка живет в России не менее 5 лет. Как это сочетается с постоянными призывами побольше рожать?— Невозможно понять. Если в течение 5 лет после получения гражданства у тебя не будет пособий на воспитание детей — это серьезный удар. Хотя обязательно найдутся люди, которые скажут — а нечего переселенцам у нас получать эти блага. Наверное, трудовым мигрантам, которые приехали на время поработать и затем увезти заработанное в свои страны, действительно не надо давать пособия. Они ведь не граждане. Но когда ты становишься гражданином и рожаешь здесь ребёнка, ты должен получить все блага.— И здесь мы возвращаемся к вопросу о классификации. Если люди приезжают с разными целями, то нужны и разные подходы.— Да, трудовой мигрант приезжает временно работать. По окончанию трудового договора он вернется к себе на родину. Заградительные меры нужны, чтобы он не вез сюда жену, детей, братьев, сестер и не оставался здесь нелегально. У репатрианта-соотечественника, который едет сюда по программе переселения, должны быть совершенно иные права и обязанности. А третья категория — это ценностные переселенцы по указу № 702. Я бы им дал право быстро легализоваться у нас, и всё. — Я бы выделил еще вынужденных переселенцев. И это касается не только Украины, но, например, Прибалтики. Ведь обычный переселенец может продать имущество и приехать в Россию с хоть каким-то стартовым капиталом, а эти люди чаще всего кроме рюкзака с самым необходимым вообще ничего не имеют.— Согласен. Я недавно вернулся из Калининграда, где встречался с представителями региональных властей и Фонда защиты прав соотечественников за рубежом. Они говорят, что сейчас все больше и больше людей депортируют из Прибалтики. Человек оказывается на границе с паспортом и 20 евро в руках. И, если бы в пограничных Калининграде и Пскове не было региональных мер поддержки, этим людям пришлось бы несладко. — А что-то позитивное происходит?— По сравнению с тем, чтобы было еще года три назад, т.е. бесконтрольный въезд из Азии и практически невозможный въезд с Запада, полярность немного сместилась.Еще из хорошего - с осени 2025 года регионы получили разрешение оказывать финансовую поддержку репатриантам.Наконец принят 74-й федеральный закон о том, что не выдаём людей, которые прошли службу в нашей армии, либо служат по контракту на СВО.Мы снова даём гражданство жителям Приднестровья.И мы наконец-то запустили карту Родина.— Неужели? Последние несколько лет о ней только и разговоры, а подвижек никаких не было.— Дело в том, что у нас не было правового основания для того, чтобы эту карту запустить. Она была готова, уже терминалы имелись за рубежом, всё технически было проработано. Но только пару недель назад появилось постановление правительства, разрешающее задействовать карту за рубежом.Изменений на самом деле много. Мы ждали их 30 лет и вот они происходят сейчас так быстро что инспекторы, которые должны принимать документы у переселенцев, говорят, что не успевают за изменениями, не успевают осваивать новые алгоритмы, иногда не имеют даже образцов для заполнения документов по новым формам. Но процесс идет.О том, что мешает украинским беженцам попасть в РФ и почему они вынуждены оставаться в Европе даже, если не хотят этого, — в материале "Еще раз о "фильтрации" в Шереметьево и почему украинские беженцы почти перестали ехать в Россию".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, германия, европа, мвд, еаэс, мигранты, прибалтика, украина, интервью