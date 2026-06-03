https://ukraina.ru/20260603/premer-armenii-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-dlya-fermerov-1079753439.html

Премьер Армении сделал неожиданное заявление для фермеров

Премьер Армении сделал неожиданное заявление для фермеров - 03.06.2026 Украина.ру

Премьер Армении сделал неожиданное заявление для фермеров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство выплатит фермерам компенсацию за урожай, который не может быть поставлен в Россию из-за введённых Москвой ограничений. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости

2026-06-03T09:28

2026-06-03T09:28

2026-06-03T11:34

новости

армения

россия

москва

никол пашинян

россельхознадзор

украина.ру

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067973822_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_f96c944f133ebbadc72c776169bd2965.jpg

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам, что государство возместит им потери за урожай, который не удастся экспортировать в Россию из-за введённых российскими властями ограничений. Об этом он заявил на встрече с избирателями перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня."Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. <…> Я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", — сказал Пашинян.Он уточнил, что в случаях возникновения "несправедливых препятствий для экспорта" будут запускаться программы поддержки и субсидирования продукции, которая не была вывезена за рубеж. При этом премьер признал, что часть армянской продукции не всегда соответствует качественным стандартам.Пашинян также отметил, что ситуация подталкивает к поиску новых рынков сбыта. По его словам, несколько армянских бизнес-делегаций уже отправились за границу. Он поблагодарил международных партнёров за быстрое реагирование и сообщил, что уже есть конкретные предложения по закупке цветов, фруктов и овощей. Премьер выразил уверенность, что объёмы продукции не настолько велики, чтобы их не смогла покрыть одна крупная европейская розничная сеть.С 30 мая Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, с 22 мая ведомство временно ограничило импорт цветов из этой страны.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

армения

россия

москва

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, россия, москва, никол пашинян, россельхознадзор, украина.ру, мир без границ