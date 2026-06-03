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Премьер Армении сделал неожиданное заявление для фермеров
Премьер Армении сделал неожиданное заявление для фермеров - 03.06.2026 Украина.ру
Премьер Армении сделал неожиданное заявление для фермеров
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство выплатит фермерам компенсацию за урожай, который не может быть поставлен в Россию из-за введённых Москвой ограничений. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости
2026-06-03T09:28
2026-06-03T09:28
2026-06-03T11:34
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам, что государство возместит им потери за урожай, который не удастся экспортировать в Россию из-за введённых российскими властями ограничений. Об этом он заявил на встрече с избирателями перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня."Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. <…> Я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", — сказал Пашинян.Он уточнил, что в случаях возникновения "несправедливых препятствий для экспорта" будут запускаться программы поддержки и субсидирования продукции, которая не была вывезена за рубеж. При этом премьер признал, что часть армянской продукции не всегда соответствует качественным стандартам.Пашинян также отметил, что ситуация подталкивает к поиску новых рынков сбыта. По его словам, несколько армянских бизнес-делегаций уже отправились за границу. Он поблагодарил международных партнёров за быстрое реагирование и сообщил, что уже есть конкретные предложения по закупке цветов, фруктов и овощей. Премьер выразил уверенность, что объёмы продукции не настолько велики, чтобы их не смогла покрыть одна крупная европейская розничная сеть.С 30 мая Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, с 22 мая ведомство временно ограничило импорт цветов из этой страны.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, армения, россия, москва, никол пашинян, россельхознадзор, украина.ру, мир без границ
Новости, Армения, Россия, Москва, Никол Пашинян, Россельхознадзор, Украина.ру, Мир без границ
Премьер Армении сделал неожиданное заявление для фермеров
09:28 03.06.2026 (обновлено: 11:34 03.06.2026)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство выплатит фермерам компенсацию за урожай, который не может быть поставлен в Россию из-за введённых Москвой ограничений. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам, что государство возместит им потери за урожай, который не удастся экспортировать в Россию из-за введённых российскими властями ограничений. Об этом он заявил на встрече с избирателями перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня.
"Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. <…> Я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", — сказал Пашинян.
Он уточнил, что в случаях возникновения "несправедливых препятствий для экспорта" будут запускаться программы поддержки и субсидирования продукции, которая не была вывезена за рубеж. При этом премьер признал, что часть армянской продукции не всегда соответствует качественным стандартам.
Пашинян также отметил, что ситуация подталкивает к поиску новых рынков сбыта. По его словам, несколько армянских бизнес-делегаций уже отправились за границу. Он поблагодарил международных партнёров за быстрое реагирование и сообщил, что уже есть конкретные предложения по закупке цветов, фруктов и овощей. Премьер выразил уверенность, что объёмы продукции не настолько велики, чтобы их не смогла покрыть одна крупная европейская розничная сеть.
С 30 мая Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, с 22 мая ведомство временно ограничило импорт цветов из этой страны.
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