https://ukraina.ru/20260603/kak-rossiya-otomstit-vsu-za-rasstrel-avtobusa-v-enakievo-ischenko-ob-otvete-bez-illyuziy-1079771731.html

Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий

Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий - 03.06.2026 Украина.ру

Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий

Снова автобус с людьми под ударом дрона ВСУ. Снова погибшие и раненые, среди которых – ребёнок. Киев перешёл к планомерной охоте на гражданских. Почему это... Украина.ру, 03.06.2026

2026-06-03T15:36

2026-06-03T15:36

2026-06-03T15:36

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Снова автобус с людьми под ударом дрона ВСУ. Снова погибшие и раненые, среди которых – ребёнок. Киев перешёл к планомерной охоте на гражданских. Почему это признак военного краха?В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – прямой ответ на вопрос, почему единственный способ остановить террор ВСУ – это ликвидировать антироссийский проект "Украина" и почему не нужно никаких буферных зон. Кроме того, политический обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа не осудит обстрелы Запорожской АЭС и почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы, а также рассказал, заберут ли поляки орден у Зеленского: 00:17 – Атака ВСУ на автобус в Енакиево и ответ России;07:00 – Потери Украины и ПВО России;10:00 – Почему Украину нужно ликвидировать; 13:30 – Запорожская АЭС и молчание Запада;16:30 – Почему европейцы боятся границы с РФ; 19:30 ¬ Скандал с нацистами и польский орден Зеленского;26:00 – Почему киевский режим обречён? ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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