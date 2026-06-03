Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий - 03.06.2026 Украина.ру
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Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий
Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий - 03.06.2026 Украина.ру
Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий
Снова автобус с людьми под ударом дрона ВСУ. Снова погибшие и раненые, среди которых – ребёнок. Киев перешёл к планомерной охоте на гражданских. Почему это... Украина.ру, 03.06.2026
2026-06-03T15:36
2026-06-03T15:36
видео
россия
украина
енакиево
ростислав ищенко
владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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Снова автобус с людьми под ударом дрона ВСУ. Снова погибшие и раненые, среди которых – ребёнок. Киев перешёл к планомерной охоте на гражданских. Почему это признак военного краха?В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – прямой ответ на вопрос, почему единственный способ остановить террор ВСУ – это ликвидировать антироссийский проект "Украина" и почему не нужно никаких буферных зон. Кроме того, политический обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа не осудит обстрелы Запорожской АЭС и почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы, а также рассказал, заберут ли поляки орден у Зеленского: 00:17 – Атака ВСУ на автобус в Енакиево и ответ России;07:00 – Потери Украины и ПВО России;10:00 – Почему Украину нужно ликвидировать; 13:30 – Запорожская АЭС и молчание Запада;16:30 – Почему европейцы боятся границы с РФ; 19:30 ¬ Скандал с нацистами и польский орден Зеленского;26:00 – Почему киевский режим обречён? ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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видео, россия, украина, енакиево, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская аэс, украинские националисты, украинские неонацисты, польша, ес, терроризм, пво, чем закончится война на украине, видео
Видео, Россия, Украина, Енакиево, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Запорожская АЭС, украинские националисты, украинские неонацисты, Польша, ЕС, терроризм, ПВО, чем закончится война на Украине

Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий

15:36 03.06.2026
 
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Снова автобус с людьми под ударом дрона ВСУ. Снова погибшие и раненые, среди которых – ребёнок. Киев перешёл к планомерной охоте на гражданских. Почему это признак военного краха?

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – прямой ответ на вопрос, почему единственный способ остановить террор ВСУ – это ликвидировать антироссийский проект "Украина" и почему не нужно никаких буферных зон.
Кроме того, политический обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа не осудит обстрелы Запорожской АЭС и почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы, а также рассказал, заберут ли поляки орден у Зеленского:

00:17 – Атака ВСУ на автобус в Енакиево и ответ России;
07:00 – Потери Украины и ПВО России;
10:00 – Почему Украину нужно ликвидировать;
13:30 – Запорожская АЭС и молчание Запада;
16:30 – Почему европейцы боятся границы с РФ;
19:30 ¬ Скандал с нацистами и польский орден Зеленского;
26:00 – Почему киевский режим обречён?

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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