Как Россия отомстит ВСУ за расстрел автобуса в Енакиево: Ищенко об ответе без иллюзий
Снова автобус с людьми под ударом дрона ВСУ. Снова погибшие и раненые, среди которых – ребёнок. Киев перешёл к планомерной охоте на гражданских. Почему это признак военного краха?
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – прямой ответ на вопрос, почему единственный способ остановить террор ВСУ – это ликвидировать антироссийский проект "Украина" и почему не нужно никаких буферных зон.
Кроме того, политический обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа не осудит обстрелы Запорожской АЭС и почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы, а также рассказал, заберут ли поляки орден у Зеленского:
00:17 – Атака ВСУ на автобус в Енакиево и ответ России;
07:00 – Потери Украины и ПВО России;
10:00 – Почему Украину нужно ликвидировать;
13:30 – Запорожская АЭС и молчание Запада;
16:30 – Почему европейцы боятся границы с РФ;
19:30 ¬ Скандал с нацистами и польский орден Зеленского;
26:00 – Почему киевский режим обречён?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – прямой ответ на вопрос, почему единственный способ остановить террор ВСУ – это ликвидировать антироссийский проект "Украина" и почему не нужно никаких буферных зон.
Кроме того, политический обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, почему Европа не осудит обстрелы Запорожской АЭС и почему Трамп бросил Украину на произвол судьбы, а также рассказал, заберут ли поляки орден у Зеленского:
00:17 – Атака ВСУ на автобус в Енакиево и ответ России;
07:00 – Потери Украины и ПВО России;
10:00 – Почему Украину нужно ликвидировать;
13:30 – Запорожская АЭС и молчание Запада;
16:30 – Почему европейцы боятся границы с РФ;
19:30 ¬ Скандал с нацистами и польский орден Зеленского;
26:00 – Почему киевский режим обречён?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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