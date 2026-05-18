https://ukraina.ru/20260518/ataka-bpla-na-moskvu-17-maya-stala-odnoy-iz-samykh-krupnykh-1079089588.html

Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных

Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных - 18.05.2026 Украина.ру

Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных

Украинские военные в ночь на 17 мая ударили беспилотниками по Москве и области, атака стала самой масштабной с начала года

2026-05-18T07:24

2026-05-18T07:24

2026-05-18T11:56

новости

москва

московская область

химки

сергей собянин

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101350/73/1013507399_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_24f185c21ccb9171f74998309c1d0dc8.jpg

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 120 летевших на столицу дронов. В Подмосковье жертвами стали три человека, еще 12 получили ранения, повреждены жилые дома и нефтеперерабатывающий завод.Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в микрорайоне Старбеево города Химки беспилотник попал в частный дом, погибла женщина, еще один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки (Мытищи) дрон врезался в строящийся дом, погибли двое мужчин. В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Большинство ранений получили строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.Аэропорты Москвы временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что массированная атака дронов на Москву и Московскую область является терактом.Подробнее - в материале Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО на сайте Украина.ру.

москва

московская область

химки

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, московская область, химки, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру