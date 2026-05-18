Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных
2026-05-18T07:24
2026-05-18T11:56
Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных

07:24 18.05.2026 (обновлено: 11:56 18.05.2026)
 
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 120 летевших на столицу дронов.
В Подмосковье жертвами стали три человека, еще 12 получили ранения, повреждены жилые дома и нефтеперерабатывающий завод.
Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в микрорайоне Старбеево города Химки беспилотник попал в частный дом, погибла женщина, еще один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки (Мытищи) дрон врезался в строящийся дом, погибли двое мужчин.
В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Большинство ранений получили строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.
Аэропорты Москвы временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что массированная атака дронов на Москву и Московскую область является терактом.
"Объекты нападения были исключительно мирные: люди, многоквартирные и частные дома", — заявила Захарова.
Подробнее - в материале Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО на сайте Украина.ру.
НовостиМоскваМосковская областьХимкиСергей СобянинВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
