https://ukraina.ru/20260518/ataka-bpla-na-moskvu-17-maya-stala-odnoy-iz-samykh-krupnykh-1079089588.html
Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных
Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных - 18.05.2026 Украина.ру
Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных
Украинские военные в ночь на 17 мая ударили беспилотниками по Москве и области, атака стала самой масштабной с начала года
2026-05-18T07:24
2026-05-18T07:24
2026-05-18T11:56
новости
москва
московская область
химки
сергей собянин
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101350/73/1013507399_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_24f185c21ccb9171f74998309c1d0dc8.jpg
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 120 летевших на столицу дронов. В Подмосковье жертвами стали три человека, еще 12 получили ранения, повреждены жилые дома и нефтеперерабатывающий завод.Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в микрорайоне Старбеево города Химки беспилотник попал в частный дом, погибла женщина, еще один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки (Мытищи) дрон врезался в строящийся дом, погибли двое мужчин. В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Большинство ранений получили строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.Аэропорты Москвы временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что массированная атака дронов на Москву и Московскую область является терактом.Подробнее - в материале Атака БПЛА на Москву и Подмосковье сегодня: более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО на сайте Украина.ру.
москва
московская область
химки
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101350/73/1013507399_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e862d3e275d2eefff626cce831e4cfc7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, московская область, химки, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Москва, Московская область, Химки, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных
07:24 18.05.2026 (обновлено: 11:56 18.05.2026)
Украинские военные в ночь на 17 мая ударили беспилотниками по Москве и области, атака стала самой масштабной с начала года
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 120 летевших на столицу дронов.
В Подмосковье жертвами стали три человека, еще 12 получили ранения, повреждены жилые дома и нефтеперерабатывающий завод.
Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в микрорайоне Старбеево города Химки беспилотник попал в частный дом, погибла женщина, еще один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки (Мытищи) дрон врезался в строящийся дом, погибли двое мужчин.
В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Большинство ранений получили строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.
Аэропорты Москвы временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что массированная атака дронов на Москву и Московскую область является терактом.
"Объекты нападения были исключительно мирные: люди, многоквартирные и частные дома", — заявила Захарова.