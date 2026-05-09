Использовали перемирие для наращивания ударов: ВСУ почти 9 тысяч раз нарушили режим прекращения огня
2026-05-09T14:51
В зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 9 мая сообщили в Министерстве обороны РФ, комментируя ход объявленного трехдневного перемирия
По данным ведомства, за время пасхального перемирия украинские формирования совершили 1173 обстрела позиций российских войск, используя артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, минометы и танки. Кроме того, зафиксирован 7151 удар с применением беспилотных летательных аппаратов.
Таким образом, Киев в очередной раз продемонстрировал нежелание соблюдать какие-либо мирные инициативы. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ продолжали обстрелы и атаки дронов, что ставит под сомнение любые будущие переговоры о перемирии.
Ранее, 8 мая, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что объявленное трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая) положит начало завершению конфликта. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва согласилась поддержать инициативу Вашингтона о продлении перемирия до 11 мая.
Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.
