Использовали перемирие для наращивания ударов: ВСУ почти 9 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

В зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 9 мая сообщили в Министерстве обороны РФ, комментируя ход объявленного трехдневного перемирия

2026-05-09T14:51

По данным ведомства, за время пасхального перемирия украинские формирования совершили 1173 обстрела позиций российских войск, используя артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, минометы и танки. Кроме того, зафиксирован 7151 удар с применением беспилотных летательных аппаратов.Таким образом, Киев в очередной раз продемонстрировал нежелание соблюдать какие-либо мирные инициативы. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ продолжали обстрелы и атаки дронов, что ставит под сомнение любые будущие переговоры о перемирии.Ранее, 8 мая, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что объявленное трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая) положит начало завершению конфликта. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва согласилась поддержать инициативу Вашингтона о продлении перемирия до 11 мая. Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.

