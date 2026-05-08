Скорей забудьте об Иране: вот вам фото НЛО

Министерство войны США начало публикацию документов о неопознанных летающих объектах на своем официальном сайте. Ведомство сообщило об этом 8 мая в соцсети X

2026-05-08T18:27

Обнародование данных началось по указанию президента США Дональда Трампа, подчеркнули в Пентагоне."Американский народ теперь может мгновенно получить доступ к рассекреченным файлам федерального правительства о неопознанных явлениях… В то время как прошлые администрации стремились дискредитировать или переубедить американский народ, президент Трамп стремится обеспечить максимальную прозрачность для общественности, которая теперь может сама сделать выводы о содержащейся в этих файлах информации", — говорится в заявлении.В рамках первого пакета министерство опубликовало 162 документа. Военные пообещали, что продолжат выкладывать новые материалы на постоянной основе.Ранее конгрессмен Тим Берчетт сообщил, что власти США начнут рассекречивать документы, связанные с НЛО, 8 мая. При этом 46 видеозаписей, на публикации которых настаивал американский парламент, не были включены в первый пакет.Ожидается, что документы будут размещаться небольшими частями ежедневно.Какую повестку пытается перебить Пентагон: Иран атаковал три эсминца США и выгнал их из Ормуза

