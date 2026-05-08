Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/politolog-raskryl-soderzhanie-pisma-zelenskogo-putinu-1078762255.html
Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину
Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину - 08.05.2026 Украина.ру
Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину
Письмо Владимира Зеленского, которое премьер Словакии Роберт Фицо должен передать российскому лидеру Владимиру Путину, вряд ли содержит серьёзные предложения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru 8 мая высказал политолог Юрий Светов. Но нечто важное в послании все же есть
2026-05-08T18:20
2026-05-08T18:20
новости
словакия
киев
москва
владимир зеленский
владимир путин
роберт фицо
совет федерации
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046538279_284:382:2702:1742_1920x0_80_0_0_f52a23cfd535740e66357b3e695b3463.jpg
По словам аналитика, максимум, на что можно рассчитывать, — это стандартный набор фраз о немедленном перемирии или предложение об обмене пленными. Ни о каком долгожданном прорыве речи не идёт. Зеленский, как подчеркнул эксперт, не готов признать реалии на земле: уйти с российских территорий, остановить конфликт и сесть за стол переговоров."Я не верю, что в письме Зеленского для Путина будет что-то серьёзное. Каких заявлений можно ожидать от человека, который назначает перемирие и потом сразу сам его срывает?" — задался вопросом Светов.Особых надежд на изменение позиции Киева политолог не питает. Глава киевского режима, по его мнению, пытается протянуть до выборов в США, надеясь, что республиканцы проиграют и тогда ситуация изменится. Однако проигрыш Киева в конфликте, уверен Светов, неизбежен.Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, направляющийся в Москву на 9 Мая, выступит в роли неформального дипкурьера. По данным МИД Республики, политик передаст президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. В Совете Федерации заявили, что Москва ожидает письмо от главы киевского режима.Что происходит накануне праздника: Полиция разгоняет провокаторов с Украины, мировые лидеры прибывают в Москву. Новости к этому часу
словакия
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046538279_290:403:2484:2048_1920x0_80_0_0_d4bf980973c2ed3732a0c6e0dd429d56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, киев, москва, владимир зеленский, владимир путин, роберт фицо, совет федерации, мид
Новости, Словакия, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Роберт Фицо, Совет Федерации, МИД

Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину

18:20 08.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЮрий Светов
Юрий Светов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Письмо Владимира Зеленского, которое премьер Словакии Роберт Фицо должен передать российскому лидеру Владимиру Путину, вряд ли содержит серьёзные предложения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru 8 мая высказал политолог Юрий Светов. Но нечто важное в послании все же есть
По словам аналитика, максимум, на что можно рассчитывать, — это стандартный набор фраз о немедленном перемирии или предложение об обмене пленными. Ни о каком долгожданном прорыве речи не идёт. Зеленский, как подчеркнул эксперт, не готов признать реалии на земле: уйти с российских территорий, остановить конфликт и сесть за стол переговоров.
"Я не верю, что в письме Зеленского для Путина будет что-то серьёзное. Каких заявлений можно ожидать от человека, который назначает перемирие и потом сразу сам его срывает?" — задался вопросом Светов.
Особых надежд на изменение позиции Киева политолог не питает. Глава киевского режима, по его мнению, пытается протянуть до выборов в США, надеясь, что республиканцы проиграют и тогда ситуация изменится. Однако проигрыш Киева в конфликте, уверен Светов, неизбежен.
Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, направляющийся в Москву на 9 Мая, выступит в роли неформального дипкурьера. По данным МИД Республики, политик передаст президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. В Совете Федерации заявили, что Москва ожидает письмо от главы киевского режима.
Что происходит накануне праздника: Полиция разгоняет провокаторов с Украины, мировые лидеры прибывают в Москву. Новости к этому часу
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСловакияКиевМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоберт ФицоСовет ФедерацииМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:348 мая 2026 года, вечерний эфир
18:30Парад Победы в усеченном виде – очень неожиданное решение, считает эксперт Юрков
18:27Скорей забудьте об Иране: вот вам фото НЛО
18:20Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину
18:09Артемий Лебедев рукоплещет Китаю за смелось
18:00Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 мая
17:58Полиция разгоняет провокаторов с Украины, мировые лидеры прибывают в Москву. Новости к этому часу
17:45ВСУ убили отца с дочерью, Росавиация сняла ограничения. Новости СВО
17:40БПЛА в Брянске разрушили больше 200 квартир
17:25Дроны используются для совершения особо тяжких преступлений - Нацполиция Украины
17:06Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на Украине
17:03Итоги 08.05.2026: Зеленский сорвал перемирие, Умеров поехал в США, ЕС думает о переговорах с Путиным
16:30Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
16:24ВСУ бросает солдат в самоубийственные штурмы, из которых не возвращается никто
16:14Послесловие к армянской географии. Ереван, "свободный от России", будет получать энергию от солнца
16:12Немцы отправляют Мерца на фронт
16:10Около греческого острова Лефкас нашли украинский морской дрон Magura
16:06Рубио допустил выход США из переговоров по Украине
16:00Кирилл Трилёвский: от москвофила до "отца" Сечевых Стрельцов*
15:59Канцлер ФРГ "забыл" о решающей роли СССР в разгроме нацистов, США ждут ответ Ирана. Новости к 16.00
Лента новостейМолния