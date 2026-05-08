Полиция разгоняет провокаторов с Украины, мировые лидеры прибывают в Москву. Новости к этому часу

Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо приземлился в Москве. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-08T17:58

Глава правительства Словакии с лидерами из других стран мира примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Состоятся встречи гостей с президентом России Владимиром Путиным.Другие новости к этому часу: 🟦В Берлине проукраинские провокаторы решили попозировать у мемориала павшим советским воинам с флагами Украины и НАТО. Судя по видео, долго постоять не вышло — вмешались полицейские;🟦 Украинские провокаторы попытались сорвать акцию "Бессмертный полк" в Женеве. Они стали ходить вокруг участников, размахивать флагами и петь, некоторые начали приставать к участникам акции. В ситуацию вмешалась полиция — правоохранители оттеснили провокаторов и запретили мешать проведению "Бессмертного полка";🟦 11 мая в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, в котором примет участие глава МИД Украины. На заседании будут обсуждаться новые меры санкционного давления на РФ;🟦 Банк России зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году - РИА Новости;🟦 Бельгийский депозитарий Euroclear оценил объем "замороженных" российских активов по итогам 1 квартала 2026 года в 200 миллиардов евро;🟦 Москва с сожалением восприняла отказ сухогрузу Panormitis в разгрузке зерна в порту Хайфы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такой шаг со стороны израильской компании-импортера был предпринят явно под давлением Киева, заявила дипломат;🟦 На Украине очередной скандал — заведено дело на трёх экс-чиновников вагоностроительного завода, которые изготовили для "Укрзалызныци" вагоны за 64 млн грн. По сообщению правоохранителей, вагоны изготовили из настолько некачественных материалов, что они сразу начали разваливаться.Актуальное интервью: Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на УкраинеРанее в новостях: МИД России назвал страны, где мешают проводить "Бессмертный полк"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, россия, брюссель, ес, мид украины, москва, украина, роберт фицо, владимир путин, мария захарова, бессмертный полк, нато, 9 мая, день победы, майские праздники, международные отношения, международная политика, переговоры