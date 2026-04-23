Германия делает ставку на оружие: Борисов о том, как Берлин пытается вылезти из кризиса
Автомобильные предприятия Германии испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе. Поэтому немецкую промышленность надо переориентировать на производство вооружений — там конкуренции не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2026-04-23T13:14
Журналист обратил внимание на публикацию The Wall Street Journal о том, что Германия стимулирует оружейное производство, в том числе на автозаводах. По мнению Борисова, немецкие автомобильные предприятия испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе.
Поэтому надо переориентировать немецкую промышленность на производство той продукции, в которой конкуренции ей не будет, добавил он.
"Это прежде всего вооружение. Там можно выставить высокую добавленную стоимость. Если вам нужны танки, то вам уже не важно, стоят они 9 млн евро или 12. Такую же ситуацию мы наблюдаем с ракетами Patriot", — подытожил собеседник издания.
Patriot готовы сейчас покупать по любой цене, потому что запасы этих ракет расстреляли Израиль и монархии залива, защищаясь от атак Ирана. "Поэтому немцы поняли, что военное производство — это возможный выход из экономического тупика", — подытожил собеседник издания.