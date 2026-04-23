Германия делает ставку на оружие: Борисов о том, как Берлин пытается вылезти из кризиса
Автомобильные предприятия Германии испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе. Поэтому немецкую промышленность надо переориентировать на производство вооружений — там конкуренции не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
новости, германия, берлин, израиль, егор борисов, украина.ру, главные новости, главное, зрк patriot, вооружения, оружие, экономика, тупик, танки, автомобили, промышленность
Германия делает ставку на оружие: Борисов о том, как Берлин пытается вылезти из кризиса

13:14 23.04.2026
 
Автомобильные предприятия Германии испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе. Поэтому немецкую промышленность надо переориентировать на производство вооружений — там конкуренции не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Журналист обратил внимание на публикацию The Wall Street Journal о том, что Германия стимулирует оружейное производство, в том числе на автозаводах. По мнению Борисова, немецкие автомобильные предприятия испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе.
Поэтому надо переориентировать немецкую промышленность на производство той продукции, в которой конкуренции ей не будет, добавил он.
"Это прежде всего вооружение. Там можно выставить высокую добавленную стоимость. Если вам нужны танки, то вам уже не важно, стоят они 9 млн евро или 12. Такую же ситуацию мы наблюдаем с ракетами Patriot", — подытожил собеседник издания.
Patriot готовы сейчас покупать по любой цене, потому что запасы этих ракет расстреляли Израиль и монархии залива, защищаясь от атак Ирана. "Поэтому немцы поняли, что военное производство — это возможный выход из экономического тупика", — подытожил собеседник издания.
