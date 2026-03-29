WP: Пентагон готовит планы многонедельных наземных операций в Иране

Американское военное ведомство разрабатывает сценарии проведения наземных операций на территории Ирана, которые в случае утверждения могут продлиться несколько недель. Об этом 29 марта сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированных чиновников

2026-03-29T17:06

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По данным The Washington Post, Пентагон ведет подготовку к возможному новому этапу конфликта с Ираном, который может включать ограниченные наземные действия. Как сообщает издание, речь идет о сценариях, предусматривающих рейды сил специальных операций совместно с обычными пехотными подразделениями, которые продлятся "несколько недель".По информации источников, среди потенциальных целей рассматриваются захват иранского острова Харг — ключевого узла экспорта нефти, а также операции в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива для ликвидации вооружений, угрожающих судоходству.Окончательное решение пока не принято. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что задача Пентагона — предоставить главнокомандующему максимальную свободу действий, но это "не означает, что президент принял решение" . Ранее Дональд Трамп заявлял, что не планирует вводить войска, назвав наземное вторжение "пустой тратой времени".На этом фоне США продолжают наращивать военное присутствие в регионе. На прошлой неделе в зону конфликта прибыл десантный корабль USS Tripoli с 3,5 тысячами моряков и морских пехотинцев на борту.Конфликт между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой длится уже месяц. Он привел к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив — критически важного маршрута для мировых поставок нефти и газа . По данным Anadolu, трафик судов через пролив сократился примерно на 90%.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре РФ готова к Олимпиаде, удар в спину Зеленскому, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

