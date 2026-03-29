Ушаков: Россия доверяет только себе, к партнёрам — "доверяй, но проверяй"
Россия на 100% доверяет только самой себе, в отношении зарубежных партнёров руководствуется принципом "доверяй, но проверяй". Об этом 29 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
Россия на 100% доверяет только самой себе, в отношении зарубежных партнёров руководствуется принципом "доверяй, но проверяй". Об этом 29 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
Другие заявления помощника президента:
🟦 США вполне могли бы оказать давление на Киев, Россия призывает американских коллег сделать это, чтобы добиться реализации договоренностей, достигнутых в Анкоридже;
🟦 Предложения США по Украине интересны, но пока не реализуются. РФ призывает США оказать влияние на Украину, и Вашингтон вполне способен это сделать. Это именно то, что сейчас необходимо;
🟦 США и Израиль должны прекратить бомбардировки Ирана.
"Сейчас они заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана, ситуации, которую они сами же создали вместе со своими израильскими друзьями. Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить — это просто ужас", - отметил Ушаков.
25 марта помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США уведомили российскую сторону о результатах переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде. Подробнее в материале России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре РФ готова к Олимпиаде, удар в спину Зеленскому, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 марта
