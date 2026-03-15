Орбан: Венгрия не будет помогать Украине, чтобы не становиться врагом для России

Будапешт продолжит отказываться от военной помощи Киеву, поскольку не хочет, чтобы Россия воспринимала Венгрию как противника. Об этом 15 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

2026-03-15T10:49

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что его страна не намерена менять свою позицию по вопросу военной поддержки Украины. По словам Орбана, правительство сознательно воздерживается от поставок оружия, чтобы не давать повода Москве считать Венгрию своим врагом."Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии", — подчеркнул венгерский политик.Венгрия не будет ничьей колонией, а президент Украины не указ для венгров. С таким заявлением 14 марта выступил Виктор Орбан, опубликовавший агитационный ролик в преддверии завершения предвыборной кампании. Подробнее в материале "Здесь главный не Зеленский": Орбан жёстко обозначил позицию Венгрии накануне выборов

