Орбан: Венгрия не будет помогать Украине, чтобы не становиться врагом для России - 15.03.2026 Украина.ру
Орбан: Венгрия не будет помогать Украине, чтобы не становиться врагом для России
Орбан: Венгрия не будет помогать Украине, чтобы не становиться врагом для России - 15.03.2026 Украина.ру
Орбан: Венгрия не будет помогать Украине, чтобы не становиться врагом для России
Будапешт продолжит отказываться от военной помощи Киеву, поскольку не хочет, чтобы Россия воспринимала Венгрию как противника. Об этом 15 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2026-03-15T10:49
2026-03-15T10:49
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что его страна не намерена менять свою позицию по вопросу военной поддержки Украины. По словам Орбана, правительство сознательно воздерживается от поставок оружия, чтобы не давать повода Москве считать Венгрию своим врагом."Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии", — подчеркнул венгерский политик.Венгрия не будет ничьей колонией, а президент Украины не указ для венгров. С таким заявлением 14 марта выступил Виктор Орбан, опубликовавший агитационный ролик в преддверии завершения предвыборной кампании. Подробнее в материале "Здесь главный не Зеленский": Орбан жёстко обозначил позицию Венгрии накануне выборовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Орбан: Венгрия не будет помогать Украине, чтобы не становиться врагом для России

10:49 15.03.2026
 
Будапешт продолжит отказываться от военной помощи Киеву, поскольку не хочет, чтобы Россия воспринимала Венгрию как противника. Об этом 15 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что его страна не намерена менять свою позицию по вопросу военной поддержки Украины. По словам Орбана, правительство сознательно воздерживается от поставок оружия, чтобы не давать повода Москве считать Венгрию своим врагом.
"Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии", — подчеркнул венгерский политик.
Венгрия не будет ничьей колонией, а президент Украины не указ для венгров. С таким заявлением 14 марта выступил Виктор Орбан, опубликовавший агитационный ролик в преддверии завершения предвыборной кампании.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях. Главное к этому часу
