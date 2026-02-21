https://ukraina.ru/20260221/ot-futbolnogo-polya-do-minnogo-futbolisty-po-raznye-storony-linii-fronta-1075817269.html
От футбольного поля до минного: футболисты по разные стороны линии фронта
От футбольного поля до минного: футболисты по разные стороны линии фронта - 21.02.2026 Украина.ру
От футбольного поля до минного: футболисты по разные стороны линии фронта
На Украине под ночной домашний арест отправили футболиста ФК "Колос" Даниила Колесника. Он заступился за мужчину, которого попытались мобилизовать сотрудники ТЦК
Игрока украинского футбольного клуба "Колос" Даниила Колесника суд отправил под ночной домашний арест.
"Обвинение просило арест с отправкой в СИЗО. Однако благодаря действия адвокатов и благодаря, друзья, всем вам, нашему обществу — на данном этапе дела удалось получить итог в виде ночного домашнего ареста!" — сообщил в соцсетях бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук*.
Он также призвал следить за процессом и поддерживать футболиста.
Случай с Колесником довольно широко обсуждался в сети. На своей странице в соцсетях во вторник, 17 февраля, нападающий ФК "Колос" Колесник опубликовал видео своей драки с военкомом.
"Ты чё его ловишь?" — крикнул он военкому.
После Колесник нанёс ему удар.
Клуб "Колос" заявил об увольнении футболиста. Тот же удалил видео и закрыл страницу в соцсетях. Однако позднее появилось другое, более полное видео.
"Ты — мусор е****ый! Потому что человека положили в пол, а ты, е**ть, стал, спрятался, за**ал даже выйти с машины", — кричал Колесник полицейскому.
На нём футболист после удара кричал военкому по поводу, очевидно, скрученного ранее сотрудниками ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) украинца.
"У него трое детей!" — негодовал футболист.
Его спутница нецензурно выражалась в адрес военкомов, уже запихнувших свою жертву в гражданский микроавтобус.
Колесника поддержали некоторые другие украинские футболисты.
"Колесник, честно говоря, красава. То, что ты вступился за своего соседа, у которого трое детей, – это по-мужски, это по-людски. [Ты], который был в оккупации, который вывозил людей, помогал с хлебом, которого знаю <...> Ты — настоящий пацан. А руководству "Колоса" я желаю разобраться до конца и не делать никчёмных выводов. Просто разберитесь в ситуации. Даня, красава, честно, от души", — заявил бывший игрок киевского "Динамо" Артём Милевский.
Ещё один бывший "динамовец" — Александр Алиев* — также поддержал футболиста.
"Даня, я тебя поддерживаю полностью. Ты поступил правильно. Ты заступился в первую очередь за человека, у которого трое детей. А эти — тэцэкашники — даже не разбираясь хватают людей и не засовывают их в бусики. Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя ещё выгоняют с команды. Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты был в Тростянце Сумской области, и как ты вывозил людей оттуда, ты — полный красавец. И хочу сказать одно Засухе (президент ФК — Ред.). Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы, выгонять человека или нет", — отметил футболист.
При этом сам Алиев хотя бы делал вид, что служил. Так, в декабре 2024 года он записал видео из оккупированной тогда ВСУ Суджи, на котором он был в военной форме.
"Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать. Я сам к вам приехал. Вот она — ваша "Пятёрочка", пожалуйста. Я в Курске. Давай, приезжайте, и вяжите меня, вы же хотели. Вон она — Украина. Украина — это сила!" — провоцировал российских силовиков бывший игрок сборной Украины.
На другом видео он покрикивал на военнопленных. При этом в Курске живёт мать Алиева. Несмотря на это, он призывал украинских военных "продвигаться дальше" и "убивать эту нечисть, убивать мирное население".
До СВО Алиев попадал в скандал с избиением супруги и с хамством в адрес журналистки Анны Тесленко, известной как "Ахава".
Блогер и спортивный журналист Роман Бебех вспомнил о другой "заслуге" Колесника. В 2023 году тот, когда играл за ФК "Минай", спровоцировал драку в Турции с футболистами российского ФК "Шинник". По словам Бебеха Колесник якобы заступился за турецкую уборщицу. Однако российские футболисты рассказывали о другой причине.
"Вообще изначально я спал, услышал, что в коридоре кто то кричит "Слава Украине". Я вышел, говорю: "Не, братух, слава России". После этого все и началось", - заявлял тогда футболист "Шинника" Артём Семейкин.
Однако заступничество именитых украинских спортсменов и журналистов не спасло Колесника. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса — "Угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества (общеопасным способом) в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг". Позднее полицейские сообщили о задержании футболиста.
Сам Колесник вынужден был оправдываться
"В произошедшей ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На прикреплённом к записи видео видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в брутальной форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения", — указал Колесник.
Он отметил, что "не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии". Также футболист подчеркнул, что его не задержали, а он сам пришёл в отдел полиции. Колесник заявил, что это могут подтвердить свидетели.
"Я не могу согласиться с тем, чтобы представители любого органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан", — подытожил Колесник.
В итоге футболист вместо СИЗО отправился домой.
За день до того, как на Украине прогремел скандал с Колесником, украинские футбольные фанаты обсуждали другую новость. В зоне проведения спецоперации погиб бывший футболист молодёжной сборной Украины 28-летний Сергей Петров. Он сражался в рядах ВС РФ.
"В зоне СВО погиб футболист ФК "ТаврияЭнерго" Петров Сергей", — сообщили в федерации футбола Евпатории.
Петров начинал профессиональную деятельность в луцкой "Волыни", играл в первой лиге Украины в кировоградской "Звезде", ФК "Львов", "Рухе", "Металлисте 1925", "Агробизнесе". В 2022 году Петров вернулся в Крым, где играл в "Алустоне". Затем он уехал в Узбекистан, а после — завершил карьеру после травмы, сообщили в федерации.
"В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на покровское направление. С последнего штурма он не вернулся", — сообщила федерация футбола Евпатории.
Новость о смерти Петрова вызвала на Украине ажиотаж. И одной из причин этого было то, что в "Волыни" вместе с ним играл Роман Годованый.
"Прочитал о том, что жизнь Сергея Петрова на войне оборвалась. Эта новость была вместе со снимком, на котором в обнимку с ним изображён одноклубник по Волыни Роман Годованый. Вот только Годованый воевал за Украину, а Петров — на стороне России", — прокомментировал гибель Петрова игравший с ним и Годованым в "Волыни" форвард Анатолий Диденко.
Годованый погиб в 2023 году, воюя в рядах ВСУ — в составе 33-й омбр. Как сообщал журналист Бебех, экс-защитник "Волыни" подорвался на мине. Год назад, в феврале 2024 года, бывший футболист был посмертно удостоен звания "Почётный гражданин Тернополя".
Остаётся только гадать, как бы он, военнослужащий ВСУ, отнёсся к поступку коллеги по цеху Колесника, который попытался отбить украинца у военкомов.
* лица, внесённые в список экстремистов и террористов
О том, как на Украине воспринимают футболистов во время боевых действий — в статье "Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО".