Террор ТЦК и самая сложная ситуация со светом. Что происходит в Одессе

В Одессе на этой неделе жители вновь пытаются протестовать против отключений света, пока в городе свирепствует террор сотрудников ТЦК, который многие воспринимают уже как нечто должное.

одесса

украина

россия

анатолий шарий

ринат ахметов

тцк

дтэк

сбу

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054025618_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d62cf3e102a8c74c9e476a9b897da720.jpg

Во вторник 17 февраля местные СМИ сообщали, что сотрудники ТЦК в Одессе от злости забрызгали газом пенсионера после того, как проверили документы и убедились, что мужчине больше 60 лет. Естественно, никакого резона в таких действиях нет, но украинские военкомы с каждым днем становятся всё более агрессивными и нервными, опасаясь, что "невыполнение плана" по отлову приведет их вновь на линию фронта.Однако начальство ТЦК воспринимает насильственную мобилизацию, как возможность разбогатеть, недоступную в мирное время. В тот же день, 17 февраля Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении в незаконном обогащении Денису Галушко, экс-заместителю начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. По версии следствия, в течение 2020–2022 годов он приобрел активов на 37,7 млн грн, в том числе три дома под Одессой и пять премиальных автомобилей. Его начальника Евгения Борисова, который успел приобрести себе элитную недвижимость в Испании и на Украине, в конце прошлого года отпустили после внесения залогов на общую сумму 100 млн грн.Стихийные вспышки протестов против действий ТЦК в Одессе происходят практически каждый день, но не носят характера организованных действий. Полиции и СБУ удается их быстро купировать с показательными наказаниями зачинщиков. Власти пытаются представить эти попытки сопротивления как действия, "организованные РФ", но их характер говорит именно о стихийном протесте. В частности 15 февраля в Одессе местные паблики зафиксировали очередную массовую драку гражданских с военкомами в Киевском районе Одессы. Сотрудников ТЦК выставляют "невинными жертвами"."Против военкомов применяли слезоточивый газ и физическую силу, один из сотрудников ТЦК получил телесные повреждения и химические ожоги роговицы глаз. Пострадавших военнослужащих госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации", - жалуется ТЦК Одессы, комментируя подачу заявления в полицию.Одесский ТЦК в этом ключе также жалуется, что пока не удалось разыскать мужчину, днем ранее ударившего ножом сотрудника ТЦК возле театра Музкомедии.Блогер Анатолий Шарий делится историей подписчика из Одессы, ставшего жертвой ТЦК. "Поймали прямо под домом. Заломали, залили перцем, скрутили, не давали дышать — думал, помру. Отвезли в Одесский РТЦК и СП (военкомат) Киевского района. Пятый этаж, где ранее можно было полностью пройти ВВК по всем кабинетам, сегодня превратился в ночлежку для собранных бомжей, калек, слепых, косых, наркоманов, эпилептиков", - сообщает одессит.По его словам, в ТЦК царит полнейшая антисанитария: мужчины спят на полу, моются, ходят в туалет, стирают и чистят зубы в одной и той же комнате, где есть только унитаз и маленькая раковина. Многие находятся там в этих условиях уже 25 дней, пока не найдутся на них "покупатели" из воинских частей. Преимущественно забирают их оттуда прямиком в штурмовые бригады, рассказывает одессит.Нервозность местные паблики отмечают и в действиях протестующих против отключения света, которые нападают на автомобили, которые пытаются проехать через перекрытые перекрестки. Среди протестующих преимущественно пенсионеры, которые, если выходят на улицу за хлебом, затем не могут без лифта подняться на свой этаж. У многих электричества нет уже 7 дней, а в отдельных домах – с 12 декабря прошлого года.По данным местных властей, без отопления и воды в городе сейчас десятки тысяч человек. По информации компании богатейшего олигарха Рината Ахметова ДТЭК, 17 февраля серьезные повреждения получил один из ключевых объектов энергетики в городе. Утверждается, что ремонт потребует длительного времени, а бригады ДТЭК пока только разбирают завалы."Это уже 31-я большая подстанция нашей компании, которая повреждена в результате обстрелов. Разрушения чрезвычайно велики и на ремонтные работы требуется длительное время, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние", - сообщает компания ДТЭК.Пресс-служба ДТЭК утверждает, что сейчас в Одессе самая сложная ситуация со светом по стране.Американский сенатор Джинн Шейхин на днях жаловалась изданию TheHill, что в Одессе пострадали 79% расположенных там американских компаний. По её словам, представители американского бизнеса стали мишенью для целенаправленных ударов российских дронов.На фоне энергетического коллапса и террора ТЦК в Одессе на международных переговорах украинские власти чаще стали пугать Запад планами РФ на этот регион. Глава парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко, выступая против мирных договоренностей с РФ, рассказывает западным СМИ, что Россия намерена взять Одессу, чтобы отрезать Украину от моря. И это, по его словам, будет серьезным экономическим ударом по Европе, так как сократит экспорт украинской сельскохозяйственной продукции из одесских портов. Без Одессы и без валютной выручки от экспорта Украина, по словам Костенко, не сможет выполнять свои долговые обязательства перед Западом.О том, чем в эти же дни заняты украинские элиты - в статье "Страдают от диареи, воюют с антикоррупционерами. Как в эти дни живут украинские элиты"

