https://ukraina.ru/20250513/nuzhno-posmotret-kto-kak-sebya-vl-putin-nazval-usloviya-vozvrascheniya-zapadnykh-kompaniy-1063102152.html

"Нужно посмотреть, кто как себя вёл": Путин назвал условия возвращения западных компаний

"Нужно посмотреть, кто как себя вёл": Путин назвал условия возвращения западных компаний - 13.05.2025 Украина.ру

"Нужно посмотреть, кто как себя вёл": Путин назвал условия возвращения западных компаний

Возвращение западных компаний на российский рынок состоится в новых условиях. Об этом 13 мая заявил Владимир Путин в общении с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

2025-05-13T19:17

2025-05-13T19:17

2025-05-13T19:17

новости

россия

владимир путин

вто

ес

сво

антироссийские санкции

релоканты

международные отношения

торговая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0d/1063100050_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_18e752ce3bf2d3c7ae78e7dd775966e7.jpg.webp

Президент России отметил, что на рубеже 2018–2019 годов отечественный аграрный сектор набрал достаточно темпа для своего развития, закрывая все базовые потребности российского рынка продовольствия."И тогда сельхозпроизводители мне прямо на встречах говорили: "Только не пускайте никого назад". Потому что они придут с их огромными субсидиями: они же все жульничают на самом деле, все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), что то нельзя субсидировать, это, а скрытые субсидии в огромных количествах идут и создают огромные преференции, в том числе на нашем рынке", - сказал Путин.Второй аспект, по мнению президента - места и полки в магазинах. Российским производителям не пробиться на те полки, с которых товар раскупается. Такая абсурдная ситуация неоднократно обсуждалась, однако проблема осталась.По мнению президента, сейчас в России мебель делают не хуже, а иногда и лучше импортной."У нас, кстати говоря, по качеству продукции и требования к продукции сельского хозяйства выше всегда были, чем в Евросоюзе, скажем", - отметил он."Конечно, надо посмотреть, кто как себя вёл. Кто-то нахамил, наоскорблял нас, ну и пускай сидит где-то, бог с ними", - сказал президент.В этой связи он заметил, что извинений недостаточно – в особенности со стороны тех, кто перечислял деньги ВСУ в ходе СВО."Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения. Послушайте меня: выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла? Значит, её надо пускать. Я, знаете, по-простому скажу, по-народному: невыгодно – надо найти тысячу причин, почему её здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. А по одной будем спорить в судах лет 15 как минимум", - сказал российский лидер.Он припомнил, как три года назад то же самое слышалось со стороны иностранных компаний при уходе с российского рынка."Я же не придумал ничего. Вы понимаете, когда кто-то уходил с нашего рынка, нарушали наши законы, нарушали законы ВТО, мы им говорили: "Мы пойдём в суд". – "Ради бога, скатертью дорога. Будем судиться с вами 10, 15, 20 лет". Нам было это сказано три года назад. Вот и мы так должны с ними поступать. Ничего личного, только бизнес", - констатировал президент.Он сообщил участникам встречи, что уже попросил правительство России выработать определённые условия возврата сбежавших из России фирм. При возвращении будет учтено их поведение в предыдущие три года."Конечно, надо смотреть, как это всё будет отражаться на рынке. Если нам крайне нужно что-то на рынке, но нет возможности до сих пор (или ещё впереди лет 20) для того, чтобы мы вышли на определённые параметры по производству определённых товарных групп, надо соответствующим образом сориентироваться, создавать, как Алексей [Репик] предложил, совместные предприятия. Надо быть гибкими, исходить исключительно из наших национальных интересов", - заявил президент.На этом же мероприятии президент России оценил угрозы Евросоюза применить к России новые санкции. По мнению Путина, санкций ЕС пугаться нельзя, но следует понимать, что может происходить и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая

https://ukraina.ru/20250512/podloe-predatelstvo-es-obidelsya-na-trampa-i-obeschaet-sanktsii-rossii-1063062663.html

https://ukraina.ru/20250513/pryamaya-doroga-k-provalu-v-minfine-rasskazali-chem-rossiya-otvetit-na-sokrushitelnye-sanktsii-1063082680.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, вто, ес, сво, антироссийские санкции, релоканты, международные отношения, торговая война, запад, национальные интересы, национальная безопасность, экономика, российская экономика, предприниматели, аграрии, апк, сельское хозяйство, промышленность, промышленники