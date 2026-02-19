https://ukraina.ru/20260219/kak-nabu-i-sap-otomstili-ofisu-prezidenta-i-pochemu-zelenskogo-poka-ne-trogayut--tsarv-1075805997.html

Как НАБУ и САП отомстили Офису президента и почему Зеленского пока не трогают – Царёв

Как НАБУ и САП отомстили Офису президента и почему Зеленского пока не трогают – Царёв

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру подробно рассказал историю антикоррупционного скандала на Украине и объяснил, как...

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру подробно рассказал историю антикоррупционного скандала на Украине и объяснил, как давление США через НАБУ и САП влияет на исход переговорного процесса:00:31 - Кто инициировал антикоррупционную операцию "Мидас"?14:05 - Раскол в окружении Зеленского;16:07 - Почему Служба Финансового мониторинга действует в интересах НАБУ?20:54 - Будет ли НАБУ копать глубже и сколько времени есть у Зеленского?27:25 - Почему Зеленский не идёт на подписание мирного договора?33:20 - Почему мы не услышали обещанных разоблачений от Коломойского*?*в интервью упоминаются Игорь Коломойский, Василий Малюк, Алексей Гончаренко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовТГ-канал Олега Царёва: t.me/olegtsarovУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

