Как НАБУ и САП отомстили Офису президента и почему Зеленского пока не трогают – Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру подробно рассказал историю антикоррупционного скандала на Украине и объяснил, как давление США через НАБУ и САП влияет на исход переговорного процесса:
00:31 - Кто инициировал антикоррупционную операцию "Мидас"?
14:05 - Раскол в окружении Зеленского;
16:07 - Почему Служба Финансового мониторинга действует в интересах НАБУ?
20:54 - Будет ли НАБУ копать глубже и сколько времени есть у Зеленского?
27:25 - Почему Зеленский не идёт на подписание мирного договора?
33:20 - Почему мы не услышали обещанных разоблачений от Коломойского*?
*в интервью упоминаются Игорь Коломойский, Василий Малюк, Алексей Гончаренко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
ТГ-канал Олега Царёва: t.me/olegtsarov
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:31 - Кто инициировал антикоррупционную операцию "Мидас"?
14:05 - Раскол в окружении Зеленского;
16:07 - Почему Служба Финансового мониторинга действует в интересах НАБУ?
20:54 - Будет ли НАБУ копать глубже и сколько времени есть у Зеленского?
27:25 - Почему Зеленский не идёт на подписание мирного договора?
33:20 - Почему мы не услышали обещанных разоблачений от Коломойского*?
*в интервью упоминаются Игорь Коломойский, Василий Малюк, Алексей Гончаренко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
ТГ-канал Олега Царёва: t.me/olegtsarov
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на