Страна "на краю банкротства" и не может кредитовать Киев: Моро о финансовом крахе Франции
Отказ Франции одобрить новый кредит для Украины продиктован ее собственным тяжелым экономическим положением. Страна находится на грани банкротства и вынуждена занимать деньги, чтобы финансировать чужую войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Объясняя позицию Парижа, Ксавье Моро привел простую финансовую арифметику. "Поэтому Франция и не одобрила кредит для Украины в 90 миллиардов евро", — сказал эксперт. По его словам, это решение отражает новый прагматичный подход, основанный на жестких экономических реалиях.Он детализировал абсурдность этой ситуации для французского налогоплательщика. "Нам самим придется брать кредит под 3-4%, чтобы дать беспроцентный кредит Украине", — заявил Моро.Французский аналитик сделал неутешительный вывод о состоянии своей страны, напрямую связав его с внешнеполитическими амбициями. "Франция не может разрешить себе такие расходы, потому что находится на краю банкротства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про обострение ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
