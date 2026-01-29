https://ukraina.ru/20260129/29-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074972585.html

29 января 2026 года, утренний эфир

29 января 2026 года, утренний эфир - 29.01.2026 Украина.ру

29 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.01.2026

2026-01-29T14:04

2026-01-29T14:04

2026-01-29T14:04

донецк

новороссия

александр васильев

валентин катаев

вооруженные силы украины

иван лизан

украина.ру

россия

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074972153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b0632758a8b84acb9ec9fe1c2acd354.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Школы жизни. Как сегодня строится быт женщин в Донецке. Гость: Ирина Луцик - психолог* Новороссия – жемчужина России. Ко дню рождения Валентина Катаева – "самого южнорусского" русского писателя. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Время Новороссии. "Солдатская библиотека": книги, память и человечность на линии фронта. Гость: Дмитрий Линтер - донецкий журналист и общественный деятель.* Знакомьтесь, Россия. Иваново и его достопримечательности. Гость: Дмитрий Орлов - директор Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г.Бурылина* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит с украинской экономикой. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. Об ударах Вооружённых сил России по тылам на Украине, о разрушении логистики ВСУ, а также о событиях на фронте до конца зимней военной кампании. Гость: Роман Насонов - военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь"

донецк

новороссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, новороссия, александр васильев, валентин катаев, вооруженные силы украины, иван лизан, украина.ру, россия, новороссия сегодня, видео