29 января 2026 года, утренний эфир
29 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.01.2026
2026-01-29T14:04
2026-01-29T14:04
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Школы жизни. Как сегодня строится быт женщин в Донецке. Гость: Ирина Луцик - психолог* Новороссия – жемчужина России. Ко дню рождения Валентина Катаева – "самого южнорусского" русского писателя. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Время Новороссии. "Солдатская библиотека": книги, память и человечность на линии фронта. Гость: Дмитрий Линтер - донецкий журналист и общественный деятель.* Знакомьтесь, Россия. Иваново и его достопримечательности. Гость: Дмитрий Орлов - директор Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г.Бурылина* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит с украинской экономикой. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. Об ударах Вооружённых сил России по тылам на Украине, о разрушении логистики ВСУ, а также о событиях на фронте до конца зимней военной кампании. Гость: Роман Насонов - военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь"
29 января 2026 года, утренний эфир

14:04 29.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Школы жизни. Как сегодня строится быт женщин в Донецке. Гость: Ирина Луцик - психолог
* Новороссия – жемчужина России. Ко дню рождения Валентина Катаева – "самого южнорусского" русского писателя. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* Время Новороссии. "Солдатская библиотека": книги, память и человечность на линии фронта. Гость: Дмитрий Линтер - донецкий журналист и общественный деятель.
* Знакомьтесь, Россия. Иваново и его достопримечательности. Гость: Дмитрий Орлов - директор Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г.Бурылина
* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит с украинской экономикой. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. Об ударах Вооружённых сил России по тылам на Украине, о разрушении логистики ВСУ, а также о событиях на фронте до конца зимней военной кампании. Гость: Роман Насонов - военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь"
