Как бизнес поддерживает бойцов на СВО: "Водолей" о фронте и малом небе - 28.01.2026
Как бизнес поддерживает бойцов на СВО: "Водолей" о фронте и малом небе
Как бизнес поддерживает бойцов на СВО: "Водолей" о фронте и малом небе
Заместитель командира по бою в "БАРС-11" с позывным "Водолей" в беседе с журналистом издания Украина.ру Александром Чаленко, рассказал о своём оружии и помощи... Украина.ру, 28.01.2026
2026-01-28T14:00
2026-01-28T14:00
Заместитель командира по бою в "БАРС-11" с позывным "Водолей" в беседе с журналистом издания Украина.ру Александром Чаленко, рассказал о своём оружии и помощи бизнеса военным, поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Соловьёвым.
Как бизнес поддерживает бойцов на СВО: "Водолей" о фронте и малом небе

14:00 28.01.2026
 
Заместитель командира по бою в "БАРС-11" с позывным "Водолей" в беседе с журналистом издания Украина.ру Александром Чаленко, рассказал о своём оружии и помощи бизнеса военным, поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Соловьёвым.
Больше материалов по теме:
ВидеоАлександр ЧаленкоВладимир СоловьевБАРС-11СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОВС РФновости СВО
 
