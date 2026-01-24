Театр теней по-киевски, "медвежий" курс Трампа и язык тела на переговорах. Неделя необычных фотофактов - 24.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260124/teatr-teney-po-kievski-medvezhiy-kurs-trampa-i-yazyk-tela-na-peregovorakh-nedelya-neobychnykh-fotofaktov--1074722461.html
Театр теней по-киевски, "медвежий" курс Трампа и язык тела на переговорах. Неделя необычных фотофактов
Театр теней по-киевски, "медвежий" курс Трампа и язык тела на переговорах. Неделя необычных фотофактов - 24.01.2026 Украина.ру
Театр теней по-киевски, "медвежий" курс Трампа и язык тела на переговорах. Неделя необычных фотофактов
В Раде усомнились в искренности "обесточенного" кабинета Владимира Зеленского. Редакция The Economist решила не мелочиться с метафорами и "посадила" президента США на белого медведя, чтобы проиллюстрировать его "деликатный" подход. Поза и мимика украинского представителя затмили собой дипломатическую повестку встречи
2026-01-24T09:00
2026-01-24T09:00
фото
эксклюзив
испания
сша
ла-манш
трамп и зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
рада
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg
В субботу, 17 января, жители Испании отметили один из самых живописных народных праздников — день Святого Антония Великого, покровителя домашних животных. Центральным событием праздника стало благословение животных. Хозяева со своими питомцами — от собак и кошек до хомячков и попугаев — собираются у церквей, где священники окропляют их святой водой. Во время празднования также проходят масштабные парады, главными участниками которых становятся украшенные лошади, повозки и всадники в традиционных костюмах. Еще одной неизменной традицией являются большие костры.В воскресенье, 18 января, жителей побережья острова Уайт потрясло необычное зрелище: после сильного шторма один из местных пляжей оказался буквально засыпан луком и картошкой фри. По словам очевидцев, берег напоминал "золотые пески Карибского моря".Источником "продуктового изобилия" стали грузовые контейнеры, смытые с борта судна во время сильного шторма в проливе Ла-Манш. Течения вынесли их содержимое — замороженный лук и картофель фри — прямо к береговой линии. В тот же день в Сети стали распространяться фотографии, на которых киевляне во время блэкаута во дворах многоэтажек жарят шашлыки. Из-за длительных отключений электроэнергии в Киеве жители одной из улиц сплотились и организовали посиделки прямо во дворе дома.В понедельник, 19 января, на юге Испании столкнулись два поезда. "Железнодорожная катастрофа в Адамусе (Кордова) унесла жизни по меньшей мере 43 человек, еще 123 получили ранения, из них девять во второй половине дня во вторник оставались в отделениях интенсивной терапии", — говорилось в сообщении телерадиокомпании RTVE.Во вторник, 20 января, президент Франции Эммануэль Макрон выступил на форуме в Давосе в солнцезащитных очках. На прошлой неделе появился на публике с красным глазом. По официальной версии, у него лопнул сосуд.Но в Сети сразу подумали, что опять отхватил от своей Бриджит.В среду, 21 января, фотографии совещания в затемнённом кабинете Владимира Зеленского вызвали скептические комментарии со стороны некоторых нардепов.Депутат Алексей Гончаренко* в своём Телеграм-канале обратил внимание, что на фото виден работающий стационарный компьютер, требующий электропитания, а также не выключенное освещение. Другой парламентарий, Ярослав Железняк, отметил, что глава киевского режима был одет в футболку, несмотря на заявления о холоде в административных зданиях. В четверг, 22 января, британское издание The Economist выпустило номер с обложкой, посвящённой попыткам США установить контроль над Гренландией. Журнал изобразил президента США Дональда Трампа верхом на белом медведе. В пятницу, 23 января, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* оказался в центре внимания интернет-пользователей после публикации фотографий его встречи с Дональдом Трампом. В социальных сетях развернулась волна критики и ироничных комментариев по поводу позы и манеры поведения украинского переговорщика.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
испания
сша
ла-манш
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_172:0:1013:631_1920x0_80_0_0_7cb263fd70c212648eaf8be7de9673c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, испания, сша, ла-манш, трамп и зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, рада, офис президента, the economist
фото, Эксклюзив, Испания, США, Ла-Манш, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Рада, Офис президента, The Economist

Театр теней по-киевски, "медвежий" курс Трампа и язык тела на переговорах. Неделя необычных фотофактов

09:00 24.01.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Раде усомнились в искренности "обесточенного" кабинета Владимира Зеленского. Редакция The Economist решила не мелочиться с метафорами и "посадила" президента США на белого медведя, чтобы проиллюстрировать его "деликатный" подход. Поза и мимика украинского представителя затмили собой дипломатическую повестку встречи
В субботу, 17 января, жители Испании отметили один из самых живописных народных праздников — день Святого Антония Великого, покровителя домашних животных. Центральным событием праздника стало благословение животных. Хозяева со своими питомцами — от собак и кошек до хомячков и попугаев — собираются у церквей, где священники окропляют их святой водой.
Во время празднования также проходят масштабные парады, главными участниками которых становятся украшенные лошади, повозки и всадники в традиционных костюмах. Еще одной неизменной традицией являются большие костры.
© REUTERS / Ana Beltran
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Ana Beltran
В воскресенье, 18 января, жителей побережья острова Уайт потрясло необычное зрелище: после сильного шторма один из местных пляжей оказался буквально засыпан луком и картошкой фри. По словам очевидцев, берег напоминал "золотые пески Карибского моря".
Источником "продуктового изобилия" стали грузовые контейнеры, смытые с борта судна во время сильного шторма в проливе Ла-Манш. Течения вынесли их содержимое — замороженный лук и картофель фри — прямо к береговой линии.
© Фото : Joel Bonnici
1 из 3
© Фото : Joel Bonnici
© Фото : Joel Bonnici
2 из 3
© Фото : Joel Bonnici
© Фото : Joel Bonnici
3 из 3
© Фото : Joel Bonnici
1 из 3
© Фото : Joel Bonnici
2 из 3
© Фото : Joel Bonnici
3 из 3
© Фото : Joel Bonnici
В тот же день в Сети стали распространяться фотографии, на которых киевляне во время блэкаута во дворах многоэтажек жарят шашлыки. Из-за длительных отключений электроэнергии в Киеве жители одной из улиц сплотились и организовали посиделки прямо во дворе дома.
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Stringer
В понедельник, 19 января, на юге Испании столкнулись два поезда.
"Железнодорожная катастрофа в Адамусе (Кордова) унесла жизни по меньшей мере 43 человек, еще 123 получили ранения, из них девять во второй половине дня во вторник оставались в отделениях интенсивной терапии", — говорилось в сообщении телерадиокомпании RTVE.
© REUTERS / Susana Vera
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Во вторник, 20 января, президент Франции Эммануэль Макрон выступил на форуме в Давосе в солнцезащитных очках. На прошлой неделе появился на публике с красным глазом. По официальной версии, у него лопнул сосуд.
Но в Сети сразу подумали, что опять отхватил от своей Бриджит.
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
В среду, 21 января, фотографии совещания в затемнённом кабинете Владимира Зеленского вызвали скептические комментарии со стороны некоторых нардепов.
Депутат Алексей Гончаренко* в своём Телеграм-канале обратил внимание, что на фото виден работающий стационарный компьютер, требующий электропитания, а также не выключенное освещение. Другой парламентарий, Ярослав Железняк, отметил, что глава киевского режима был одет в футболку, несмотря на заявления о холоде в административных зданиях.
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
1 из 2
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
2 из 2
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
1 из 2
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
2 из 2
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
В четверг, 22 января, британское издание The Economist выпустило номер с обложкой, посвящённой попыткам США установить контроль над Гренландией. Журнал изобразил президента США Дональда Трампа верхом на белом медведе.
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкThe Economist опубликовал свою новую обложку, посвящённую претензиям США на Гренландию
The Economist опубликовал свою новую обложку, посвящённую претензиям США на Гренландию - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
В пятницу, 23 января, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* оказался в центре внимания интернет-пользователей после публикации фотографий его встречи с Дональдом Трампом. В социальных сетях развернулась волна критики и ироничных комментариев по поводу позы и манеры поведения украинского переговорщика.
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивИспанияСШАЛа-МаншТрамп и ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронРадаОфис президентаThe Economist
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46ВС РФ нанесли удар по целям ВСУ в Житомире
09:42Десантники из Костромы уничтожили пехоту противника под Херсоном. Главное к этому часу
09:00Театр теней по-киевски, "медвежий" курс Трампа и язык тела на переговорах. Неделя необычных фотофактов
08:00"Основа" украинофильства Пантелеймона Кулиша
06:00Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
05:57"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры
05:56"Уничтожение Украины" путем критики разграбления западной помощи. Одесскому священнику дали пять лет
05:56Артем Драбкин: Война на Украине продлится еще несколько лет, России надо задуматься о новой мобилизации
05:55Слияние с Румынией или нападение на Приднестровье: как Молдавия может осложнить жизнь России
05:50"Важно продолжать бить по Киеву": военкор Андрей Коц про системные удары по энергетике Украины
05:40"Только ядерный взрыв": военный историк о невозможности "выбить" все хранилища газа на Украине
05:30Парадоксальная сделка: США могут получить контроль над Гренландией, оставив Дании обязательства
05:15"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике
05:00"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий
04:45Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии
04:30Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
04:15Михаил Поликарпов: Подземные подстанции и газовая труба спасают Киев от энергетического коллапса
04:00США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа
00:13Гражданские авиакомпании отменяют рейсы и покидают воздушное пространство Израиля
00:09В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 35 барражирующих боеприпасов "Герань"
Лента новостейМолния