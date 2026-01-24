Театр теней по-киевски, "медвежий" курс Трампа и язык тела на переговорах. Неделя необычных фотофактов
В Раде усомнились в искренности "обесточенного" кабинета Владимира Зеленского. Редакция The Economist решила не мелочиться с метафорами и "посадила" президента США на белого медведя, чтобы проиллюстрировать его "деликатный" подход. Поза и мимика украинского представителя затмили собой дипломатическую повестку встречи
В субботу, 17 января, жители Испании отметили один из самых живописных народных праздников — день Святого Антония Великого, покровителя домашних животных. Центральным событием праздника стало благословение животных. Хозяева со своими питомцами — от собак и кошек до хомячков и попугаев — собираются у церквей, где священники окропляют их святой водой.
Во время празднования также проходят масштабные парады, главными участниками которых становятся украшенные лошади, повозки и всадники в традиционных костюмах. Еще одной неизменной традицией являются большие костры.
В воскресенье, 18 января, жителей побережья острова Уайт потрясло необычное зрелище: после сильного шторма один из местных пляжей оказался буквально засыпан луком и картошкой фри. По словам очевидцев, берег напоминал "золотые пески Карибского моря".
Источником "продуктового изобилия" стали грузовые контейнеры, смытые с борта судна во время сильного шторма в проливе Ла-Манш. Течения вынесли их содержимое — замороженный лук и картофель фри — прямо к береговой линии.
В тот же день в Сети стали распространяться фотографии, на которых киевляне во время блэкаута во дворах многоэтажек жарят шашлыки. Из-за длительных отключений электроэнергии в Киеве жители одной из улиц сплотились и организовали посиделки прямо во дворе дома.
В понедельник, 19 января, на юге Испании столкнулись два поезда.
"Железнодорожная катастрофа в Адамусе (Кордова) унесла жизни по меньшей мере 43 человек, еще 123 получили ранения, из них девять во второй половине дня во вторник оставались в отделениях интенсивной терапии", — говорилось в сообщении телерадиокомпании RTVE.
Во вторник, 20 января, президент Франции Эммануэль Макрон выступил на форуме в Давосе в солнцезащитных очках. На прошлой неделе появился на публике с красным глазом. По официальной версии, у него лопнул сосуд.
Но в Сети сразу подумали, что опять отхватил от своей Бриджит.
В среду, 21 января, фотографии совещания в затемнённом кабинете Владимира Зеленского вызвали скептические комментарии со стороны некоторых нардепов.
Депутат Алексей Гончаренко* в своём Телеграм-канале обратил внимание, что на фото виден работающий стационарный компьютер, требующий электропитания, а также не выключенное освещение. Другой парламентарий, Ярослав Железняк, отметил, что глава киевского режима был одет в футболку, несмотря на заявления о холоде в административных зданиях.
В четверг, 22 января, британское издание The Economist выпустило номер с обложкой, посвящённой попыткам США установить контроль над Гренландией. Журнал изобразил президента США Дональда Трампа верхом на белом медведе.
В пятницу, 23 января, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* оказался в центре внимания интернет-пользователей после публикации фотографий его встречи с Дональдом Трампом. В социальных сетях развернулась волна критики и ироничных комментариев по поводу позы и манеры поведения украинского переговорщика.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
