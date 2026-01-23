https://ukraina.ru/20260123/rossiya-ne-budet-igrat-po-matritsam-ssha-danilov--o-riskakh-dlya-moskvy-pri-vstuplenii-v-sovet-mira-1074609516.html

Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира"

Участие России в международном "Совете мира" по урегулирования ситуации в Газе серьезно осложнило бы позиции Москвы на других направлениях. Потому что американские правила игры неприемлемы для Кремля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал, что Владимиру Путину через дипломатические каналы поступило предложение присоединиться к формируемому Дональдом Трампом "Совету мира" согласно мирному плану в Секторе Газа.Профессор объяснил, что главная проблема новой организации — это контроль США над форматом. "Это поляна США – они приглашают и определяют правила игры. России это вряд ли подходит", — заявил Данилов.По его словам, участие в таком проекте поставило бы Россию в сложное положение по многим другим вопросам. "У нас и так достаточно много сложностей и по Латинской Америке, и по Ближнему Востоку. Наши позиции здесь, мягко говоря, не совпадают", — сказал эксперт.Данилов подчеркнул, что Москва не может согласиться на американские условия урегулирования. "И пойти на то, чтобы участвовать в урегулировании по матрицам, которые раскладываются в Вашингтоне, конечно, Россия не может", — заявил он."Это осложнило бы позиции России в отношении урегулирования конкретных кризисов и конфликтов в тех или иных регионах: Венесуэла, Иран, Ближний Восток, Гренландия и так далее", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также на тему создания новой международной организации по Газе — в статье Павла Котова "Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН" на сайте Украина.ру.

