Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира" - 23.01.2026
Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира"
Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира" - 23.01.2026 Украина.ру
Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира"
Участие России в международном "Совете мира" по урегулирования ситуации в Газе серьезно осложнило бы позиции Москвы на других направлениях. Потому что американские правила игры неприемлемы для Кремля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
2026-01-23T05:45
2026-01-23T05:45
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал, что Владимиру Путину через дипломатические каналы поступило предложение присоединиться к формируемому Дональдом Трампом "Совету мира" согласно мирному плану в Секторе Газа.Профессор объяснил, что главная проблема новой организации — это контроль США над форматом. "Это поляна США – они приглашают и определяют правила игры. России это вряд ли подходит", — заявил Данилов.По его словам, участие в таком проекте поставило бы Россию в сложное положение по многим другим вопросам. "У нас и так достаточно много сложностей и по Латинской Америке, и по Ближнему Востоку. Наши позиции здесь, мягко говоря, не совпадают", — сказал эксперт.Данилов подчеркнул, что Москва не может согласиться на американские условия урегулирования. "И пойти на то, чтобы участвовать в урегулировании по матрицам, которые раскладываются в Вашингтоне, конечно, Россия не может", — заявил он."Это осложнило бы позиции России в отношении урегулирования конкретных кризисов и конфликтов в тех или иных регионах: Венесуэла, Иран, Ближний Восток, Гренландия и так далее", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также на тему создания новой международной организации по Газе — в статье Павла Котова "Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН" на сайте Украина.ру.
Россия не будет играть "по матрицам" США: Данилов — о рисках для Москвы при вступлении в "Совет мира"

05:45 23.01.2026
 
Участие России в международном "Совете мира" по урегулирования ситуации в Газе серьезно осложнило бы позиции Москвы на других направлениях. Потому что американские правила игры неприемлемы для Кремля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал, что Владимиру Путину через дипломатические каналы поступило предложение присоединиться к формируемому Дональдом Трампом "Совету мира" согласно мирному плану в Секторе Газа.
Профессор объяснил, что главная проблема новой организации — это контроль США над форматом. "Это поляна США – они приглашают и определяют правила игры. России это вряд ли подходит", — заявил Данилов.
По его словам, участие в таком проекте поставило бы Россию в сложное положение по многим другим вопросам. "У нас и так достаточно много сложностей и по Латинской Америке, и по Ближнему Востоку. Наши позиции здесь, мягко говоря, не совпадают", — сказал эксперт.
Данилов подчеркнул, что Москва не может согласиться на американские условия урегулирования. "И пойти на то, чтобы участвовать в урегулировании по матрицам, которые раскладываются в Вашингтоне, конечно, Россия не может", — заявил он.
"Это осложнило бы позиции России в отношении урегулирования конкретных кризисов и конфликтов в тех или иных регионах: Венесуэла, Иран, Ближний Восток, Гренландия и так далее", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.
Также на тему создания новой международной организации по Газе — в статье Павла Котова "Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН" на сайте Украина.ру.
Россия США Москва Дональд Трамп Совет мира Дмитрий Песков геополитика Венесуэла Ирак Ближний Восток Гренландия
 
Лента новостейМолния