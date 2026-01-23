https://ukraina.ru/20260123/kak-edu-dostavlyayut-boytsam-na-pozitsii-volchok-o-kommunikatsiyakh-na-fronte-1074726402.html

Как еду доставляют бойцам на позиции: "Волчок" о коммуникациях на фронте

Главный повар "БАРС-11" с позывным "Волчок" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру по кухне, рассказал, что едят бойцы, как распределяется провизия

Главный повар "БАРС-11" с позывным "Волчок" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру по кухне, рассказал, что едят бойцы, как распределяется провизия. Также объяснил, как им помогают гуманитарщики, а провизия доставляется военным на передовую.

