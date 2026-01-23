Как еду доставляют бойцам на позиции: "Волчок" о коммуникациях на фронте - 23.01.2026 Украина.ру
Как еду доставляют бойцам на позиции: "Волчок" о коммуникациях на фронте
Как еду доставляют бойцам на позиции: "Волчок" о коммуникациях на фронте
Главный повар "БАРС-11" с позывным "Волчок" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру по кухне, рассказал, что едят бойцы, как распределяется провизия... Украина.ру, 23.01.2026
Главный повар "БАРС-11" с позывным "Волчок" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру по кухне, рассказал, что едят бойцы, как распределяется провизия. Также объяснил, как им помогают гуманитарщики, а провизия доставляется военным на передовую.
Как еду доставляют бойцам на позиции: "Волчок" о коммуникациях на фронте

13:21 23.01.2026
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
