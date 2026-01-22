https://ukraina.ru/20260122/serznaya-golovnaya-bol-belukhin-o-problemakh-kotorye-sozdast-grenlandiya-dlya-administratsii-ssha-1074644740.html

"Серьёзная головная боль": Белухин о проблемах, которые создаст Гренландия для администрации США

"Серьёзная головная боль": Белухин о проблемах, которые создаст Гренландия для администрации США

Гипотетическое включение Гренландии в состав США создаст множество проблем — от гражданства жителей до правопреемства договоров. Это станет серьёзной управленческой проблемой для Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин

Эксперт подчеркнул, что включение Гренландии как штата в политическое устройство США довольно проблематично. "Например, что делать с 15-17 тысячами гренландцев, проживающих в Дании? Какое у них будет гражданство и доступ к социальным услугам, здравоохранению и пенсиям?" — заявил Белухин.Гренландия требует комплексного развития и может стать серьёзной головной болью для американской администрации, подчеркнул скандинавист.Кроме того, управление морскими биологическим ресурсами острова требует заключения довольно сложных договоров с ЕС, Британией, Фарерскими островами, сказал Белухин. "Тот же вопрос может стать и в отношении правопреемства заявок на уточнение границ континентального шельфа, которые подавала и курировала Дания. Перейдут ли они автоматически к США? То есть в правовой плоскости может возникнуть много сложных серых вопросов", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России".

