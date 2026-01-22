https://ukraina.ru/20260122/o-chm-ne-rasskazal-fadeev-podvig-i-tragediya-podpolya-yuga-luganschiny-1074505002.html

О чём не рассказал Фадеев. Подвиг и трагедия подполья юга Луганщины

Во второй половине января 1943 года гитлеровцами было разгромлено антифашистское подполье на юге тогда ещё Ворошиловградской области. Жертвами нацистских палачей стали не менее сотни бесстрашных патриотов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074504048_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_f802ab4251e0863c5679159fd9a36b93.jpg

Безусловно, первое что вспоминается – это всемирно известная краснодонская "Молодая гвардия". Однако она была не единственной организацией такого рода: например, в находящемся в тридцати километрах к югу городе Свердловске тоже существовало активное, многочисленное и разветвлённое молодёжное подполье.Изучение истории гибели обоих организаций опровергает достаточно популярную версию о предательстве: намного больше аргументов в пользу того, что раскрытие стало результатом системной работы вражеской контрразведки. Небезынтересно и то, что посмертная судьба свердловских героев, в отличие от их краснодонских коллег, оказалась чрезвычайно драматичной...Законы партизанской войныВ конце нулевых годов вашему покорному слуге достаточно активно приходилось заниматься интервью с последними остававшимися на тот момент в живых участниками антифашистской борьбы в тылу врага. И не только потому, что где-то на горизонте уже начинали сверкать зарницы пока ещё далёкой грозы, но также потому, что просто уходило поколение победителей: надо было успеть сохранить для истории слова непосредственных участников тех событий.Зимой 2009 года журналистская работа на Луганщине привела меня в посёлок шахты № 63, что у въезда в Червонопартизанск – тогда ещё приграничный город-спутник Свердловска. Там состоялась встреча с Иваном Романченко – младшим братом Григория Романченко, возглавлявшего подпольную организацию в оккупированном городе.Рассказанное ветераном совсем не напоминало ту привычную по книгам и кинолентам построенную на импровизациях партизанскую романтику, зато наглядно иллюстрировало тезис о том, что борьба с врагом в подполье – наука точная.Летом 1942 года Григорий Романченко являлся вторым секретарём Свердловского горкома комсомола. Ему двадцать один год, до этого он успел поработать комсоргом шахты №27, а также руководителем художественной самодеятельности в городском парке и доме культуры: по характеру это был первый заводила, умевший играть на гитаре, мандолине и медных духовых. Когда началась война, то ему по совместительству пришлось стать директором парка и ДК, заменив ушедшее на фронт их руководство.В начале июля, когда стала понятной неизбежность оставления Свердловска Красной Армией, Григория Романченко вместе с его начальником – первым секретарём горкома комсомола Игорем Бабарицким вызвали в Ворошиловград. Там им вручили партбилеты и задание по организации подпольной работы.Обратим внимание на один важный момент: руководство подпольем поручают опытному организатору художественной самодеятельности. На первый взгляд – нонсенс, но по тому же самому принципу в Краснодоне формируется "Молодая гвардия": те же самые кружки при ДК, а силовое крыло организации укомплектовано участниками циркового коллектива. Смысл подобного подхода заключается в том, чтобы продолжающиеся активные контакты людей воспринимались окружающими как нечто естественное и не вызывали лишних вопросов: здесь ничего лучше занятий искусством и спортом не придумаешь.Подобный подход оказался правильным: в том же Краснодоне партийное подполье было раскрыто и уничтожено в первые дни оккупации города, в то время как молодогвардейцы продолжали борьбу ещё в течение полугода."У вас есть каустическая сода?"Штаб свердловских подпольщиков находился в доме братьев Романченко. Пришедший должен был задать вопрос: "У вас есть каустическая сода?". В ответ нужно было поинтересоваться для какой цели гость собирается её использовать и если тот намеревался варить мыло, то следовало пропустить внутрь со словами: "Поговорите с хозяином!" Это был пароль.Для прослушивания сводок Совинформбюро у подпольщиков имелся приёмник И-235. Его хранили в кадке, где росли цветы, оборудовав двойное дно. Электричество для приёмника воровали на проходившей возле дома линии, от которой были запитаны биржа труда, ДК и резиденция коменданта: крюк с проводом на фазу, "ноль" – в землю.Для распространения листовок использовали высокую кирпичную трубу котельной Центральных электромеханических мастерских треста "Свердловуголь". Иван Романченко вспоминал как в детстве с Григорием, который был на пять лет его старше, они заглянули в это самое сооружение и тягой у них сорвало фуражки: долго они смотрели как ветер уносит их головные уборы прежде, чем пойти домой и получить нагоняй за случившееся. Но в дни оккупации стало понятно, что это свойство трубы способно принести пользу: в результате листовки летели прямо к базару.Подпольщикам удалось грамотно расставить своих людей.Братьев Тупитченко, братьев Шесталовых и Сергея Тишакова устроили на узловую станцию Должанская путевыми рабочими. Благодаря им советское командование своевременно узнало о переброске тяжёлых танков в направлении Сталинграда и отдало приказ об уничтожении вражеского эшелона.В районах железнодорожных узлов гитлеровцы размещали дулаги – пересыльные пункты для советских военнопленных. Один из них находился возле станции Должанская: из этого лагеря работавшими на ней подпольщиками неоднократно устраивались побеги узников. Многих горожан спасли от угона в Германию выдававшие им подложные справки медработники Мария Стоянова и Александра Мартынова.Эффект доминоАресты в Свердловске начались утром 22 января. Накануне Григорий Романченко и Дмитрий Калашников поехали в село Бирюково (в тринадцати километрах к югу от станции Должанская по дороге на Новошахтинск) за оружием, привезли пулемёт: в городе готовилось восстание. Оружие удалось надёжно спрятать, но ездившие за ним были схвачены гестаповцами.Помимо них арестовали беременную жену Григория Полину, Игоря Бережного, Александру Мартынову и Марию Стоянову: в застенки было брошено не менее полусотни человек. Спустя несколько дней практически все они будут замучены, а их тела – сброшены в ствол одной из шахт: в Донбассе гитлеровцы активно применяли такой способ захоронения своих жертв, поскольку в данном случае не нужно тратиться на земляные работы, тем более что и грунт в тех местах достаточно каменистый.Теперь обратим внимание на то, что массовые облавы в Свердловске начались три недели спустя после начала таковых в Краснодоне. Собственно, сам провал "Молодой гвардии" стал результатом налёта на машину, перевозившую новогодние подарки для немецких солдат: часть похищенного отдали случайному свидетелю чтобы хранил молчание, однако тот не нашёл ничего лучшего, чем попытаться сбыть полученное на рынке и был схвачен.Началась оперативная разработка нападавших с выяснением круга их знакомств – и потянулась ниточка: в результате в окрестных населённых пунктах, где отмечалась активность подпольщиков, тоже прошли массовые задержания участников художественной самодеятельности. Поэтому в свете изложенного вряд ли можно считать обоснованной версию о предательстве. Тем более что после войны в немецких архивах нашли документы, в которых гитлеровцы сравнивали подполье Краснодона и Свердловска с кубанскими партизанами и давали ему очень высокую оценку.Книга раздораВо всей последующей истории весьма печальную роль сыграл известный писатель Александр Фадеев, сузивший масштабы борьбы на юге Луганщины до размеров одного города.Начнём с того, что он не был первооткрывателем "Молодой гвардии": впервые очерк о ней весной 1943 года опубликовали Владимир Лясковский и Михаил Котов. Годом ранее они, будучи проездом в Краснодоне, останавливались у Кошевых, а когда фронтовые дороги снова привели их в уже освобождённый город, и они узнали о случившемся, то не ограничились газетными материалами, но даже успели издать книгу о героях "Сердца смелых".К сожалению, в скором времени по решению вышестоящих инстанций им было приказано свернуть работы над темой и передать все имеющиеся материалы Фадееву. Созданный им роман "Молодая гвардия" не только получил всемирную известность, но и превратился в источник целого ряда личных драм, ссор и конфликтов. Сам Фадеев впоследствии очень жалел, что оставил не сочетающиеся с художественной прозой подлинные фамилии, а также до конца жизни избегал встреч с пережившими войну молодогвардейцами и их родственниками.Впрочем, перессорились между собой не только люди: в Свердловске до сих пор считают, что благодаря Фадееву город и его герои оказались незаслуженно обойдены и вниманием, и почестями.- С Фадеевым я как с вами встречался, – вспоминал во время нашей с ним встречи Иван Романченко. – Я всё ему преподнёс, а он, извините меня, мерзавцем оказался: в 1943 году Фадеев приезжал в Свердловск, побывал и у нас дома. Интересовался документами, задавал много вопросов. А потом была встреча в Краснодоне в 1947 году, когда шли съёмки фильма. Роман к тому времени был уже переработан. Я поехал посмотреть на съёмку, где и увидел Фадеева. Он меня узнал. Тогда я набрался смелости и спросил, почему он собирал материал о нашем подполье, а в книге описал только краснодонцев. Фадеев ответил: "Не твоего ума дело!" В ответ я сильно нагрубил ему. Один фронтовик, слышавший наш разговор, тут же велел мне быстро уходить и, как потом выяснилось, оказался прав. Из-за случившегося я перебрался в Новошахтинск, где несколько лет прожил под вымышленной фамилией, пока не убедился, что меня никто не ищет...В 1985 году уроженец Свердловска Павел Цупко, по чьей книге был снят известный фильм "Торпедоносцы", начал публикацию на своей малой родине в местной газете "Знамя шахтёра" фрагментов готовящегося к изданию романа "Шахтёрская кровь", посвящённого подвигу земляков, боровшихся в тылу врага. Через несколько дней редактору позвонили из обкома партии и сообщили что книга не рекомендована для распространения в Донбассе как пересматривающая официальную трактовку истории антифашистского подполья. Роман увидел свет уже после распада СССР, когда описываемые в нём события были явно не в тренде.

