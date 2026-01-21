https://ukraina.ru/20260121/chto-so-svetom-i-teplom-na-ukraine-1074587373.html

Что со светом и теплом на Украине

Что со светом и теплом на Украине

После ударов российскими войсками по энергетическим объектам на Украине ситуация со светом и теплом в городах становится критической. Зеленский даже из-за этого как будто отменил поездку в Давос (что не так, его просто там не ждут). Но ситуация и вправду тяжелая.

На этом фоне начались разногласия между центральной и региональной властью. Зеленский возложил ответственность на мэров городов, особенно на мэра Киева Виталия Кличко, которые не подготовились к защите энергообъектов. Эксперты указывают на истощение системы ПВО на Украине и дефицит ракет. Но истинную причину коллапса назвали эксперты в своих соцсетях.Украинский политик Виктор БалогаС первых дней войны враг пытается уничтожить нашу критическую инфраструктуру и создать невыносимые условия жизни для людей. Понятно, что в таких условиях нужно было провести максимальную дерегуляцию в вопросе электро и теплоснабжения, прежде всего, в больших городах. Было совершенно очевидно, что наиболее уязвимыми для ударов будут именно большие инфраструктурные объекты. Зато у нас были все возможности создать резерв малой генерации, достаточный для прохождения отопительного сезона. Но мы встретили четвертую зиму войны с декларациями, а не с реализуемыми проектами. Однако лучше поздно, чем никогда. Даже сегодня, если дать бизнесу возможность брать кредиты под адекватные проценты, сократить количество регуляций от государства и сроки получения необходимых разрешений до минимума (не месяца, а неделю-две), сделать бесплатное подключение к сетям, то он построит за год маневренного поколения на 3-5-10 ГВт – сколько потребуется. То же касается перевода жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на автономное отопление. Это вполне возможно начать делать даже во время войны. Просто нужно делать, а не тратить время на переложение ответственности.Политолог Юрий БаранчикВ МАГАТЭ заявили о прерванном энергоснабжении Чернобыльской АЭС. Подождав пару часов после этого панического заявления, было обнародовано второе заявление. Где говорилось, что "повреждены линии электропередач, соединяющие другие украинские АЭС". Возможно, кто-то позвонил в МАГАТЭ и рассказал про странность подобных заявлений, из которых можно подумать, что ВС РФ бьют именно по ЧАЭС. Что было бы странно, за отсутствием у неё экономического значения.Конечно, МАГАТЭ в очередной раз поработала на Киев. Накануне (17–19 января) было несколько громких заявлений со стороны Украины: ГУР МО Украины заявляло, что Россия ведёт разведку и готовит удары именно по подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности от АЭС (цель — обрушить энергосистему, оставить страну без света/тепла, вызвать зраду и принудить к капитуляции). Зеленский и другие официальные лица предупреждали о подготовке Россией нового массированного удара по энергетике, включая объекты, связанные с АЭС.Как известно, особо масштабного удара 20 января не состоялось, но проблемы на ЧАЭС отчего-то возникли. Не в первый раз, год назад под визит Вэнса в Европу в ЧАЭС тоже врезался чей-то дрон. И явно не в последний, пока архетип Chernobyl продолжает вызывать трафик.Чисто технически, на ЧАЭС что-то могло быть запитано от линии, идущей от Ровенской АЭС, но это не точно. Если питающие линии ЧАЭС физически проходят через те же узлы, что и линии от действующих АЭС, то отключение энергооборудования на ЧАЭС возможно. Правда, это не имеет никакого эффекта, там просто нет процессов, требующих постоянного электропитания.Но прокачивать информационный кейс будут по-полной. Зеленского в Давос не пустили, приходится напоминать о своем существовании вот так.Политический обозреватель Влад СидоренкоНаверняка, каждый из вас задается вопросом: А где же наши ракеты, тысячи беспилотников, других систем, которые десятки раз ставил задачу произвести Владимир Зеленский, о дедлайнах рассказывал нам с экранов. Правда заключается в том, что все меньше и меньше людей хотят иметь дело с государством в любом проявлении и просто бегут от него. Чтобы долго не расписывать, конкретные примеры я публикую в виде расследований, проблема — бандиты в погонах, которые просто задолбали. Вот, просто, до края. Даже если тебе благодарны в МО, даже если ты критический и прямой поставщик в боевые подразделения, даже если ты честно работаешь — к тебе приходят: "Дай 200, дай 300, да нам (плевать) на твое производство, еще больше (плевать) на поставки военным — дай 150". Умеющие, талантливые, понимающие люди — бросают. Часто, уезжают. Самые хорошо известные корпуса/структуры, как правило, перешли на свои производства. У них налажена система самофинансирования, они кооперируются, закупают у себя для себя. Это закрытая экосистема. Кто не там, тот находится в месте, которое в Украине называют словом "рынок". Рынок, как и весь украинский во всем, переполнен аферистами, кидаловом, браком, отсутствием правил и этики, откатами, бандитами и никакой защитой от них. Кроме этого всего, еще и "погоны" с утра до ночи кошмарят, пока не заплатишь. Госзакупки под строгим контролем мафии во власти — лишь бы побольше и побыстрее украсть и смыться. Поэтому, одни воюют хорошо, вторые в СЗЧ, третьи закрывают производство и бегут строить, развивать за границу. Все это только развивается и усугубляется. Ведь, я не сказал ничего нового, правда? Однако, смотрите: Министр обороны Алексей Резников — все отлично у него. Министр обороны Рустем Умеров — секретарь СНБО. Министр обороны Денис Шмыгаль — министр энергетики. Все время войны они руководили этим всем. Все становилось хуже. У них — ноль ответственности, только личностный рост. А процессы на своих местах. Производителей — гнобить, деньги — вымогать, госфинансы — воровать. Имена известны. Даже российские паспорта присутствуют. И ничего не меняется. Только усиливается. Кратно. С каждым днем. Честно говоря, я не знаю, куда оно едет и чего хотят добиться таким подходом… но, у них явно удается. Что делать? — искать свою тусовку, становиться членом экосистем, клубов. По ценностям и кооперации, возможностям развиваться, в широком смысле слова. Мир гораздо больше и лучше бандитов в погонах и помойки, в которую превратил Киев, один хорошо известный Виталик (в своих городах вы знаете других сами).О том, что происходит в борьбе с коррупцией на Украине - в статье Ивана Лизана "Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали"

