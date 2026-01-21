Что со светом и теплом на Украине - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/chto-so-svetom-i-teplom-na-ukraine-1074587373.html
Что со светом и теплом на Украине
Что со светом и теплом на Украине - 21.01.2026 Украина.ру
Что со светом и теплом на Украине
После ударов российскими войсками по энергетическим объектам на Украине ситуация со светом и теплом в городах становится критической. Зеленский даже из-за этого как будто отменил поездку в Давос (что не так, его просто там не ждут). Но ситуация и вправду тяжелая.
2026-01-21T14:57
2026-01-21T15:19
украина
киев
россия
трамп и зеленский
владимир зеленский
виталий кличко
магатэ
снбо
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074619336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ea93fa15f1950a1097d2c77cb1b4b8b.jpg
На этом фоне начались разногласия между центральной и региональной властью. Зеленский возложил ответственность на мэров городов, особенно на мэра Киева Виталия Кличко, которые не подготовились к защите энергообъектов. Эксперты указывают на истощение системы ПВО на Украине и дефицит ракет. Но истинную причину коллапса назвали эксперты в своих соцсетях.Украинский политик Виктор БалогаС первых дней войны враг пытается уничтожить нашу критическую инфраструктуру и создать невыносимые условия жизни для людей. Понятно, что в таких условиях нужно было провести максимальную дерегуляцию в вопросе электро и теплоснабжения, прежде всего, в больших городах. Было совершенно очевидно, что наиболее уязвимыми для ударов будут именно большие инфраструктурные объекты. Зато у нас были все возможности создать резерв малой генерации, достаточный для прохождения отопительного сезона. Но мы встретили четвертую зиму войны с декларациями, а не с реализуемыми проектами. Однако лучше поздно, чем никогда. Даже сегодня, если дать бизнесу возможность брать кредиты под адекватные проценты, сократить количество регуляций от государства и сроки получения необходимых разрешений до минимума (не месяца, а неделю-две), сделать бесплатное подключение к сетям, то он построит за год маневренного поколения на 3-5-10 ГВт – сколько потребуется. То же касается перевода жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на автономное отопление. Это вполне возможно начать делать даже во время войны. Просто нужно делать, а не тратить время на переложение ответственности.Политолог Юрий БаранчикВ МАГАТЭ заявили о прерванном энергоснабжении Чернобыльской АЭС. Подождав пару часов после этого панического заявления, было обнародовано второе заявление. Где говорилось, что "повреждены линии электропередач, соединяющие другие украинские АЭС". Возможно, кто-то позвонил в МАГАТЭ и рассказал про странность подобных заявлений, из которых можно подумать, что ВС РФ бьют именно по ЧАЭС. Что было бы странно, за отсутствием у неё экономического значения.Конечно, МАГАТЭ в очередной раз поработала на Киев. Накануне (17–19 января) было несколько громких заявлений со стороны Украины: ГУР МО Украины заявляло, что Россия ведёт разведку и готовит удары именно по подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности от АЭС (цель — обрушить энергосистему, оставить страну без света/тепла, вызвать зраду и принудить к капитуляции). Зеленский и другие официальные лица предупреждали о подготовке Россией нового массированного удара по энергетике, включая объекты, связанные с АЭС.Как известно, особо масштабного удара 20 января не состоялось, но проблемы на ЧАЭС отчего-то возникли. Не в первый раз, год назад под визит Вэнса в Европу в ЧАЭС тоже врезался чей-то дрон. И явно не в последний, пока архетип Chernobyl продолжает вызывать трафик.Чисто технически, на ЧАЭС что-то могло быть запитано от линии, идущей от Ровенской АЭС, но это не точно. Если питающие линии ЧАЭС физически проходят через те же узлы, что и линии от действующих АЭС, то отключение энергооборудования на ЧАЭС возможно. Правда, это не имеет никакого эффекта, там просто нет процессов, требующих постоянного электропитания.Но прокачивать информационный кейс будут по-полной. Зеленского в Давос не пустили, приходится напоминать о своем существовании вот так.Политический обозреватель Влад СидоренкоНаверняка, каждый из вас задается вопросом: А где же наши ракеты, тысячи беспилотников, других систем, которые десятки раз ставил задачу произвести Владимир Зеленский, о дедлайнах рассказывал нам с экранов. Правда заключается в том, что все меньше и меньше людей хотят иметь дело с государством в любом проявлении и просто бегут от него. Чтобы долго не расписывать, конкретные примеры я публикую в виде расследований, проблема — бандиты в погонах, которые просто задолбали. Вот, просто, до края. Даже если тебе благодарны в МО, даже если ты критический и прямой поставщик в боевые подразделения, даже если ты честно работаешь — к тебе приходят: "Дай 200, дай 300, да нам (плевать) на твое производство, еще больше (плевать) на поставки военным — дай 150". Умеющие, талантливые, понимающие люди — бросают. Часто, уезжают. Самые хорошо известные корпуса/структуры, как правило, перешли на свои производства. У них налажена система самофинансирования, они кооперируются, закупают у себя для себя. Это закрытая экосистема. Кто не там, тот находится в месте, которое в Украине называют словом "рынок". Рынок, как и весь украинский во всем, переполнен аферистами, кидаловом, браком, отсутствием правил и этики, откатами, бандитами и никакой защитой от них. Кроме этого всего, еще и "погоны" с утра до ночи кошмарят, пока не заплатишь. Госзакупки под строгим контролем мафии во власти — лишь бы побольше и побыстрее украсть и смыться. Поэтому, одни воюют хорошо, вторые в СЗЧ, третьи закрывают производство и бегут строить, развивать за границу. Все это только развивается и усугубляется. Ведь, я не сказал ничего нового, правда? Однако, смотрите: Министр обороны Алексей Резников — все отлично у него. Министр обороны Рустем Умеров — секретарь СНБО. Министр обороны Денис Шмыгаль — министр энергетики. Все время войны они руководили этим всем. Все становилось хуже. У них — ноль ответственности, только личностный рост. А процессы на своих местах. Производителей — гнобить, деньги — вымогать, госфинансы — воровать. Имена известны. Даже российские паспорта присутствуют. И ничего не меняется. Только усиливается. Кратно. С каждым днем. Честно говоря, я не знаю, куда оно едет и чего хотят добиться таким подходом… но, у них явно удается. Что делать? — искать свою тусовку, становиться членом экосистем, клубов. По ценностям и кооперации, возможностям развиваться, в широком смысле слова. Мир гораздо больше и лучше бандитов в погонах и помойки, в которую превратил Киев, один хорошо известный Виталик (в своих городах вы знаете других сами).О том, что происходит в борьбе с коррупцией на Украине - в статье Ивана Лизана "Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали"
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074619336_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4102c3e44bc777d1dae19cd84295ebd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, виталий кличко, магатэ, снбо, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, МАГАТЭ, СНБО, Эксклюзив

Что со светом и теплом на Украине

14:57 21.01.2026 (обновлено: 15:19 21.01.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
После ударов российскими войсками по энергетическим объектам на Украине ситуация со светом и теплом в городах становится критической. Зеленский даже из-за этого как будто отменил поездку в Давос (что не так, его просто там не ждут). Но ситуация и вправду тяжелая.
На этом фоне начались разногласия между центральной и региональной властью. Зеленский возложил ответственность на мэров городов, особенно на мэра Киева Виталия Кличко, которые не подготовились к защите энергообъектов. Эксперты указывают на истощение системы ПВО на Украине и дефицит ракет. Но истинную причину коллапса назвали эксперты в своих соцсетях.
Украинский политик Виктор Балога
С первых дней войны враг пытается уничтожить нашу критическую инфраструктуру и создать невыносимые условия жизни для людей. Понятно, что в таких условиях нужно было провести максимальную дерегуляцию в вопросе электро и теплоснабжения, прежде всего, в больших городах.
Было совершенно очевидно, что наиболее уязвимыми для ударов будут именно большие инфраструктурные объекты. Зато у нас были все возможности создать резерв малой генерации, достаточный для прохождения отопительного сезона. Но мы встретили четвертую зиму войны с декларациями, а не с реализуемыми проектами. Однако лучше поздно, чем никогда. Даже сегодня, если дать бизнесу возможность брать кредиты под адекватные проценты, сократить количество регуляций от государства и сроки получения необходимых разрешений до минимума (не месяца, а неделю-две), сделать бесплатное подключение к сетям, то он построит за год маневренного поколения на 3-5-10 ГВт – сколько потребуется. То же касается перевода жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на автономное отопление. Это вполне возможно начать делать даже во время войны. Просто нужно делать, а не тратить время на переложение ответственности.
Политолог Юрий Баранчик
В МАГАТЭ заявили о прерванном энергоснабжении Чернобыльской АЭС. Подождав пару часов после этого панического заявления, было обнародовано второе заявление. Где говорилось, что "повреждены линии электропередач, соединяющие другие украинские АЭС". Возможно, кто-то позвонил в МАГАТЭ и рассказал про странность подобных заявлений, из которых можно подумать, что ВС РФ бьют именно по ЧАЭС. Что было бы странно, за отсутствием у неё экономического значения.
Конечно, МАГАТЭ в очередной раз поработала на Киев. Накануне (17–19 января) было несколько громких заявлений со стороны Украины: ГУР МО Украины заявляло, что Россия ведёт разведку и готовит удары именно по подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности от АЭС (цель — обрушить энергосистему, оставить страну без света/тепла, вызвать зраду и принудить к капитуляции). Зеленский и другие официальные лица предупреждали о подготовке Россией нового массированного удара по энергетике, включая объекты, связанные с АЭС.
Как известно, особо масштабного удара 20 января не состоялось, но проблемы на ЧАЭС отчего-то возникли. Не в первый раз, год назад под визит Вэнса в Европу в ЧАЭС тоже врезался чей-то дрон. И явно не в последний, пока архетип Chernobyl продолжает вызывать трафик.
Чисто технически, на ЧАЭС что-то могло быть запитано от линии, идущей от Ровенской АЭС, но это не точно. Если питающие линии ЧАЭС физически проходят через те же узлы, что и линии от действующих АЭС, то отключение энергооборудования на ЧАЭС возможно. Правда, это не имеет никакого эффекта, там просто нет процессов, требующих постоянного электропитания.
Но прокачивать информационный кейс будут по-полной. Зеленского в Давос не пустили, приходится напоминать о своем существовании вот так.
Политический обозреватель Влад Сидоренко
Наверняка, каждый из вас задается вопросом: А где же наши ракеты, тысячи беспилотников, других систем, которые десятки раз ставил задачу произвести Владимир Зеленский, о дедлайнах рассказывал нам с экранов.
Правда заключается в том, что все меньше и меньше людей хотят иметь дело с государством в любом проявлении и просто бегут от него. Чтобы долго не расписывать, конкретные примеры я публикую в виде расследований, проблема — бандиты в погонах, которые просто задолбали. Вот, просто, до края. Даже если тебе благодарны в МО, даже если ты критический и прямой поставщик в боевые подразделения, даже если ты честно работаешь — к тебе приходят: "Дай 200, дай 300, да нам (плевать) на твое производство, еще больше (плевать) на поставки военным — дай 150". Умеющие, талантливые, понимающие люди — бросают. Часто, уезжают.
Самые хорошо известные корпуса/структуры, как правило, перешли на свои производства. У них налажена система самофинансирования, они кооперируются, закупают у себя для себя. Это закрытая экосистема. Кто не там, тот находится в месте, которое в Украине называют словом "рынок". Рынок, как и весь украинский во всем, переполнен аферистами, кидаловом, браком, отсутствием правил и этики, откатами, бандитами и никакой защитой от них. Кроме этого всего, еще и "погоны" с утра до ночи кошмарят, пока не заплатишь.
Госзакупки под строгим контролем мафии во власти — лишь бы побольше и побыстрее украсть и смыться. Поэтому, одни воюют хорошо, вторые в СЗЧ, третьи закрывают производство и бегут строить, развивать за границу. Все это только развивается и усугубляется. Ведь, я не сказал ничего нового, правда? Однако, смотрите: Министр обороны Алексей Резников — все отлично у него. Министр обороны Рустем Умеров — секретарь СНБО. Министр обороны Денис Шмыгаль — министр энергетики. Все время войны они руководили этим всем. Все становилось хуже. У них — ноль ответственности, только личностный рост. А процессы на своих местах. Производителей — гнобить, деньги — вымогать, госфинансы — воровать. Имена известны. Даже российские паспорта присутствуют. И ничего не меняется. Только усиливается. Кратно. С каждым днем.
Честно говоря, я не знаю, куда оно едет и чего хотят добиться таким подходом… но, у них явно удается. Что делать? — искать свою тусовку, становиться членом экосистем, клубов. По ценностям и кооперации, возможностям развиваться, в широком смысле слова. Мир гораздо больше и лучше бандитов в погонах и помойки, в которую превратил Киев, один хорошо известный Виталик (в своих городах вы знаете других сами).
О том, что происходит в борьбе с коррупцией на Украине - в статье Ивана Лизана "Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаКиевРоссияТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийВиталий КличкоМАГАТЭСНБОЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Зеленский ввел caнкции против Паралимпийского комитета России
15:08Уиткофф отказался осудить удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины
15:01Потери ВСУ и успехи ПВО РФ: главное из нового брифинга Минобороны России
14:57Что со светом и теплом на Украине
14:51Зеленский прячет Коломойского* от преследований
14:39Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович
14:38Париж ввязался в драку за раздел "украинского наследства". Но не учел интересов России
14:20Шесть телефонов, компьютер, деньги: СМИ перечислили, что могут конфисковать у Тимошенко
13:53Обыски в мэрии и охота на людей с применением оружия. Что происходит в Днепре
13:52Уиткофф анонсировал встречу с Путиным
13:51Киевские власти традиционно затыкают собственные промахи жизнями простых украинцев
13:46Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова
13:3821 января 2026 года, утренний эфир
13:27Песков предложил дождаться разъяснений о неизвестном оружии, заявленном Трампом
13:18Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
13:16Украинский тупик и молдавский зондаж
13:02Память о трагедиях, смена мировых площадок и новые угрозы суверенитету. Хроника событий к 13:00 21 января
13:00Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"
12:5820 января 2026 года, вечерний эфир
12:45Славянско-Краматорское направление: ВС РФ наращивают давления на ВСУ
Лента новостейМолния