https://ukraina.ru/20260120/peresidet-trampa-i-dozhdatsya-vyborov-v-ssha--nemenskiy-o-strategii-kievskogo-rezhima-1074490692.html

"Пересидеть" Трампа и дождаться выборов в США — Неменский о стратегии киевского режима

Стратегической задачей Зеленского и его окружения является тактика ожидания и "пересиживания" Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США. Киев рассчитывает на ослабление политических позиций американского президента после голосования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2026-01-20T06:05

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_4bdf11209760e9b44f8b2f919e2d14a5.jpg

Отвечая на вопрос о долгосрочной стратегии Зеленского и его окружения, Неменский указал на ключевое внешнеполитическое событие. Он описал текущую политическую конъюнктуру, определяющую стратегию киевского режима. "Сейчас идет игра в те или иные политические конфигурации, которые могут усилить или ослабить Трампа", — сказал эксперт.Политолог констатировал, что у Киева сохраняются возможности для сопротивления давлению США. "К сожалению, надо признать, что у Киева есть возможности оказывать давление на Трампа и сопротивляться его требованиям", — заключил Олег Неменский.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.

