"Пересидеть" Трампа и дождаться выборов в США — Неменский о стратегии киевского режима - 20.01.2026
"Пересидеть" Трампа и дождаться выборов в США — Неменский о стратегии киевского режима
Стратегической задачей Зеленского и его окружения является тактика ожидания и "пересиживания" Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США. Киев рассчитывает на ослабление политических позиций американского президента после голосования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2026-01-20T06:05
Отвечая на вопрос о долгосрочной стратегии Зеленского и его окружения, Неменский указал на ключевое внешнеполитическое событие. Он описал текущую политическую конъюнктуру, определяющую стратегию киевского режима. "Сейчас идет игра в те или иные политические конфигурации, которые могут усилить или ослабить Трампа", — сказал эксперт.Политолог констатировал, что у Киева сохраняются возможности для сопротивления давлению США. "К сожалению, надо признать, что у Киева есть возможности оказывать давление на Трампа и сопротивляться его требованиям", — заключил Олег Неменский.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Стратегической задачей Зеленского и его окружения является тактика ожидания и "пересиживания" Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США. Киев рассчитывает на ослабление политических позиций американского президента после голосования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Отвечая на вопрос о долгосрочной стратегии Зеленского и его окружения, Неменский указал на ключевое внешнеполитическое событие.
"Да, сейчас все живут в предвкушении ноябрьских выборов в США. Если Трамп укрепится, будет одна политическая реальность. Если республиканцы уступят демократам, голос самого Трампа станет слабее", — заявил политолог.
Он описал текущую политическую конъюнктуру, определяющую стратегию киевского режима. "Сейчас идет игра в те или иные политические конфигурации, которые могут усилить или ослабить Трампа", — сказал эксперт.
Политолог констатировал, что у Киева сохраняются возможности для сопротивления давлению США. "К сожалению, надо признать, что у Киева есть возможности оказывать давление на Трампа и сопротивляться его требованиям", — заключил Олег Неменский.
Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния