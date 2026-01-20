https://ukraina.ru/20260120/osvobozhdenie-slavyanska-i-kramatorska-razrezhet-popolam-front-vsu--myagkov-nazval-klyuchevuyu-tsel-vs-rf-1074527086.html

Освобождение Славянска и Краматорска разрежет пополам фронт ВСУ — Мягков назвал ключевую цель ВС РФ

Освобождение Донбасса остается первоочередной задачей СВО. Ключом к её решению является Славянско-Краматорскую агломерацию, освобождение которой кардинально изменит оперативную обстановку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

"Поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете", — заявил Мягков. Он подчеркнул, что эта цель является логическим продолжением всей кампании на востоке Украины.По словам эксперта, успех на этом направлении откроет новые возможности для наступления российской армии. "Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки", — сказал военный историк. Он пояснил, что за этими городами у обороны противника нет таких же укреплённых рубежей, что позволит развивать наступление.Таким образом, резюмировал Мягков, основная битва за регион ещё впереди. "То есть битва за Донбасс продолжится", — заключил эксперт, указав на стратегическую важность данного участка фронта.Полный текст комментария "Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я — армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.

