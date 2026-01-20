"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО - 20.01.2026 Украина.ру
"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО
Наступление ВС РФ развивается по классическим канонам военного искусства, позволяя проводить масштабные операции по окружению. Продвижение в Запорожской области и под Купянском создают предпосылки для выхода на новые рубежи. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-01-20T05:40
2026-01-20T05:40
"Наше наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно", — констатировал эксперт. Он провёл прямую историческую параллель: "Ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника, а после этого мы выходили ему в тыл".Аналогичные перспективы, по мнению Мягкова, открываются и на другом фланге. "Похожая обстановка складывается под Купянском. В случае его освобождения нам откроется дорога в глубину Харьковской области", — отметил он. На основе этой динамики военный историк сделал масштабный прогноз."А вообще мне кажется, что на картах наших командующих уже обозначена линия Днепра", — заявил Мягков. Он уточнил, что эта цель пока далека, но уже просматривается. "Да, это еще далекая цель, но она вырисовывается. Это будет уже другой этап войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я — армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.
"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО

05:40 20.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых групп ВДВ на одном из полигонов Луганского направления СВО
Боевая подготовка штурмовых групп ВДВ на одном из полигонов Луганского направления СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Наступление ВС РФ развивается по классическим канонам военного искусства, позволяя проводить масштабные операции по окружению. Продвижение в Запорожской области и под Купянском создают предпосылки для выхода на новые рубежи. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
"Наше наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно", — констатировал эксперт.
Он провёл прямую историческую параллель: "Ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника, а после этого мы выходили ему в тыл".
Аналогичные перспективы, по мнению Мягкова, открываются и на другом фланге. "Похожая обстановка складывается под Купянском. В случае его освобождения нам откроется дорога в глубину Харьковской области", — отметил он. На основе этой динамики военный историк сделал масштабный прогноз.
"А вообще мне кажется, что на картах наших командующих уже обозначена линия Днепра", — заявил Мягков. Он уточнил, что эта цель пока далека, но уже просматривается. "Да, это еще далекая цель, но она вырисовывается. Это будет уже другой этап войны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я — армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.
