https://ukraina.ru/20260120/na-kartakh-komandovaniya-uzhe-oboznachena-liniya-dnepra-voennyy-ekspert-pro-sleduyuschiy-etap-svo-1074528054.html

"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО

"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО - 20.01.2026 Украина.ру

"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО

Наступление ВС РФ развивается по классическим канонам военного искусства, позволяя проводить масштабные операции по окружению. Продвижение в Запорожской области и под Купянском создают предпосылки для выхода на новые рубежи. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2026-01-20T05:40

2026-01-20T05:40

2026-01-20T05:40

новости

россия

запорожская область

купянск

михаил мягков

украина.ру

запорожье

запорожское направление

вов

купянск новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061487586_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_38dd8f6af5b26b4f30331ad7a9c6c3ba.jpg

"Наше наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно", — констатировал эксперт. Он провёл прямую историческую параллель: "Ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника, а после этого мы выходили ему в тыл".Аналогичные перспективы, по мнению Мягкова, открываются и на другом фланге. "Похожая обстановка складывается под Купянском. В случае его освобождения нам откроется дорога в глубину Харьковской области", — отметил он. На основе этой динамики военный историк сделал масштабный прогноз."А вообще мне кажется, что на картах наших командующих уже обозначена линия Днепра", — заявил Мягков. Он уточнил, что эта цель пока далека, но уже просматривается. "Да, это еще далекая цель, но она вырисовывается. Это будет уже другой этап войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я — армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.

россия

запорожская область

купянск

запорожье

запорожское направление

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская область, купянск, михаил мягков, украина.ру, запорожье, запорожское направление, вов, купянск новости, купянское направление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, прогноз, прогноз войны на украине