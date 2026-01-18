https://ukraina.ru/20260118/osvobozhdenie-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-otkroet-operativnyy-prostor-i-razrezhet-front-vsu--1074472049.html

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ — Мягков

Взятие Славянско-Краматорской агломерации, ключевой для освобождения Донбасса, откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ, за которым у противника нет крупной городской застройки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043386528_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_df51d1eec7d7db3e2b2b2efb4f0d8b2e.jpg

Отвечая на вопрос о предстоящих событиях на фронте, эксперт отметил, что поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете. "Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки. То есть битва за Донбасс продолжится", — сказал Мягков, добавив, что на флангах тоже происходят важные события. Он подчеркнул, что наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно. "Гуляйполе освобождено, под угрозой Ореховская группировка ВСУ", — добавил историк."Кстати, ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника (несколько рядов траншей и полос укрепления), а после этого мы выходили ему в тыл", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

