Освобождение Славянско-Краматорской агломерации откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ — Мягков - 18.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260118/osvobozhdenie-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-otkroet-operativnyy-prostor-i-razrezhet-front-vsu--1074472049.html
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ — Мягков
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ — Мягков - 18.01.2026 Украина.ру
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ — Мягков
Взятие Славянско-Краматорской агломерации, ключевой для освобождения Донбасса, откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ, за которым у противника нет крупной городской застройки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-01-18T05:15
2026-01-18T22:15
новости
донбасс
славянско-краматорская агломерация
запорожская область
михаил мягков
вооруженные силы украины
сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043386528_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_df51d1eec7d7db3e2b2b2efb4f0d8b2e.jpg
Отвечая на вопрос о предстоящих событиях на фронте, эксперт отметил, что поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете. "Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки. То есть битва за Донбасс продолжится", — сказал Мягков, добавив, что на флангах тоже происходят важные события. Он подчеркнул, что наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно. "Гуляйполе освобождено, под угрозой Ореховская группировка ВСУ", — добавил историк."Кстати, ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника (несколько рядов траншей и полос укрепления), а после этого мы выходили ему в тыл", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
донбасс
славянско-краматорская агломерация
запорожская область
славянск
краматорск
запорожье
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043386528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17a2fb437e93d561de32a9ced58cc3f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, славянско-краматорская агломерация, запорожская область, михаил мягков, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, славянск, краматорск, запорожье, запорожское направление, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Донбасс, Славянско-Краматорская агломерация, Запорожская область, Михаил Мягков, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Славянск, Краматорск, Запорожье, Запорожское направление, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ — Мягков

05:15 18.01.2026 (обновлено: 22:15 18.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Взятие Славянско-Краматорской агломерации, ключевой для освобождения Донбасса, откроет оперативный простор и разрежет фронт ВСУ, за которым у противника нет крупной городской застройки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Отвечая на вопрос о предстоящих событиях на фронте, эксперт отметил, что поскольку первоочередной задачей СВО было освобождение Донбасса, то Славянско-Краматорская агломерация стоит в приоритете.
"Если мы ее возьмем, ты выйдем на оперативный простор и разрежем фронт ВСУ, потому что за ней у противника нет такой крупной городской застройки. То есть битва за Донбасс продолжится", — сказал Мягков, добавив, что на флангах тоже происходят важные события.
Он подчеркнул, что наступление в Запорожской области по сравнению с предыдущими периодами развивается стремительно. "Гуляйполе освобождено, под угрозой Ореховская группировка ВСУ", — добавил историк.
"Кстати, ситуацию в Запорожской области тоже можно сравнить с ходом Белорусской операции. Мы окружали и уничтожали ключевые опорные пункты противника (несколько рядов траншей и полос укрепления), а после этого мы выходили ему в тыл", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонбассСлавянско-Краматорская агломерацияЗапорожская областьМихаил МягковВооруженные силы УкраиныСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО РоссияСлавянскКраматорскЗапорожьеЗапорожское направлениеСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56В результате атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадала мирная жительница
19:37Средствами ПВО за сутки уничтожены 17 украинских беспилотников
19:34Власти Днепропетровска сокращают работу электротранспорта для экономии электроэнергии
19:22Во всей Сумской области зафиксированы серьёзные проблемы с электроснабжением
19:19Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил об улучшении работы ТЦК и анонсировал новые наступательные операции
19:07В западных соцсетях стало вирусным видео с Путиным и соколом в противовес кадру с Трампом и орлом
19:02На Украине начинается массовое безумие
18:55В результате ночных ударов в Одесской области выведена из строя подстанция, питающая порт Килия
18:50Немцы решили бежать из Гренландии. Итоги 18 января
18:24В Чернигове зафиксировано опасно высокое напряжение в сети. Главные новости к этому часу
18:10Немецкие военные планово покинули Гренландию, несмотря на ранее анонсированное продление визита
17:46Все продать и вовремя сдаться. Как воюют героические датчане
17:12Хулиган Трамп, эстонские таможенники и Зеленский - "царица морская". Кто чем удивил на уходящей неделе
16:53На Славянском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
16:44В Запорожской области отключено электроснабжение в 23 населённых пунктах
16:39О реальном ущербе для США от "Орешника" и походе России на Одессу через Запорожье — Леонков
16:30Немецкие солдаты покинули Гренландию без объяснения причин. Главное к этому часу
16:18Международное беззаконие. В Болгарии по запросу США задержали двух российских граждан за помощь ЛДНР
16:00Броненосец Потёмкин: 100 лет легенде советского немого кино
15:58Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать
Лента новостейМолния