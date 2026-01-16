https://ukraina.ru/20260116/fiktivnoe-golosovanie-radi-udovletvoreniya-trampa-chto-govoryat-na-ukraine-o-vyborakh-1074378370.html

Фиктивное голосование ради удовлетворения Трампа. Что говорят на Украине о выборах

Фиктивное голосование ради удовлетворения Трампа. Что говорят на Украине о выборах

В декабре президент США Дональд Трамп в очередной раз посоветовал Зеленскому провести наконец выборы, несмотря на войну. Тот сразу же поручил нардепам разрабатывать новое законодательство и исследовать возможность выборов.

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков подчеркивает, что еще недавно Зеленский рассказывал, что сами разговоры о выборах – "работа на Россию". Сейчас же возможность их проведения, а также организация референдума всерьез обговаривается властью.Подталкивает Зеленского к выборам и бывший посол США Джон Хербст. На этой неделе в интервью он рассказывал, что в случае победы Зеленский "укрепит свой мандат" и "позицию на международных площадках". Переизбрание Зеленского также якобы поможет ему на переговорах с "недобросовестным международным партнером", намекая на администрацию Трампа.Тем не менее, 18-й пункт мирного плана из 20 пунктов, который Зеленский недавно согласовал с западными партнёрами, прямо исключает проведение выборов во время войны. В связи с этим украинские политологи говорили, что вся эта подготовка к выборам – лишь имитация для западных партнеров, а Зеленский намерен еще два года оставаться у власти, пока ВСУ будут медленно отступать.С подготовкой к выборам украинские эксперты связывали и недавние перестановки министров и силовиков. Зеленский, дескать, заранее нейтрализует возможных конкурентов и берет под полный контроль СБУ. Многие допускали, что Зеленский может попытаться организовать выборы через приложение "Дия", где ему легче будет нарисовать любой результат. Но для этого формально надо тоже серьезно менять законодательство.Украинский юрист Юрий Клочковский утверждает, что онлайн-формат выборов или голосование по почте может нарушать тайну волеизъявления, не говоря уже о высоком риске вмешательства в базы данных.В начале января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как именно власть видит проведение будущих выборов. Речь идет о так называемом "гибридном голосовании" – не о прямом онлайн-голосовании, а об использовании цифровых инструментов на отдельных этапах избирательного процесса.Издание "Украинская правда" пишет 15 января, что из-за одних только разговоров о выборах рушится большинство в Раде. "Как только Зеленский серьезно заговорил о выборах, а Ермак потерял должность, началась кампания по демонтажу монобольшинства. Некоторые перетягивают депутатов внутри фракции в свои автономные подгруппы", - сообщает издание.Как сообщает украинский Telegram-канал InfoPolitika, эксперты, анализируя последние опросы украинцев, все чаще сходятся во мнении, что Зеленский не верит в возможность честной победы на выборах. Тем не менее, выборы, дескать, будут, но по правилам, написанным под одного кандидата.Украинские эксперты также говорят о сценарии "управляемого голосования" в условиях войны: ограничение публичной критики, запрет массовой агитации, отказ в регистрации сильным конкурентам под формальными предлогами. Такой формат позволяет сохранить видимость демократического процесса, не допуская настоящей политической конкуренции. Любые попытки поставить под сомнение честность процедуры будут объявляться "кремлевскими нарративами".Новый глава Минобороны Михаил Федоров на этой неделе заявил, что 2 миллиона украинских мужчин находятся в розыске. Очевидно, что они не захотят рисковать жизнью, не пойдут на избирательные участки, поэтому эта часть протестного электората заранее исключается из голосования и ущемляется в правах.О подготовке к выборам заявила и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, объяснив этим обыски у неё. "Похоже, выборы ближе, чем казалось. Началась зачистка конкурентов", - говорит Тимошенко. Однако рейтинг ее политической силы, как и самой Тимошенко колеблется на уровне 5%, то есть, серьезной конкуренткой она вряд ли могла бы стать.Против выборов на этой неделе высказался и Петр Порошенко*, призвав сосредоточиться на "армии, мове, вере". По мнению Порошенко, Верховная рада должна официально зафиксировать невозможность проведения выборов в условиях войны. Он подчеркнул, что любые выборы в нынешних условиях, по его словам, не будут признаны легитимными. "В противном случае результаты этих псевдовыборов не признает никто", – заявил Порошенко. Его коллега по фракции Ирина Геращенко говорит, что выборы в онлайн-формате, которые сейчас обсуждают в Раде, станут основой для недоверия к ним, а их результаты будут опротестованы.Мэр Киева Виталий Кличко, вступивший в очередную перепалку с офисом президента называет выборы "призрачными", намекая, что они его не интересуют.Порошенко и Кличко ранее заявляли о "репрессиях", жаловались на консолидацию власти в руках Зеленского. Сейчас же они не хотят выборов, что может говорить о том, что выборы будут действительно фиктивными и сведутся к переназначению Зеленского ради ублажения Дональда Трампа.О других аспектах избирательной кампании на Украине - в статье Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

