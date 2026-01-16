https://ukraina.ru/20260116/chto-chitayut-boytsy-na-fronte-i-k-chemu-gotovyatsya-reportazh-iz-raspolagi-1074407338.html

Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги

Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги - 16.01.2026 Украина.ру

Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги

16.01.2026

Боец "БАРС-11" с позывным "Калина" показал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как живёт его взвод, чем интересуются военные, где собираются на ужин и где готовят себе еду.

Новости

