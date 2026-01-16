Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги - 16.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260116/chto-chitayut-boytsy-na-fronte-i-k-chemu-gotovyatsya-reportazh-iz-raspolagi-1074407338.html
Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги
Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги - 16.01.2026 Украина.ру
Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги
Боец "БАРС-11" с позывным "Калина" показал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как живёт его взвод, чем интересуются военные, где собираются на... Украина.ру, 16.01.2026
2026-01-16T16:55
2026-01-16T16:55
видео
александр чаленко
барс-11
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
спецоперация
Боец "БАРС-11" с позывным "Калина" показал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как живёт его взвод, чем интересуются военные, где собираются на ужин и где готовят себе еду.
видео, александр чаленко, барс-11, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, кухня, главные новости, украина.ру дзен, видео
Видео, Александр Чаленко, БАРС-11, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, кухня, Главные новости, Украина.ру Дзен

Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги

16:55 16.01.2026
 
Боец "БАРС-11" с позывным "Калина" показал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как живёт его взвод, чем интересуются военные, где собираются на ужин и где готовят себе еду.
