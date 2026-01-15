https://ukraina.ru/20260115/14-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074332473.html
14 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков* "Тема дня Новороссии". Раскрытие потенциала творческой молодёжи... Украина.ру, 15.01.2026
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков* "Тема дня Новороссии". Раскрытие потенциала творческой молодёжи ДНР. Гость: Дмитрий Кутузов, музыкант, участник ополчения и СВО* "Нам есть, чем гордиться". О биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Гость: начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений БрыковСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
