14 января 2026 года, вечерний эфир
https://ukraina.ru/20260115/14-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074332473.html
14 января 2026 года, вечерний эфир
14 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков* "Тема дня Новороссии". Раскрытие потенциала творческой молодёжи... Украина.ру, 15.01.2026
2026-01-15T12:39
2026-01-15T12:39
херсонская область
донецкая народная республика
донецк
новороссия
новороссия сегодня
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
днр
лнр
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331965_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_1d9cf7d0b6df270b47bec9413d6f7e69.jpg
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков* "Тема дня Новороссии". Раскрытие потенциала творческой молодёжи ДНР. Гость: Дмитрий Кутузов, музыкант, участник ополчения и СВО* "Нам есть, чем гордиться". О биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Гость: начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений БрыковСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
херсонская область
донецкая народная республика
донецк
новороссия
днр
лнр
херсонская область, донецкая народная республика, донецк, новороссия, новороссия сегодня, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, днр, лнр, музыка, музыкант, молодежь, военкор, заповедник, видео
Херсонская область, Донецкая Народная Республика, Донецк, Новороссия, Новороссия сегодня, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ДНР, ЛНР, музыка, музыкант, молодежь, военкор, заповедник

14 января 2026 года, вечерний эфир

12:39 15.01.2026
 
Сегодня в эфире:

* "Фронтовые сводки". Гость: военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков

* "Тема дня Новороссии". Раскрытие потенциала творческой молодёжи ДНР. Гость: Дмитрий Кутузов, музыкант, участник ополчения и СВО

* "Нам есть, чем гордиться". О биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Гость: начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков

Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Херсонская областьДонецкая Народная РеспубликаДонецкНовороссияНовороссия сегодняСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасДНРЛНРмузыкамузыкантмолодежьвоенкорзаповедник
 
Лента новостейМолния