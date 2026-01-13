https://ukraina.ru/20260113/13-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074225747.html

13 января 2026 года, утренний эфир

13 января 2026 года, утренний эфир - 13.01.2026 Украина.ру

13 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.01.2026

2026-01-13T12:46

2026-01-13T12:46

2026-01-13T12:46

новороссия

мариуполь

донецкая народная республика

владимир евсеев

шос

снг

вооруженные силы украины

марина цветаева

наталья курянская

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074225360_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0070638df2c78254e366e9eefa5b4f2.jpg

Сегодня в эфире:* "Нам есть, чем гордиться!" Новая набережная Мариуполя. Гость: Евгений Александрович Хармышев, экс-заместитель Главы Администрации Мариуполя* "Женщины Новороссии". О советской разведчице, подпольщице, участнице трёх войн Марии Фортус. Гость: член общественной палаты ДНР Наталья Курянская* "Время Новороссии". 13 января — День российской печати. Взгляд из Новороссии. Гость: Юлия Сергеевна Коряченко, директор Централизованной Библиотечной Системы Мариуполя* "Лица Новороссии". Дончанка — "посол" культуры Новороссии в центральной части России. Гость: Александра Александровна Исаченкова, директор александровского литературно-художественного музея Цветаевых* "Большое интервью". О ситуации на фронтах СВО, а также об ударах по энергетике и начале "великого слома" ВСУ. Гость: Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев

новороссия

мариуполь

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир евсеев, шос, снг, вооруженные силы украины, марина цветаева, наталья курянская, новороссия сегодня, видео