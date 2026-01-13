https://ukraina.ru/20260113/13-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074225747.html
13 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* "Нам есть, чем гордиться!" Новая набережная Мариуполя. Гость: Евгений Александрович Хармышев, экс-заместитель Главы Администрации Мариуполя* "Женщины Новороссии". О советской разведчице, подпольщице, участнице трёх войн Марии Фортус. Гость: член общественной палаты ДНР Наталья Курянская* "Время Новороссии". 13 января — День российской печати. Взгляд из Новороссии. Гость: Юлия Сергеевна Коряченко, директор Централизованной Библиотечной Системы Мариуполя* "Лица Новороссии". Дончанка — "посол" культуры Новороссии в центральной части России. Гость: Александра Александровна Исаченкова, директор александровского литературно-художественного музея Цветаевых* "Большое интервью". О ситуации на фронтах СВО, а также об ударах по энергетике и начале "великого слома" ВСУ. Гость: Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев
