Главное за ночь 12 января - 12.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260112/glavnoe-za-noch-12-yanvarya-1074157540.html
Главное за ночь 12 января
Главное за ночь 12 января - 12.01.2026 Украина.ру
Главное за ночь 12 января
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Об этом и других важных событиях рассказал 12 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-12T08:18
2026-01-12T08:18
новости
россия
селидово
иран
дональд трамп
родион мирошник
вооруженные силы украины
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥Вооруженные силы Украины расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, из-за зверств украинских боевиков большое число жителей покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.🟥 Пленный украинский командир "сдал" российским морпехам координаты позиций ВСУ. 🟦Американский лидер Дональд Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе вторую должность.🟦 РФ находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Ближе всего к финалу испытаний — Ил-114-300, заявил глава Минпромторга Алиханов.🟦 Трамп утверждает, что Иран обратился к США с призывом к переговорам по ядерной сделке, сообщает Reuters. "Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться", - заявил он. По информации агентства, Трамп также поддерживает контакты с лидерами иранской оппозиции.О других событиях - в материале Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
селидово
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, селидово, иран, дональд трамп, родион мирошник, вооруженные силы украины, мид
Новости, Россия, Селидово, Иран, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, МИД

Главное за ночь 12 января

08:18 12.01.2026
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Об этом и других важных событиях рассказал 12 января телеграм-канал Украина.ру
🟥Вооруженные силы Украины расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, из-за зверств украинских боевиков большое число жителей покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.
🟥 Пленный украинский командир "сдал" российским морпехам координаты позиций ВСУ.

"Он все "сдал" и, конечно же, мы наносили туда огневое поражение", - рассказал замкомандира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки "Центр", герой России Павел Ендовицкий с позывным "Серп".

🟦Американский лидер Дональд Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе вторую должность.
🟦 РФ находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Ближе всего к финалу испытаний — Ил-114-300, заявил глава Минпромторга Алиханов.
🟦 Трамп утверждает, что Иран обратился к США с призывом к переговорам по ядерной сделке, сообщает Reuters.
"Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться", - заявил он.
По информации агентства, Трамп также поддерживает контакты с лидерами иранской оппозиции.
О других событиях - в материале Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСелидовоИранДональд ТрампРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Теракт в Пермском крае, Минобороны Британии против мира на Украине. Главное к 11.00
10:55Российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил "неубиваемый" истребитель ВСУ
10:03ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь - губернатор
10:00Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 января
09:57Армия России просачивается сквозь боевые порядки ВСУ и атакует за Гуляйполем
09:52Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине
09:27Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии
09:08ВС РФ уничтожили более 110 объектов ВСУ за неделю в Сумской и Харьковской областях
08:57Экзамен на русскость: что изменилось в сфере миграции и как начать новую жизнь в России – Бублик
08:18Главное за ночь 12 января
07:44ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией
07:19Масштабный пожар в столице: ВС РФ ночью атаковали противника
05:31Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеров
05:13Вернется ли шах за сапогами. Или иранская трагедия
05:10Бои за коррупцию. Что говорят на Украине об отставке верного пса режима - главы СБУ Малюка*
05:05Мицухиро Кимура: Япония должна снять санкции с России, а Украина — провести выборы и отказаться от НАТО
05:00Украина за неделю. Кого испугал "Орешник"
04:47"Календарные войны" на Западной Украине обострились в Рождественские праздники
04:37"Киев и другие города станут городами-призраками". Эксперты и политики о будущем Украине
Лента новостейМолния