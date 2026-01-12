https://ukraina.ru/20260112/glavnoe-za-noch-12-yanvarya-1074157540.html
Главное за ночь 12 января
Главное за ночь 12 января - 12.01.2026 Украина.ру
Главное за ночь 12 января
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Об этом и других важных событиях рассказал 12 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-12T08:18
2026-01-12T08:18
2026-01-12T08:18
новости
россия
селидово
иран
дональд трамп
родион мирошник
вооруженные силы украины
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥Вооруженные силы Украины расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, из-за зверств украинских боевиков большое число жителей покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.🟥 Пленный украинский командир "сдал" российским морпехам координаты позиций ВСУ. 🟦Американский лидер Дональд Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе вторую должность.🟦 РФ находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Ближе всего к финалу испытаний — Ил-114-300, заявил глава Минпромторга Алиханов.🟦 Трамп утверждает, что Иран обратился к США с призывом к переговорам по ядерной сделке, сообщает Reuters. "Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться", - заявил он. По информации агентства, Трамп также поддерживает контакты с лидерами иранской оппозиции.О других событиях - в материале Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
селидово
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, селидово, иран, дональд трамп, родион мирошник, вооруженные силы украины, мид
Новости, Россия, Селидово, Иран, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, МИД
Главное за ночь 12 января
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Об этом и других важных событиях рассказал 12 января телеграм-канал Украина.ру
🟥Вооруженные силы Украины расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, из-за зверств украинских боевиков большое число жителей покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.
🟥 Пленный украинский командир "сдал" российским морпехам координаты позиций ВСУ.
"Он все "сдал" и, конечно же, мы наносили туда огневое поражение", - рассказал замкомандира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки "Центр", герой России Павел Ендовицкий с позывным "Серп".
🟦Американский лидер Дональд Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе вторую должность.
🟦 РФ находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Ближе всего к финалу испытаний — Ил-114-300, заявил глава Минпромторга Алиханов.
🟦 Трамп утверждает, что Иран обратился к США с призывом к переговорам по ядерной сделке, сообщает Reuters.
"Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться", - заявил он.
По информации агентства, Трамп также поддерживает контакты с лидерами иранской оппозиции.