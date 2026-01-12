https://ukraina.ru/20260112/glavnoe-za-noch-12-yanvarya-1074157540.html

Главное за ночь 12 января

Главное за ночь 12 января

ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Об этом и других важных событиях рассказал 12 января телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥Вооруженные силы Украины расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, из-за зверств украинских боевиков большое число жителей покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.🟥 Пленный украинский командир "сдал" российским морпехам координаты позиций ВСУ. 🟦Американский лидер Дональд Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе вторую должность.🟦 РФ находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Ближе всего к финалу испытаний — Ил-114-300, заявил глава Минпромторга Алиханов.🟦 Трамп утверждает, что Иран обратился к США с призывом к переговорам по ядерной сделке, сообщает Reuters. "Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться", - заявил он. По информации агентства, Трамп также поддерживает контакты с лидерами иранской оппозиции.О других событиях - в материале Продолжается атака на Киев, Одессу и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.

Новости

