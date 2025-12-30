https://ukraina.ru/20251230/zelenskiy-v-bunkere-inkognito-i-navsegda-konets-politicheskogo-turizma-v-kiev--1073832512.html

Зеленский в бункере инкогнито и навсегда. Конец политического туризма в Киев

Зеленский в бункере инкогнито и навсегда. Конец политического туризма в Киев - 30.12.2025 Украина.ру

Зеленский в бункере инкогнито и навсегда. Конец политического туризма в Киев

"Весело, весело встретим Новый год", – такую безмятежную песенку напевали уныло представители украинских спецслужб и госохраны вместе с инженерами, обескураженно исследуя в подвалах и бункерах, где перекрытия и потолки толще всего.

2025-12-30T14:15

2025-12-30T14:15

2025-12-30T16:05

владимир зеленский

владимир путин

россия

украина

дональд трамп

сша

переговоры

переговоры по украине 2025

валдай

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_130:206:1201:809_1920x0_80_0_0_f34dbe3d63b7df68335580ecaf77580e.jpg.webp

Именно такую задачу поставил им некто Владимир Зеленский, просроченный недопрезидент Украины или, по совершенно точной и безупречной квалификации зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, "вонючий киевский ублюдок"."Он хочет войны... Ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни", — нарисовал Дмитрий Анатольевич "шикарную" судьбу "ублюдку", который отдал приказ дронами разбомбить резиденцию президента российского Владимира Путина в Новгородской области.И сделал он это тогда, когда сам переговаривался в Мар-а-Лаго с президентом США Дональдом Трампом, заедая приятности куриным бульончиком и дурацки гримасничая при упоминании Путина и России в устах американского президента.Подвергнутая опасности государственная резиденция называется "Ужин" (по названию озера), или "Долгие Бороды" (по названию близлежащей деревни), построена в советское время, находится в Новгородской области в 20 км от города Валдай расположена и действительно предназначена для отдыха государственных чиновников. Там бывал первый президент России Борис Ельцин. Был в ней и Путин. Особенно после того, как в конце 2000-х в резиденции провели реконструкцию, построили конгресс-центр и оборудовали в главном здании актовый зал. Там и проводились мероприятия международного дискуссионного клуба "Валдай", который как бы определяет будущие перспективы развития не только России, но и планеты вообще.А имитирующий из себя раскаявшуюся, но дискредитированную всезнайку экс-советник Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович** в интервью какому-то YouTube-блогеру даже предположил, что в новгородской резиденции находится российский командный пункт на случай ядерной войны, а, значит, Россия, выйдя из себя, вообще может применить ядерное оружие. "То есть по значению это как если бы кто-то атаковал борт номер один – президентский самолет США. Это спецобъект, это целый город с наружными сооружениями, подземными сооружениями и узлами связи. …То есть это покушение на святая святых. И согласно российской ядерной доктрине, да и ядерной доктрине любого государства, имеющего ядерное оружие, это повод для ядерного ответа", – витийствовал "Люся-карамелька", наводя тень на плетень.И нет никакой необходимости в который раз повторять, что это неонацистская провокация, направленная на срыв мирных переговоров между Россией, США и Украиной, которые входят в завершающую стадию и не сулят ничего хорошо ни самому Зеленскому, ни его камарилье. Их просто поставят перед фактом и заставят сглотнуть.Но Зеленский, узнав о том, что атака его дронов не удалась и никому никакого серьезного урона не нанесла, назвал заявления российской стороны об атаке на резиденцию "фейком" и тоже совершенно правильно связал его со своими переговорами с Трампом, но при этом сам обозначил в чем суть фейка-провокации: и то, чего он боится больше всего, и то, на что надеется при ответке со стороны России."…Понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят окончить эту войну… Я, честно говоря, вчера еще ждал какой-то риторики. Видите ли, они идут дальше. Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары наверняка по столице и, наверное, по государственным зданиям", — сказал он.Да-да, больше всего он боится, что ударят по правительственному кварталу в столице Украины, по Печерским Холмам, где находятся здания и его администрации (бывший помпезно-унылый дворец ЦК Компартии Украины), и Кабмин, и Верховная Рада. И надеется на это! Ведь сам он может свинтить куда-то в безопасное место и какое-то время еще оставаться в живых, зато у него появится шикарная возможность всем предъявлять руины центра Киева, как свидетельство "варварской агрессивности" России и Путина, которые типа "мстят".И как бы не повернулась ситуация и как бы не ответила Россия (а она обещает неожиданную и мощную ответку, перечислять предлагаемые варианты которой просто нет никакой возможности – так они разнообразны), но очевидно то, что по-любому Зеленский, отдавая приказ о провокации и возможном покушении на жизнь Путина, во-первых, сам зарекомендовал себя как мелкотравчатое, неблагодарное злобное существо, которое уже не может держать себя в руках от ненависти, страха и всевозможных комплексов неполноценности при упоминании имени российского президента.Как известно, этот чудик даже в рождественском послании в этом году умудрился пожелать смерти президенту России. А сам он между тем и жив-то до сих пор, потому что Путин еще весной 2022 года, на взгляд многих, очень неосторожно пообещал сохранить Зеленскому жизнь. Вспомните, как бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу Channel 12 рассказывал: "Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил Путина: "Вы собираетесь убить Зеленского?" Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского".Потом Беннет, по его словам, рассказал об этом Зеленскому, и тот возликовал: "Я не боюсь!". И начал бегать по улицам Киев и по другим городам на фоне всевозможных декораций. В том числе, и военной показухи в своем известном коротеньком бронежилете на вырост, напоминающем дамский топик милитаризированной проститутки.Теперь Зеленскому придется размышлять о бренности всего сущностного исключительно в никому не известных бункерах. Чтобы ненароком не прилетело. Если кто-то в России действительно захочет отомстить и разом "прекратить эту комедию" с чрезвычайно "живучим" и таким демонстративно "смелым" президентом Украины.Во-вторых, ситуация с атакой на резиденцию должна окончательно прочистить мозги скрытым и откровенным ждунам в России, которые:– даже сейчас пытаются представить, что никакой атаки дронов не было, раз местные крестьяне ничего такого не видели;– а до этого всячески призывали "уважать" Зеленского и все украинское руководство только потому, что за них-де голосовал украинский народ и они теперь представляют Украину. Хорошо хоть не говорили прямо, что суверенную и демократическую Украину.Ждуны – это серьезная проблема. Это потенциальные предатели, которые не хотят даже представлять, что сказал бы Иосиф Сталин (демократически, кстати, никем не избранный), если бы в годы Великой Отечественной войны кто-то ему посетовал, что Кукрыниксы непочтительно и неуважительно изображают на своих карикатурах "фюрера немецкого народа" Адольфа Гитлера, избранного в 1933 году абсолютно демократично.А Зеленский ведет против России войну, уже не выбирая средств и желая смерти не только ее руководству или военным на поле боя, но и всему российскому народу, всему русскому.И наконец, в-третьих, многие эксперты уже высказали надежду, что теперь должен прекратиться этот демонстративно-показательный политический туризм в Киев всевозможных "посланцев демократии и общечеловеческих ценностей" и представителей ЛГБТ*-повестки, которые приезжают и, скалясь в дежурной улыбке, ручкаются, обнимаются и сладострастно обжимаются с Зеленским или его представителям на железнодорожном вокзале или возле его резиденции. Ну, любит Зеленский показать всем чудесный Дом с химерами, находящийся напротив его лежбища и тем самым подтверждать, что он ничего не боится.Так они и шляются по Киеву, по выставочным руинам типа Бучи или в какой-нибудь беспечной прифронтовой полосе, показывая всем, что как бы "весь мир с Украиной", а ее президента поддерживают такие европейские смельчаки, что аж майки заворачиваются и никакие угрозы не страшны.Теперь же, с провозглашением всей логистики и ее объектов, транспортной инфраструктуры и путей коммуникации законными объектами ударов российской армии, всем однозначно подана команда: сидеть в подвалах и нос на улицу не казать. А следовательно, прыть и смелость Зеленского и его европейских гостей явно поубавятся. Одно дело – демонстрировать смелость, когда ничего не страшно и угрозы нет, и другое – знать, что вот-вот прилетит. Например, "Орешник". Пока в безъядерном исполнении…И что самое неприятное для Зеленского: в США его теперь вряд ли будут поддерживать и тортиком "Трамп" потчевать. И сам Трамп сказал, что дроны, полетевшие на путинскую резиденцию, – это "очень плохо". И американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале предположил, что попытка удара по резиденции Путина может повлечь за собой ответ России, который вернет Украину в каменный век, ибо "на российского президента нападать нельзя"."Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями… …Теперь русские будут называть ВСУ террористической организацией, которой она, по сути, и является. И физически все будет уничтожено. Украину уничтожат — именно это происходит прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. После этого Россия сама решит, что делать с тем, что останется от нее", – резюмировал аналитик. И с нем даже спорить не хочется…Еще об атаке на резиденцию читайте в статье "Атака на резиденцию Путина. Что произошло, шокированный Трамп, чем ответит Россия".*движение в России объявлено экстремистским**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20251230/otvet-ne-zastavit-sebya-zhdat-rossiya-gotovit-vozmezdie-za-ataku-bpla-na-rezidentsiyu-putina-1073819230.html

https://ukraina.ru/20251229/1073801939.html

россия

украина

сша

киев

израиль

буча

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, дональд трамп, сша, переговоры, переговоры по украине 2025, валдай, трамп и зеленский, киев, всу, дроны, резиденция, совбез, кабмин, дмитрий медведев, израиль, мнения, весь скачко, владимир скачко, украина.ру, украина.ру, буча, алексей арестович