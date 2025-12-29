https://ukraina.ru/20251229/tramp-na-puti-k-kapitulyatsii-1073772951.html

Трамп на пути к капитуляции

Трамп на пути к капитуляции - 29.12.2025 Украина.ру

Трамп на пути к капитуляции

Трамп и Зеленский сделали заявление по итогам переговоров в Марс-а-Лаго. Оба они оценили переговоры как продуктивные, а 20-пунктныый "мирный план" Зеленского объявили согласованным на 90-95%. Трамп также добавил, что уже практически определены европейские гарантии безопасности Украине.

2025-12-29T14:49

2025-12-29T14:49

2025-12-29T14:57

мнения

дональд трамп

ес

россия

сша

европа

владимир путин

владимир зеленский

капитуляция

весь ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766950_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_94b381fe3e732513bc11f564035a76b8.jpg.webp

Собственно, других результатов встречи ожидать было трудно. Зеленский летел во Флориду, имея согласованную с европейцами позицию, а Трамп может сколько угодно ругать своих европейских союзников (как устно, так и в недавно принятой Стратегии национальной безопасности), но допустить полный публичный разрыв с ними не может.Не пока не готов, а именно не может. Глобальная политика США выстраивается на базе взаимодействия с Европой с самого своего начала в конце XIX века. По сути, ей уже полтора столетия. За это время возникла масса не только личных и связанных с бизнесом, но политических и экономических связей и взаимодействий, как между отдельными влиятельными лицами, так и между финансово-политическими группировками и политическими партиями. Мы не случайно говорим об объединённом Западе. Это, по сути, единое политическое и экономическое пространство и разорвать его чрезвычайно трудно. Последствия будут жёстче, чем при распаде СССР.В том, насколько сложно оторвать Европу от США мы убедились на собственном опыте, когда в 2022 году десятилетия взаимовыгодного экономического сотрудничества и явная опасность для Европы потерять свою экономику, не смогли склонить чаши весов в нашу пользу. Европейцы (вернее европейские политики) предпочли крайне рискованное, авантюрное следование в фарватере американской внешней политики. Да и нельзя назвать эту политику сугубо американской. Все цветные перевороты на постсоветском пространстве Европа и США отрабатывали совместно, а в последнем майдане 2014 года на Украине инициатива даже сохранялась за ЕС до тех пор, пока Виктория Нуланд не подвела итог госперевороту, своей ёмкой формулировкой по поводу Евросоюза и его места при назначении Западом новой украинской власти.Переубедить европейцев, доказать им бессмысленность, вредность и опасность для самой Европы продолжения политики конфронтации с Россией Трамп не смог. Мы уже неоднократно говорили и писали о том, что в том экономическом и политическом состоянии, в котором находится Европа в целом и ЕС в частности, сделать предлагаемую Трампом паузу в конфронтации с Россией, зафиксировав убытки на Украине, европейцы не могут. Для них это – катастрофа.Поскольку ЕС поддерживает Зеленского в его стремлении "никогда не сдаваться", Трамп вынужден конструктивно обсуждать их "поправки" к мирным планам, выливающиеся в самостоятельные планы, ничего общего не имеющие с реальностью. Затем он так же конструктивно обсуждает "планы ЕС/Зеленского с Путиным и всё возвращается на круги своя. Но у Трампа заканчивается время. В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Активная фаза избирательной кампании начнётся в феврале-марте. К этому времени администрация должна определиться по вопросу внешнеполитического выбора.Кандидаты-республиканцы должны идти на выборы с единой согласованной позицией, опирающейся на позицию президента. Поскольку США не имеют сил и возможностей работать в режиме конфронтации во всех ключевых точках, им надо выбирать между продолжением борьбы с Россией в Европе и уходом в Индо-Тихоокеанский регион. Как было сказано выше, уйти, разорвав союз с ЕС, Трамп не готов, а ЕС не желает выпускать США из украинского кризиса. Таким образом "китайский план" Трампа оказывается под вопросом, а продолжение конфронтации с Россией – логичным выходом из внешнеполитического тупика.Американская администрация ещё не приняла окончательное решение, она ещё пытается продавливать "китайский план", но тот факт, что Трамп не отверг двадцатипунктный "план Зеленского", заранее объявленный Россией абсолютно неприемлемым, а назвал его на 90-95% согласованным свидетельствует о тенденции Белого дома к сохранению западного единства любой ценой.Можно много говорить, как это делает Трамп, о том, как ему нравится Путин, какие блестящие перспективы сулит торговля с Россией. Всё это выглядит не более, чем неуклюжее заманивание Москвы на поле невынужденных уступок под невыполнимые обещания. Торговать с Россией будет не Трамп, а американский бизнес, который давно бы уже продавил снятие санкций, если бы ему это было выгодно. Там, где торговые интересы американцев реально присутствовали санкции США изначально не вводились или быстро отменялись. В принципе для Америки российское направление в торговле никогда не было не только главным, но даже просто важным, Россию же не устраивала американская неоколониальная практика экономического взаимодействия.В США есть элиты, желающие оторваться от Европы и Трамп их представитель, но они пока недостаточно влиятельны. Им надо ещё лет десять на укрепление своих позиций, чтобы можно было относительно безболезненно реализовать план выхода из евроатлантического проекта. Так что есть все основания ожидать, что по мере приближения времени принятия решения (февраль-март и не позже апреля текущего года) Трамп будет всё сильнее склоняться к принятию и поддержке евро-зеленских планов.Будет ли это сопровождаться усилением американского давления на Россию – большой вопрос. В принципе, Трамп заинтересован в сохранении неконфронтационного контакта с Москвой. Так что всё может закончиться публичными сожалениями и даже угрозами введения "супер-пупер" санкций, но до реальной эскалации не дойти.Надо, однако, учитывать эскалационные намерения европейских союзников США. В зависимости от расстановки американских внутриполитических сил позиция Европы может стать решающей в момент, когда администрации Трампа придётся делать окончательный выбор.В принципе, ничего нового не произошло. И раньше мало кто сомневался в том, что максимум возможностей Трампа – затяжка времени и игра на нервах украинцев и европейцев. Лучшее, что может сделать Трамп сейчас – продолжать миротворческую риторику, не обращая внимание на евро-украинские попытки эскалации. Вопрос в том, как долго он сможет позволить себе эту позицию и что будет дальше. Политическая традиция США, следования которой не избежала и эта администрация, говорит, что в любой непонятной ситуации надо делать выбор в пользу конфронтации.К такому выбору США будет подталкивать также поддержка Россией Ирана, Венесуэлы и Китая. Это именно те направления, где Трамп пытается победить, заключив перемирие с Москвой. Сергей Лавров буквально накануне встречи Трампа с Зеленским подтвердил, что в случае военного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, Москва намерена в полной мере выполнить свои договорные обязательства по поддержке Китая. Это сигнал не только администрации Трампа, но и всему миру, что Россия не планирует идти на размены. Но это также сужает Трампу пространство для манёвра, ибо если Россия не планирует оставлять Китай с глазу на глаз с Вашингтоном, то и для США представляется разумным оказать умеренную поддержку конфликтующему с Россией ЕС.Вопрос только в том, как определить до какого уровня эта поддержка будет считаться умеренной, а с какого начнётся эскалация. Трамп будет пытаться медленно отступать под давлением европейских ястребов и внутриполитических потребностей, а вот сделает ли он в конце резкий поворот в пользу конфронтации, пока непонятно.О том, что представляют собой Украина и Европа - в статье Ростислава Ищенко Цивилизация-фрик.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

сша

европа

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, дональд трамп, ес, россия, сша, европа, владимир путин, владимир зеленский, капитуляция, весь ищенко, украина.ру, украина.ру, ссср, киевский режим, виктория нуланд