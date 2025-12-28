https://ukraina.ru/20251228/otdaem-bolshe-chem-prosyat-voennyy-ekspert-rasskazal-o-rabote-rossiyskogo-tyla-1073694878.html

"Отдаем больше, чем просят": военный эксперт рассказал о работе российского тыла

Российская армия не испытывает дефицита боеприпасов, что подтверждают данные тыловых служб. Это позволяет эффективно использовать тактику малых штурмовых групп. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

Комментируя вопрос журналиста о том, возможно ли вернуть массовость на поле боя, эксперт ответил прямо. "А зачем нам возвращать массовость? Огневая мощь у нас есть. Производственная база обеспечивает фронт всем необходимым", — заявил Самойлов.Он привел пример работе тыловых служб из личного опыта. "У меня товарищ служит руководителем инженерно-технической роты, которая отгружает боеприпасы. Спрашиваю: "Ну как там у вас? Отдаете все, что просят?" Он отвечает: "Отдаем больше, чем просят", — рассказал аналитик. Эксперт объяснил преимущества современной тактики ВС РФ. "Когда два-три опытных штурмовика с неожиданной стороны заскакивают в опорник, закидывают его гранатами или дают точные координаты, куда потом прилетает артиллерией, а потом добивают выживших, это уже дает хороший результат", — сказал Самойлов."Да, на 200-300 метров продвинулись. Зато не погиб никто", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.

