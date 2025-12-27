https://ukraina.ru/20251227/inzhenery-vs-rf-gotovyat-roy-dronov-dlya-udarov-po-vsu-1073700373.html
Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ - 27.12.2025
Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием "роя дронов", рассказал командир технико-эксплуатационной части с позывным "Булус". Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
"К нам поступает большое количество "птичек" [БПЛА] разных форматов, разных производителей. Соответственно, постоянно идёт работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве", — рассказал "Булус".По его словам, инженеры бригады, выполняющей задачи в интересах группировки "Юг", проводят постоянный анализ и радиоразведку на линии боевого соприкосновения для противодействия системам РЭБ украинских боевиков."Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Меняем видеоуправление, меняем и само управление", — уточнил "Булус".Подробнее о том, как вроде бы безобидные ранее "авиамодельки" повлияли на поле боя в публикации - "Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны.
"К нам поступает большое количество "птичек" [БПЛА] разных форматов, разных производителей. Соответственно, постоянно идёт работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве", — рассказал "Булус".
По его словам, инженеры бригады, выполняющей задачи в интересах группировки "Юг", проводят постоянный анализ и радиоразведку на линии боевого соприкосновения для противодействия системам РЭБ украинских боевиков.
"Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Меняем видеоуправление, меняем и само управление", — уточнил "Булус".
Подробнее о том, как вроде бы безобидные ранее "авиамодельки" повлияли на поле боя в публикации - "Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.