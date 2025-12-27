Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ - 27.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251227/inzhenery-vs-rf-gotovyat-roy-dronov-dlya-udarov-po-vsu-1073700373.html
Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием "роя дронов", рассказал командир технико-эксплуатационной части с позывным "Булус". Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-27T03:52
2025-12-27T03:52
"К нам поступает большое количество "птичек" [БПЛА] разных форматов, разных производителей. Соответственно, постоянно идёт работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве", — рассказал "Булус".По его словам, инженеры бригады, выполняющей задачи в интересах группировки "Юг", проводят постоянный анализ и радиоразведку на линии боевого соприкосновения для противодействия системам РЭБ украинских боевиков."Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Меняем видеоуправление, меняем и само управление", — уточнил "Булус".Подробнее о том, как вроде бы безобидные ранее "авиамодельки" повлияли на поле боя в публикации - "Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны.
Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ

03:52 27.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа расчета БПЛА группировки "Центр"
Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием "роя дронов", рассказал командир технико-эксплуатационной части с позывным "Булус". Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
"К нам поступает большое количество "птичек" [БПЛА] разных форматов, разных производителей. Соответственно, постоянно идёт работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве", — рассказал "Булус".
По его словам, инженеры бригады, выполняющей задачи в интересах группировки "Юг", проводят постоянный анализ и радиоразведку на линии боевого соприкосновения для противодействия системам РЭБ украинских боевиков.
"Смотрим, какие частоты перекрывает враг. Оперативно подготавливаем БПЛА, чтобы у нас частоты были другие. Меняем видеоуправление, меняем и само управление", — уточнил "Булус".
Подробнее о том, как вроде бы безобидные ранее "авиамодельки" повлияли на поле боя в публикации - "Матка" и рой fpv-дронов: военкор объяснил, как стаи "умных" БПЛА меняют правила войны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния