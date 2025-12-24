https://ukraina.ru/20251224/kto-budet-stavit-zadachi-polkovnik-klupov-ukazal-na-glavnuyu-problemu-primeneniya-ii-na-voyne-1073445724.html

"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне

"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне - 24.12.2025 Украина.ру

"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в будущих войнах упирается в нерешенные философские и практические вопросы. Без человека машина не сможет определить цели и смысл своего участия в боевых действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

2025-12-24T04:15

2025-12-24T04:15

2025-12-24T04:15

новости

россия

украина

киев

украина.ру

нато

ии (искусственный интеллект)

робот

война

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072698048_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_ee5aa6b505b05e263636ab0352aff777.jpg

Развивая тему технологий, эксперт предположил, что большой конфликт с НАТО может закончиться применением ИИ. Однако он сразу обозначил ключевую проблему. "Но, опять же, что такое искусственный интеллект без человека? Кто ему будет ставить задачи? Он сам будет определять себе цели? Исходя из чего? Все эти вопросы сегодня висят в воздухе", — подчеркнул полковник.По его словам, прежде чем внедрять ИИ, необходимо четко определить его роль. "Нам еще предстоит сформулировать идеологию искусственного интеллекта, чтобы он воевал за нас, а не за себя", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, украина.ру, нато, ии (искусственный интеллект), робот, война, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, чем закончится война на украине, война на украине, будет ли война с нато, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине