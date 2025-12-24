"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне - 24.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251224/kto-budet-stavit-zadachi-polkovnik-klupov-ukazal-na-glavnuyu-problemu-primeneniya-ii-na-voyne-1073445724.html
"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне
"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне - 24.12.2025 Украина.ру
"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне
Применение искусственного интеллекта (ИИ) в будущих войнах упирается в нерешенные философские и практические вопросы. Без человека машина не сможет определить цели и смысл своего участия в боевых действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
2025-12-24T04:15
2025-12-24T04:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072698048_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_ee5aa6b505b05e263636ab0352aff777.jpg
Развивая тему технологий, эксперт предположил, что большой конфликт с НАТО может закончиться применением ИИ. Однако он сразу обозначил ключевую проблему. "Но, опять же, что такое искусственный интеллект без человека? Кто ему будет ставить задачи? Он сам будет определять себе цели? Исходя из чего? Все эти вопросы сегодня висят в воздухе", — подчеркнул полковник.По его словам, прежде чем внедрять ИИ, необходимо четко определить его роль. "Нам еще предстоит сформулировать идеологию искусственного интеллекта, чтобы он воевал за нас, а не за себя", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
"Кто будет ставить задачи?": полковник Клупов указал на главную проблему применения ИИ на войне

04:15 24.12.2025
 
Применение искусственного интеллекта (ИИ) в будущих войнах упирается в нерешенные философские и практические вопросы. Без человека машина не сможет определить цели и смысл своего участия в боевых действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Развивая тему технологий, эксперт предположил, что большой конфликт с НАТО может закончиться применением ИИ.
"Сейчас европейские страны НАТО собираются воевать с Россией в 2030 году. Если это произойдет, мы начнем воевать с ними теми же самыми средствами и методами, что и на Украине. А вот закончится это война с активным использованием искусственного интеллекта", — заявил Клупов.
Однако он сразу обозначил ключевую проблему. "Но, опять же, что такое искусственный интеллект без человека? Кто ему будет ставить задачи? Он сам будет определять себе цели? Исходя из чего? Все эти вопросы сегодня висят в воздухе", — подчеркнул полковник.
По его словам, прежде чем внедрять ИИ, необходимо четко определить его роль. "Нам еще предстоит сформулировать идеологию искусственного интеллекта, чтобы он воевал за нас, а не за себя", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.
О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
