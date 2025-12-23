https://ukraina.ru/20251223/zolotoy-flot-trampa-komu-grozyat-ssha-1073549775.html

"Золотой флот" Трампа: кому грозят США

Трамп намерен построить "золотой флот". И он действительно таким будет даже для американской казны. Это сложный, дорогостоящий, амбициозный проект. Но его цель не столько военно-политическая, сколько пиар-бравада, адресованная Китаю.

Современные корабли Трамп назвал в свою честь, чтобы увековечить себя в истории и доминировать в информационной повестке. Официально главная причина создания "Золотого флота" — восстановление подавляющего превосходства США на море, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Задача стоит не просто догнать, а качественно переиграть китайский флот, который за последние десятилетия превратился в крупнейший в мире по числу кораблей.Однако эксперты сомневаются, что американскому президенту удастся реализовать свой план. Тому есть как чисто технологические препоны, так и экономические. Заявленное оружие (рельсотроны, гиперзвуковые ракеты) находится на стадии испытаний и не готово к быстрому развертыванию на новых кораблях. Их интеграция в единую систему — задача на десятилетия.Сроки и стоимость проекта, оцененная в 20 млрд долларов за 2-2,5 года, противоречат здравым расчетам - например, авианосец "Форд" строили около 10 лет и он обошелся более 13 млрд. Также многие эксперты указывают на устаревание самой концепции. Ставка на большие и дорогие корабли ("бумажные линкоры", как их называют) – это стратегическая ошибка. В эпоху дронов, кибервойн и противокорабельных ракет они могут стать легкой мишенью. Громкий, но непрактичный проект оттянет на себя ресурсы от насущных нужд ВМС, таких как строительство достаточного количества обычных фрегатов и подлодок.А вот чего точно может добиться Трамп, так это обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин, ожидаемо, воспримет планы США как прямую угрозу и будет готовиться к ответным мерам. Китай, обладающий гигантскими производственными мощностями (около 53% мирового судостроения), может ответить не качественным, а количественным скачком, строя больше дешевых ракет-носителей.Поэтому, вероятнее всего, проект в его заявленном виде не будет реализован. Он может трансформироваться в более скромную программу модернизации или остаться в истории как яркий пример политического популизма в области обороны. Что с Трампом уже и случалось. Тем не менее, сама идея "Золотого флота" указывает направление следующей эскалации на карте мира и о глубинном стратегическом противостоянии США и Китая. Более подробно – в обзоре мнений экспертов в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Золотой купол", "Золотой флот" — попытки удержать гегемонию США или способ обогащения их ВПК? От Трампа войны с Венесуэлой ждали, а он о программе возрождения американского флота и гражданского судостроения объявил. В первую очередь, речь идёт о строительстве серии кораблей "класса Трамп" (Trump Class), которые он назвал "линейными кораблями" (battleships). В рамках программы "Золотой флот" планируется сначала построить два таких корабля, затем ещё восемь, а в конечном итоге их количество может составить 20-25 единиц. Основное объявленное вооружение: перспективные ядерные крылатые ракеты SLCM-N, 28 пусковых установок Mk 41 VLS и 12 пусковых установок для гиперзвуковых ракет CPS. Mk 41 VLS планируется использовать для запуска как "Томагавков", так и SLCM-N. "Томагавки" тоже могут быть в ядерном оснащении. Гиперзвуковая ракетная система CPS использует тот же боевой блок, что и гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle наземного базирования — C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). Кроме того, "линкор" планируется оснастить одной электромагнитной пушкой —рельсотроном, боевыми лазерами, ракетным и пушечным вооружением, средствами борьбы с беспилотниками различного типа. Водоизмещение предполагаемого корабля — около 35 тыс. тонн. Головной корабль будет называться BBG 1 Defiant. Корабли данного класса, по словам Трампа, станут флагманами ВМС США: "Они помогут сохранить военное превосходство Америки, возродить судостроительную промышленность США и вселить страх во врагов Америки по всему миру". Похоже, те, кто решил, что новая Стратегия национальной безопасности США предполагает отказ Вашингтона от борьбы за сохранение мировой гегемонии, сильно ошиблись. Америке нужно поднакопить силы для очередного рывка, обеспечить тыл в Западном полушарии. При этом она не собирается отступать ни в одном регионе мире. В Европе стремится заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже приступила к развёртыванию РСМД наземного базирования. На 2026 год запланировано развёртывание РСМД и в Германии. Кстати, в ходе презентации Трампу задали вопрос о том, как США будут поступать с захваченными в Карибском море танкерами. Он ответил, что нефть будут помещать в стратегический резерв или продавать, а танкеры "оставят себе". Таким образом, на этом примере вырисовалась и главная задача "Золотого флота" — силовое обеспечение грабежа в любой точке Земного шара. Примечательны названия военных программ США при Трампе —"Золотой купол" и "Золотой флот". Отражают суть, так сказать. ВПК США точно должен озолотиться. А вот с практической реализацией "золотых" программ — уж как получится. В любом случае, остальному миру следует ожидать дальнейшего повышения агрессивности Америки в стремлении удержать глобальное доминирование. Следует заметить, что России уже на данный момент есть чем ответить на перспективный вызов в виде "линкоров класса Трамп". Гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования "Кинжал" и морского базирования "Циркон". Даже одно попадание такой ракеты способно вывести из строя любой крупный военный корабль. И "золотые линкоры" Трампа — в том числе.Публицист Семён УраловТрамп анонсировал создание нового класса военных кораблей. Он получит название "Трамп" Логично! "Новый золотой флот. Мы называем его "Золотой флот". И мы строим его для Военно-морских сил США. А вот это чистая правда. Оперативная оценка "Трампов" — 5-8 млрд долл за штуку. А ведь заявлено от 10 до 20-25 штук. Хотя дело не в деньгах вообще. WSJ ещё в августе публиковал материал о проблемах судостроения в США. Если коротко, то текущих мощностей с трудом хватает на обслуживание того, что есть (в 90-е сократили и сам флот, и число верфей). Из-за чего корабли ремонтируют с задержками, а те, что в строю, вынуждены нести службу сверх срока. Главная же проблема — сами корабелы ("...Хорошие специалисты не хотят идти на верфи, потому что там некоторые сварщики имеют примерно такие же зарплаты, как и работники фастфуда"). В общем, это всё из серии басен Ходжи Насреддина об осле и падишахе, по чьему заданию Ходжа взялся обучить осла Корану за 20 лет: "За это время или я умру, или осёл, или падишах".Публицист Вадим АвваЧем больше шкаф, тем громче он падает. Хвастаться размерами в наступающую эпоху мощных, малозаметных, сравнительно небольших дронов, способных преодолевать защитные порядки представляется глупостью. Пусть строят и ждут рой – под водой, на воде и в воздухе. Охота позырить.Американист Малек ДудаковБелый дом вновь использовал тему Венесуэлы, чтобы привлечь внимание американской общественности к брифингу Трампа. На нём же объявили об очередных военных "вундервафлях" - на этот раз новых эсминцах на замену проблемных Arleigh Burke. ВМС США давно хотели заменить свои старые крейсеры из 90-х годов на Arleigh Burke Flight III. Однако их стоимость зашкаливает и уже превышает два миллиарда долларов за один корабль. К тому же сроки спуска на воду постоянно сдвигаются вправо из-за кризиса в американском ВПК. Ещё хуже дела обстоят со следующим поколением эсминцев Zumwalt. Из обещанных 32 кораблей смогли построить лишь три. Стоимость эсминцев выросла более чем на 50%, они вечно требуют ремонта. Корабли теперь спешно пытаются адаптировать под использование гиперзвуковых ракет, которых, правда, у США сейчас нет и не будет как минимум до конца 2020-х годов. На программу Zumwalt спустили 22 миллиарда долларов. Теперь команда Трампа хочет запустить уже собственный проект. Новые корабли обещают сделать с тоннажем в два раза больше, чем у Zumwalt, и оснастить их гиперзвуком (которого всё так же нет), лазерами (аналогично) и ядерными крылатыми ракетами (опять же их на текущий момент не имеется). Ядерные версии ракет Tomahawk списали ещё 15 лет назад, и новых на горизонте не ожидается. Белый дом же обещает какими-то стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. Хотя даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, стороящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах.Военный аналитик Михаил ЗвинчукВидимо в США решили радикально ответить сторонникам идеи "век больших кораблей прошел" и выкатили проект линкоров с ракетно-лазерным вооружением в рамках плана "Золотого флота". Назвали их скромно — Trump-class. Саму довольно спорную концепцию при определенных условиях еще можно вписать в актуальные реалии. Вот только проблема проекта лежит не в концептуальности, а производственно-экономической плоскости: стоимость даже одного такого корабля вместе с проектированием и подготовкой мощностей будет огромной даже для военного бюджета США, а если речь зайдет о серии, то это вообще колоссальные расходы. Сегодня такие "линкоры" Штатам быстро не построить — там даже с программой новых авианосцев типа "Джеральд Форд" возникают заметные сложности, и с серией крупных кораблей другого класса их меньше точно не станет. На все это накладываются огромные проблемы американского судостроения: сегодня даже Россия спускает гражданских судов больше, чем США. Какие верфи могут потянуть новый "линкор" — вопрос со звездочкой. Причем недавно в Вашингтоне закрыли программу фрегатов типа Constellation, задумывавшихся недорогими и массовыми кораблями, но превратившихся в дорогущий долгострой. На этом фоне желание строить линкоры — прыжок на большие грабли. А вообще забавно выходит: Трамп и Хесгет весь год носились со словами про реформу военных закупок и Пентагона вообще. А на деле спускают деньги на "мегапроекты", причем едва ли не в большем объеме в сравнении с предшественниками.О реальных проблемах военно-морского флота - в статье Павла Котова "Морская война против России. Победа над Украиной и Западом не будет легкой"

