Город, который снова слышит детские голоса: что значит акция "Ёлка желаний" для Мариуполя
Город, который снова слышит детские голоса: что значит акция "Ёлка желаний" для Мариуполя - 22.12.2025 Украина.ру
Город, который снова слышит детские голоса: что значит акция "Ёлка желаний" для Мариуполя
Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" провели в Мариуполе. Люди, от которых зависит сегодняшний день города и его будущее, ненадолго стали волшебниками. Украина.ру, 22.12.2025
2025-12-22T18:08
2025-12-22T19:37
Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" провели в Мариуполе. Люди, от которых зависит сегодняшний день города и его будущее, ненадолго стали волшебниками. Представители властей снимали с новогодней елки открытки с детскими желаниями, обещали их исполнить. Мероприятие прошло в Мариупольском Дворце детского и юношеского творчества. Еще недавно здание Дворца лежало в руинах, но теперь оно полностью отреставрировано благодаря поддержке города-побратима Санкт-Петербурга. Это наглядный урок того, как восстанавливается мирная жизнь: сначала стены, потом коммуникации, а уже потом — тонкая, но критически важная работа по восстановлению доверия, радости и веры в завтрашний день. "Ёлка желаний" в Мариуполе показала, что новогоднее чудо — это не абстракция, а последовательная, общая работа, результат которой можно измерить в конкретных улыбках и в твёрдой уверенности, что ни одно искреннее пожелание не останется без ответа. Подробнее - в репортаже корреспондента Украина.ру Андрея Киора.
18:08 22.12.2025 (обновлено: 19:37 22.12.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" провели в Мариуполе. Люди, от которых зависит сегодняшний день города и его будущее, ненадолго стали волшебниками.
Представители властей снимали с новогодней елки открытки с детскими желаниями, обещали их исполнить.
Мероприятие прошло в Мариупольском Дворце детского и юношеского творчества. Еще недавно здание Дворца лежало в руинах, но теперь оно полностью отреставрировано благодаря поддержке города-побратима Санкт-Петербурга.
Это наглядный урок того, как восстанавливается мирная жизнь: сначала стены, потом коммуникации, а уже потом — тонкая, но критически важная работа по восстановлению доверия, радости и веры в завтрашний день.
"Ёлка желаний" в Мариуполе показала, что новогоднее чудо — это не абстракция, а последовательная, общая работа, результат которой можно измерить в конкретных улыбках и в твёрдой уверенности, что ни одно искреннее пожелание не останется без ответа.
Подробнее - в репортаже корреспондента Украина.ру Андрея Киора.
