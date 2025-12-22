Город, который снова слышит детские голоса: что значит акция "Ёлка желаний" для Мариуполя

https://ukraina.ru/20251222/gorod-kotoryy-snova-slyshit-detskie-golosa-chto-znachit-aktsiya-lka-zhelaniy-dlya-mariupolya-1073489233.html

Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" провели в Мариуполе. Люди, от которых зависит сегодняшний день города и его будущее, ненадолго стали волшебниками. Украина.ру, 22.12.2025

Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" провели в Мариуполе. Люди, от которых зависит сегодняшний день города и его будущее, ненадолго стали волшебниками. Представители властей снимали с новогодней елки открытки с детскими желаниями, обещали их исполнить. Мероприятие прошло в Мариупольском Дворце детского и юношеского творчества. Еще недавно здание Дворца лежало в руинах, но теперь оно полностью отреставрировано благодаря поддержке города-побратима Санкт-Петербурга. Это наглядный урок того, как восстанавливается мирная жизнь: сначала стены, потом коммуникации, а уже потом — тонкая, но критически важная работа по восстановлению доверия, радости и веры в завтрашний день. "Ёлка желаний" в Мариуполе показала, что новогоднее чудо — это не абстракция, а последовательная, общая работа, результат которой можно измерить в конкретных улыбках и в твёрдой уверенности, что ни одно искреннее пожелание не останется без ответа. Подробнее - в репортаже корреспондента Украина.ру Андрея Киора.

