Он уедет жить в Лондон? Стармер и фон дер Ляйен считают что ситуация критическая

В кулуарах украинского парламента ширится замечательная новость, ну или слух, если угодно. Но в целом слышал я ее от людей, которые, как говорят в Одессе, в теме и в доле, то есть знают, о чем говорят. Чаще всего эта новость звучит следующим образом - в лондонскую квартиру, в лондонский таунхаус Зеленского начали завозить мебель.

Более того, там начался буквально несколько недель назад ремонт (по словам тех, кто об этом рассказывает).Вообще тема лондонской недвижимости Зеленского поднималась еще после знаменитого слива Panama Papers, где фигурировало несколько объектов недвижимости, связанных с ближайшими бизнес-партнерами Зеленского, в частности с Шефиром. Именно этот слив породил массу спекуляций в медиа и экспертной среде о том, что у Зеленского якобы есть "квартира напротив Шерлока Холмса". Там действительно упоминался объект недвижимости, записанный на Шефира, который действительно расположен буквально на той же улице, где по легенде проживал литературный герой, сыщик Шерлок Холмс.Но вся прелесть в том, что реальная ситуация, в общем-то, гораздо интереснее. Как рассказывают знающие люди, у Зеленского действительно уже несколько лет есть недвижимость в Британии. Это таунхаус в Белгравии. Это, наверное, самый дорогой район Лондона, часть Вестминстерского района, рядом с Букингемским дворцом. Конкретно на Честер Сквере. Это практически центр этого компактного и чрезвычайно дорогого квартала. И примечательность этой истории заключается в том, что, например, Маргарет Тэтчер жила на этой же улице. А буквально рядом с таунхаусом, который принадлежит Зеленскому, находится дом, где жила Мэри Шелли, автор готического романа начала девятнадцатого века о Франкенштейне.То есть Зеленский не сосед Шерлока Холмса. Много чести было бы для этого упыря. Зато он вполне себе подходящий "сосед" для автора Франкенштейна. Может быть, она, Мери Шелли, фантазируя в свое время, что-то предчувствовала, прорицала будущее и даже думала о Зеленском. Но это все, конечно, лирика и юмор, друзья.Так вот, слух этот настойчивый и упорный. Люди говорят, что все именно так и есть. Что Владимир Александрович, как бы это помягче сказать, засобирался в Лондон. И он уедет жить в Лондон, практически по Лепсу звучит.Ну и нужно, конечно же, обсудить, почему, собственно, вся эта история происходит. Мы давно с вами об этом говорили, я еще с весны рассказываю, что у Зеленского, у его ближайшего окружения, у Ермака, который продолжает пытаться влиять на украинскую политику и управлять ею, есть план Б. И этот план Б это отъезд в Лондон в случае политического поражения в моменте. Либо поражения на выборах, либо необходимости под внешним давлением покинуть пост. Так вот, идея в том, что бы уехать в Лондон, переждать, пока следующая власть засыплется и провалится, и потом вернуться, что называется, на белом коне.Вернуться в образе единственного президента, который спас Украину. По крайней мере так они это видят и так собираются продавать эту историю. Мол, он был тем, кто держался до последнего, а его предали, его слили, его заставили. В общем, такой у них план Б, и он достаточно давний. И сейчас ситуация снова подбирается к очень похожему моменту, который вполне может этот самый план Б и запустить.Не знаю, является ли он теперь планом Б для Ермака, в чем я сильно сомневаюсь. Думаю, что Зеленский сольет его при первой возможности или уже этим занимается в попытке сохранить собственную власть. Но не случайно Стармер и Урсула фон дер Ляйен в своих свежих заявлениях называют нынешний момент максимально критическим с точки зрения переговорного процесса. Не случайно, потому что по большому счету мы наблюдаем ситуацию, при которой у Соединенных Штатов сейчас на руках оказались все козыри, чтобы добиться от Зеленского, во-первых, запуска процессов, которые в итоге приведут к подписанию мирного соглашения с Россией. Подписание это будет уже после выборов конечно. Ну, а сейчас же мы наблюдаем затягивание, попытки заболтать процесс, попытки переписать договоренности, попытки сорвать собственными идеями и планами то, о чем договорились Вашингтон и Москва в Анкоридже, а затем в ходе целого ряда встреч и созвонов. Но, сколько веревочке не виться, а конец один. Все потому, что, например, ситуация в Раде достаточно понятная. И парламент Украины по Конституции способен выполнить большую часть необходимых шагов по движению к миру и затем по подписанию и ратификации мирных соглашений. И американцы ситуацию в парламенте контролируют. И ключевые игроки украинской политики и бизнеса сейчас тоже заглядывают в рот новой администрации США. Люди Джей Ди Вэнса внимательно и плотно с ними работают, общаются и держат, что называется, не просто руку на пульсе, а держат за филейные части этих самых олигархов и генералов украинской политики. И ситуация с Кабмином тоже достаточно прозрачная. Кабмин, как мне говорят, уже готов максимально перевернуться и забыть, кто такой Ермак. Если не забыть, кто такой Зеленский, то как минимум начать активно кланяться в сторону посольства и джентльменов из администрации Дональда Трампа.Правда, что касается контроля медийной повестки Евро-Атлантики, то здесь пока еще нет тотального доминирования простой идеи о том, что Зеленский клептоман и коррупционер. Но эта история постепенно разъедает умы глобалистов и их избирателей. И конечно же, кейс НАБУ не завершен, он лишь приторможен. Работа продолжается.Расследование точно коснется того же Шефира, который после выхода из контекста схем Миндича оказался как говорится на хозяйстве, как и был когда-то на самом деле, и никогда в полной мере оттуда не уходил. И, как говорят инсайдеры, по нему уже достаточно материала. Да и маховик расследования по украинской оборонке запущен на полную. В общем, Зеленского обложили со всех сторон. И его нынешние трепыхания, скорее всего, ему не помогут.Ну, и именно в этой логике, понимая, что запуск избирательного процесса все равно неизбежен, и что придется делать хорошую мину при плохой игре с парламентом который легко и без него обойдется, Зеленский, вероятно, и отдал команду доверенным лицам заняться подготовкой "гнездышка". Можно было бы сказать семейного, но с супругой он давно не живет. Не будем лить воду на мельницу разговоров о его отношениях с Аллой Борисовной (Андреем Борисовичем Ермаком), но факт остается фактом. Формально брак существует, а по сути они выполняют лишь функции президентской четы. Так что таунхаус, вероятно, нужен лично для него.Повторюсь, слух более чем симптоматичный и сигнал более чем показательный. Я в него верю. Так что песенка "Я уеду жить в Лондон" вполне может стать актуальной для Владимира Зеленского. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы этот человек оказался перед лицом правосудия и ответил за все свои преступления против человечности.О последних политических заявлениях Зеленского - "Украина за неделю. Другой путь Зеленского".

