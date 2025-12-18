https://ukraina.ru/20251218/kak-ssha-budut-dozhimat-zelenskogo-u-nego-ostalis-tolko-dva-varianta-1073286376.html

Как США будут дожимать Зеленского. У него остались только два варианта

Как США будут дожимать Зеленского. У него остались только два варианта

За последние дни я уже несколько раз комментировал один очень интересный инсайд, информацию, которая поступает с Украины, о том, что якобы Зеленский уже в январе не будет исполнять свои обязанности, а в двадцатых числах туда приедет некая непубличная, так сказать, ликвидационная комиссия.

Давайте разбираться, что, собственно, могут и будут предпринимать Соединённые Штаты, что вообще происходит с внутриполитической ситуацией на Украине, и какие есть предпосылки для устранения Зеленского. По собственной воле или нет. И какие шаги, повторюсь, будут предпринимать американцы для того, чтобы приблизить либо его договороспособность, либо его отставку. Причин и возможностей у них для этого более чем достаточно. О политической компоненте я уже говорил. По сути, на сегодняшний день Соединённые Штаты взяли под контроль украинский парламент. У них есть достаточно чёткое понимание и выстроенные отношения с большей частью украинского политического класса и с крупнейшими бизнесменами, олигархами, если угодно. Соответственно, по большому счёту, уже выстроена вся логика того, как это может быть сделано в так называемом "бархатном" варианте. То есть фактически через отстранение или изоляцию Зеленского как политической фигуры, через переформатирование парламента, избрание нового президиума, нового спикера, а затем и заход на смену Кабмина. До последнего времени всё это было подморожено и остановлено самими Соединёнными Штатами. Но клинч по ключевым вопросам переговорного трека, который сейчас упирается персонально в Зеленского, как мне кажется, подталкивает американцев к активным действиям именно по направлению работы с Зеленским.Помимо давно подготовленных персональных санкций, которые, я уверен, прямо сейчас вводиться не будут, Соединённые Штаты ведут серьёзную работу на экономическом и финансовом фронте. Политически, повторюсь, всё уже подготовлено. И декорации, и инструменты. На финансово-экономическом же направлении идёт мощнейшая лоббистская работа США против выделения так называемого "репарационного кредита". А без него режиму Зеленского, по большому счёту, кранты. Деньги заканчиваются в апреле. Об этом, кстати, прямо сказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Германия готова предоставить определённые гарантии под выделение кредита, что, возможно, немного продлит жизнь режиму Зеленского, режиму его личной власти, если угодно. Но если абстрагироваться от этого и вернуться к ключевой теме, о которой я ещё отдельно скажу, то я по прежнему считаю выдачу этого "репарационного кредита" крайне маловероятной, если не вовсе невозможной. Посмотрим, как будут развиваться события на нынешнем саммите ЕС (который проходит прямо в эти минуты в Брюсселе), но Соединённые Штаты работают по этому направлению очень жёстко.Есть и военная компонента. И от неё Соединённые Штаты, я уверен, тоже будут отказываться, используя это как дополнительный инструмент давления на Зеленского. То есть там и так уже остановлены все поставки вооружений. Даже в рамках программы PURL, которая уже частично оплачена, той самой натовской программы, про которую Трамп говорит, что теперь США поставляют за деньги европейцам, а они уже дальше могут передавать Украине. Даже по этой программе сейчас отгрузки остановлены. А соответственно, Германия была в пожарном порядке вынуждена отдать, насколько я понимаю, практически последние свои "Пэтриоты" и ещё одну, девятую установку IRIS-T. Не девять, друзья, как пишут некоторые нерадивые медиа, а именно девятую установку. Какие-то зенитные ракеты по Европе ещё наскребли. Совсем немного. В общем, ситуация плохая. Если ещё и разведданные прекратят передавать, то это вообще будет беда для них, что называется.Ну и главный кейс - это, конечно, кейс антикоррупции. И вот тут самое интересное. Свежее заявление руководителя департамента следователей НАБУ Абакумова (фамилия, кстати, говорящая, прямо повеяло сороковыми) о том, что нет новых публикаций плёнок, потому что идёт отработка новых персонажей. Это и правда, и неправда одновременно. Отработка действительно ведётся, но плёнки не публикуются по другой причине. А именно - пока идёт переговорный процесс, пока американцы всё ещё ждут от Зеленского согласия на решение принципиального территориального вопроса. А всё упирается именно в это. Он - главнокомандующий. Только он может дать команду на отвод вооружённых сил Украины с территории Донбасса. И от него все еще ждут этого решения. И вот пока этот кейс держат на паузе. Но вся работа НАБУ продолжается. Вот "Зеркало недели" на прошлой неделе публикует вброс. Вполне осознанный, уверяю вас. "Зеркало недели" однозначно относится к кругу заговорщиков, к кругу представителей антизеленской коалиции. И там публикуют информацию о том, что была снята техника ещё на одной квартире, где велась прослушка, где осуществлялся сбор информации. Мол, нафиксировали достаточно. И возникает простой вопрос. Как это вообще возможно, что подобные вещи публикуются в медиа, и при этом никакой реакции? НАБУ не идёт в суд, не требует опровержений, не требует дезавуировать публикацию. Значит, так и задумано!А у кого была эта прослушка? А была она ещё на одной такой же "блат хате", как и квартира Миндича. Миндич там не жил. Ну, то есть поживал, как говорится, но это была явочная квартира. Такие квартиры всегда есть. Там, во-первых, стараются соблюдать меры безопасности. Во-вторых, там ведутся конфиденциальные переговоры. Желательно недалеко от правительственного квартала, но как получится. Вот такой была квартира Миндича. И там зафиксировали целый букет интереснейших вещей во время прослушки. И вот теперь, как выясняется, была ещё одна такая же история. Причём продолжалась она, внимание, два года. Два года на квартире народного депутата Юрия Киселя, уроженца Кривого Рога (ну, а кто бы сомневался!). И при этом это ближайший бизнес-партнёр кого? Сергея Шефира. Ещё одного кошелька и бизнес-распорядителя Зеленского. Такого же, как и Миндич. Да, в политическом смысле Шефир давно был отодвинут Ермаком. Формально расставание произошло весной 2024 года, когда Зеленский уволил его с поста своего помощника. Но фактически от политических дел Шефир был отстранён значительно раньше. Но он не перестал быть ключевым бизнес-партнёром Зеленского, если кто-то вдруг об этом забыл. И даже на плёнках НАБУ есть крайне показательные моменты. Там зафиксирован разговор с участием Шефира, где он напрямую говорит об общаке, и о вопросах оплаты залога. То есть, что мы видим? А видим мы, что это одна команда клептоманов, одна связка людей, которые все эти годы грабили это несчастное государство. Грабили и в экономическом смысле, и в моральном. Шефир в этом смысле такой же токсичный и опасный элемент для Зеленского, как и Миндич. И для Ермака само собой. Что именно зафиксировано на этих плёнках, пока официально не сообщается. Но, как мне говорят, по содержанию они ничуть не слабее плёнок Миндича. И участие Зеленского там более чем отчётливое. Рыло в пуху, как говорится, по полной программе.Параллельно идёт колоссальная работа по оборонному блоку. Пока НАБУ не опубликовало ни одной плёнки по оборонке. Формальное объяснение стандартное - военное время, секретность, чувствительная информация. Но на самом деле это тоже элемент игры. Потому что по оборонке там для Зеленского просто катастрофа. Особенно с учётом того, что Миндич по энергетике и ряду других направлений уже сотрудничает и с НАБУ, и с ФБР. И Умеров, который является этаким связующим звеном между Зеленским и кррупцией в сфере оборонки, тоже сотрудничает. И с ФБР, и с НАБУ. И остаётся только один элемент. Чтобы начал сотрудничать Шефир. Собственно, а куда он денется?И вот здесь появляется ещё одна важная деталь. Прошла информация, и она подтверждается, что посол Украины в Израиле проговорился о запросах НАБУ на проведение следственных действий в помещении посольства. Украинские медиа пытались подать это как историю про беглого депутата Логвинского. Но на самом деле речь идёт о партнёрах Миндича, о Цукерманах. Они уже находятся в Израиле и готовы сотрудничать. Более того, они и так давно сотрудничают. Сейчас просто идёт новый этап следственных действий. И вот вопрос - как посол вообще позволил себе это озвучить публично? Он не должен был этого делать. Но сделал. Не случайно конечно же. И вот на этом фоне появляется новый кейс Шефира. А ведь именно Шефир отвечал за бизнес Зеленского ещё задолго до появления Миндича. Он курировал взаимодействие с бизнес-сообществом, он отвечал за все непубличные финансовые потоки, за те самые сумки набитые наличкой в валюте, которые приносили от олигархов. Я утрирую, но не сильно. Когда Миндича начали закручивать, именно Шефир снова оказался "на хозяйстве" во всех смыслах этого слова. И тут выясняется, что его тоже фиксировали, что его тоже слушали.В итоге картина вырисовывается крайне простая. Для Зеленского это или тюрьма, или сума. Материала у НАБУ уже достаточно, чтобы его просто размазать. Парламент проголосует так, как скажут. Процедуры будут запущены. Вплоть до ареста, если американцы решат идти до конца. Но если не тюрьма, то бегство. Единственный вариант для него сохранить жизнь, это уйти добровольно. И, скорее всего, уехать в Лондон. Хотя и здесь я не уверен, что всё для него закончится так легко.О том, почему Зеленский собирается уехать в Лондон - в статье Михаила Павлива "Он уедет жить в Лондон? Стармер и фон дер Ляйен считают что ситуация критическая"

