Бельгийский премьер под дулом ГРУ? Де Вевер сорвал грабеж российских активов на саммите ЕС

18 декабря стал чёрным днем для евробюрократии в Брюсселе. Попытка легализовать ограбление России под шумок саммита ЕС провалилась с треском, обнажив не просто раскол, а настоящий политический и финансовый крах западного проекта. Идея "репарационного кредита" для Киева, по сути — воровства наших активов, разбилась о железную стену сопротивления. Во главе этого "блокирующего меньшинства" встала Бельгия, за которой потянулись другие здравомыслящие страны Европы.

