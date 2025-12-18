Бельгийский премьер под дулом ГРУ? Де Вевер сорвал грабеж российских активов на саммите ЕС - 18.12.2025 Украина.ру
Бельгийский премьер под дулом ГРУ? Де Вевер сорвал грабеж российских активов на саммите ЕС
Бельгийский премьер под дулом ГРУ? Де Вевер сорвал грабеж российских активов на саммите ЕС - 18.12.2025 Украина.ру
Бельгийский премьер под дулом ГРУ? Де Вевер сорвал грабеж российских активов на саммите ЕС
18 декабря стал чёрным днем для евробюрократии в Брюсселе. Попытка легализовать ограбление России под шумок саммита ЕС провалилась с треском, обнажив не просто... Украина.ру, 18.12.2025
2025-12-18T18:31
2025-12-18T18:31
видео
брюссель
россия
киев
ес
гру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073321878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad4242beeddf4f21a296759ced52f4cc.png
18 декабря стал чёрным днем для евробюрократии в Брюсселе. Попытка легализовать ограбление России под шумок саммита ЕС провалилась с треском, обнажив не просто раскол, а настоящий политический и финансовый крах западного проекта. Идея "репарационного кредита" для Киева, по сути — воровства наших активов, разбилась о железную стену сопротивления. Во главе этого "блокирующего меньшинства" встала Бельгия, за которой потянулись другие здравомыслящие страны Европы.
брюссель
россия
киев
видео, брюссель, россия, киев, ес, гру, видео
Видео, Брюссель, Россия, Киев, ЕС, ГРУ

Бельгийский премьер под дулом ГРУ? Де Вевер сорвал грабеж российских активов на саммите ЕС

18:31 18.12.2025
 
ВидеоБрюссельРоссияКиевЕСГРУ
 
