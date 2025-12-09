https://ukraina.ru/20251209/times-uznala-kogda-es-oglasit-reshenie-po-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov--1072831668.html

Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации российских активов

Страны Евросоюза близки к сделке по изъятию российских активов, решение может быть объявлено на этой или следующей неделе, пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве

По данным издания, речь идет о возможном выделении Киеву до 100 миллиардов фунтов (133 миллиарда долларов) за счет замороженных российских активов.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. В понедельник канцелярия британского премьера сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским "прогресс", достигнутый в отношении использования замороженных российских активов для помощи Украине.О сокращении поддержки Киева - в материале Объёмы финансовой помощи США Украине в 2025 году сократились почти до нуля, свидетельствуют данные на сайте Украина.ру.

