Русские деньги и будущее Европы

Русские деньги и будущее Европы

Бельгийский депозитарий Euroclear клянётся, что не позволит использовать замороженные активы России для финансирования Украины. Это незаконно, говорят бельгийцы, и негативно скажется на всей финансовой системе Европы, подорвёт веру инвесторов в неё.

Суда, опять же бельгийцы якобы очень боятся. Говорят: "вот подаст на нас Россия в суд, и что мы будем делать?" В поддержку Euroclear уже выступило правительство Бельгии, бельгийский парламент, для полного комплекта осталось только получить заявление престарелого короля бельгийцев Филиппа и герцогини Брабантской, наследной принцессы Бельгии Елизаветы.И это не шутка, возможно королю также придётся защищать интересы национального депозитария от загребущих рук Урсулы фон дер Ляйен. Слишком уж она активна в вопросе конфискации российских денег для выдачи "репарационного кредита" Украине.Дело здесь совсем не в том, что, выдавая подобный кредит, ЕС вроде как столбит требование к России о выплате репараций, ведь кредит даётся под них. В конце концов все понимают, что окончательно вопрос о русских деньгах будет решаться исходя из общей расстановки геополитических сил в тот момент, когда начнётся реальное урегулирование глобального военно-политического кризиса.Давайте вспомним, что сам факт "заморозки" российских активов был незаконен (законные санкции вводятся только решением Совбеза ООН, против России, обладающей правом вето законно санкции ввести вообще невозможно). И эта незаконная заморозка уже нанесла серьёзный удар по финансовой системе Запада, подорвав к ней доверие инвесторов. Так что бельгийцы со своими опасениями вроде как опоздали.Кстати, помните книгу (или фильм) "Щит и меч"? Там Иоганн Вайс возит в швейцарские банки "золото партии". Об этом же процессе есть пара упоминаний в фильме "17 мгновений весны". Но весь этот вывод нацистских активов за рубеж стал возможен только потому, что никто не только не конфисковывал, но и не замораживал большинство нацистских счетов. Под удар могли попасть счета, с которых финансировалась террористическая или разведывательная деятельность, или ещё что-то незаконное, но большая часть счетов, включая счета Рейхсбанка, оставались доступны для операций.То, что произошло с российскими активами не только незаконная, но и беспрецедентная акция. Но когда почти четыре года назад это происходило, бельгийцы не волновались. Не беспокоились они и тогда, когда по решению тех же органов ЕС, которые сейчас требуют разморозить российские активы для выдачи кредита Украине, ЕС начал использовать для финансирования Киева проценты за использование российских активов. Хоть это тоже незаконная акция и кража чужой собственности.Только сейчас Бельгия вдруг вспомнила о законе и мужественно сражается со всей мощью евробюрократии, подкреплённой позицией ведущих стран ЕС. Да-да, Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что Германия, Франция и Италия готовы выполнить требование Бельгии и гарантировать солидарную ответственность за использование российских активов. Более того, Урсула собирается добиться 18 декабря общего решения ЕС о гарантиях по использованию российских активов на 210 миллиардов евро. У бельгийцев в Euroclear лежит только 185 миллиардов евро. То есть евробюрократия пытается выскрести всё российское, что находится в европейской юрисдикции.Это тоже элемент слома бельгийского сопротивления. Если, а скорее когда, другие банки выдадут, пусть и меньшие, но всё равно значительные суммы из замороженных российских активов, позиция бельгийцев станет уязвимее. Собственно, уже стала. Так как едва заслышав, что ЕС готов удовлетворить их требование и обеспечить солидарные гарантии по российским активам, руководство Euroclear, тут же сообщило, что имело оно в виду европейскую солидарность и всё равно ничего не даст.Фактически бельгийцев заставили признаться, что они саботируют антироссийские европейские акции не потому, что их пытаются заставить в одиночку отвечать за коллективную кражу (как сказано выше ЕС уже почти согласен обеспечить коллективные гарантии, осталось только формализовать решение), а в связи с изменившейся расстановкой сил на глобальной политической арене.Когда российские активы морозились и когда воровались проценты, весь ЕС, Бельгия в том числе, был уверен, что быстро реализует против Москвы финансово-экономический блицкриг, заставит её признать своё поражение и, как победитель, продиктует условия мира, в рамках которых и легализует кражу российских активов. Но что-то пошло не так и к настоящему моменту в Бельгии осознали, что это Россия продиктует условия мира, а значит по счетам придётся платить.И вот теперь маленький бельгийский "рыцарь" мужественно бьётся с огромным "драконом" ЕС за "правду". Разве можно будет потом, когда будет писаться мир, попрекать этих "героев" какими-то жалкими процентами, которые и использовались-то по указанию руководящих органов ЕС? Ведь они сохранили основное тело российских активов, не поддавшись на шантаж и давление Урсулы. Может быть, Россия проникнется их "бескорыстным благородством" и не станет изымать из бельгийской экономики почти 200 миллиардов евро, которые бельгийцы не отдали Урсуле для Украины?У бельгийцев всё могло бы получиться, но, боюсь, не получится. Европейские лидеры всерьёз настроены на конфронтацию с Россией, невзирая даже на позицию США. "Лишние" 185 миллиардов евро им для этого совсем не помешают. Но дело даже не в том, что Европа поиздержалась, на войну деньги всегда находятся, найдутся и в этот раз. Тем более, что ни 200, ни 300, ни 500 миллиардов на полномасштабный конфликт Европы и России не хватит. Проблема уже не в России (даже не в украинском режиме), а в Бельгии. Власть евробюрократии огромна, но базируется она на готовности стран ЕС подчиняться. На самом деле все ресурсы (финансовые, экономические, военные, дипломатические и прочие) находятся в руках национальных правительств стран ЕС, которые чем дальше, тем сильнее недовольны политикой евробюрократии. Но инерция подчинения работает.Руководство ЕС потому и ненавидит Орбана, что он демонстрирует, что их команды можно игнорировать и прекрасно себя чувствовать. Но Орбан один, Венгрия страна маленькая, к тому же его всегда удавалось "убедить" не доводить дело до противостояния решениям ЕС. Чаще всего за компенсацию уступал Орбан, в редчайших случаях ЕС тихо делал вид, что никто никаких требований евробюрократии не нарушает.У Орбана уже и так появились последователи (Словакия, Чехия). Если же сейчас ещё и традиционно послушная Бельгия откажет евробюрократии в повиновении, то такой ЕС, в котором они не смогут ничем командовать, евробюрократам не нужен. Поэтому в вопросе о конфискации российских активов Урсула пойдёт до конца и привлечёт к давлению на Бельгию все силы, а силы там немалые.Главное, чем будет пугать евробюрократия всех колеблющихся и консолидировать ряды верных – угроза распада ЕС. Если каждая Бельгия начнёт проявлять самостоятельность по принципиальным вопросам, Евросоюз и так уже шатающийся не удержать. Этот аргумент серьёзен. Во-первых, европейские экономики, за время взаимодействия в рамках ЕС интегрированы посильнее, чем даже были интегрированы экономики союзных республик СССР, а мы помним, как распад ударил именно по экономикам постсоветского пространства. В случае ЕС будет хуже.Во-вторых, ЕС за счёт создания единого экономического, политического, финансового, демографического и военного пространства снял острейшие противоречия, тысячелетиями бросавшие Европу в войны. Если сейчас это пространство исчезнет, то неизвестно начнётся ли европейская война с Россией, поскольку её может опередить война европейцев всех со всеми.Этого европейцы боятся сильнее всего. Так что давить на Бельгию будут сильно, всем европейским миром, при этом сами бельгийцы не будут готовы стоять до конца, ведь им тоже распад ЕС не нужен. Им, вечно болтающимся между французами и немцами, не нужен в первую очередь.В свою очередь, вся русофобская, желающая войны с Россией часть европейского истеблишмента прекрасно осознаёт, что конфискация активов почти полностью отрезает путь к миру с Россией. Поэтому будет биться за конфискацию до конца.Так что шанс у бельгийцев выстоять, конечно, есть. Но он очень маленький и напрямую зависит от того насколько быстро и неотвратимо будут развиваться события на фронтах СВО. Чем ближе и безальтернативнее полный коллапс Украины, тем больше в Европе трезвых голов.Подробнее на эту тему - в статье Павла Котова "Куда заведет Европу идея отобрать у России ее активы"

