Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова

Россия обладает действенными мерами для защиты от морского террора Киева, включая полный контроль над побережьем. Это позволит перекрыть небо для ракет, угрожающих судоходству и гражданской авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов

2025-12-09T04:00

Отвечая на вопрос о мерах защиты против морского террора Украины эксперт напомнил слова Верховного главнокомандующего. "Напомню, [президент РФ] Владимир Путин сказал, что в таких условиях [совершения террористических действий со стороны Киева] нам придется полностью взять под контроль все побережье", — заявил Михайлов.Он детализировал, как это решение может быть реализовано на практике. "Тогда и небо можно будет закрыть авиацией в районах судоходства, по факту объявив режим "закрытого неба"… Поэтому взятие Россией под контроль береговой полосы позволит нам уничтожать ракеты, пролетающие над ней как частью РФ", — пояснил собеседник издания.Михайлов отметил, что пострадавшие от атак Украины страны имеют право на международно-правовую реакцию, но не спешат. "Так что страны вправе поставить вопрос перед советом безопасности ООН, подать в Международный суд. Но что-то они не торопятся этого делать…", — заключил эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

