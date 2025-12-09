Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова - 09.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251209/rezhim-zakrytogo-neba-dlya-torgovykh-sudov-kak-rossiya-otvetit-na-ataki-tankerov--mnenie-mikhaylova-1072818516.html
Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова
Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова - 09.12.2025 Украина.ру
Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова
Россия обладает действенными мерами для защиты от морского террора Киева, включая полный контроль над побережьем. Это позволит перекрыть небо для ракет, угрожающих судоходству и гражданской авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
2025-12-09T04:00
2025-12-09T04:00
новости
россия
киев
украина
александр михайлов
владимир путин
украина.ру
фсб
авиация
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:128:1072:731_1920x0_80_0_0_8f54fcb01615df79ddd04e92fe87a371.jpg
Отвечая на вопрос о мерах защиты против морского террора Украины эксперт напомнил слова Верховного главнокомандующего. "Напомню, [президент РФ] Владимир Путин сказал, что в таких условиях [совершения террористических действий со стороны Киева] нам придется полностью взять под контроль все побережье", — заявил Михайлов.Он детализировал, как это решение может быть реализовано на практике. "Тогда и небо можно будет закрыть авиацией в районах судоходства, по факту объявив режим "закрытого неба"… Поэтому взятие Россией под контроль береговой полосы позволит нам уничтожать ракеты, пролетающие над ней как частью РФ", — пояснил собеседник издания.Михайлов отметил, что пострадавшие от атак Украины страны имеют право на международно-правовую реакцию, но не спешат. "Так что страны вправе поставить вопрос перед советом безопасности ООН, подать в Международный суд. Но что-то они не торопятся этого делать…", — заключил эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:27:1072:831_1920x0_80_0_0_1298fffe4b3dfdc0c929ae86a0e1fbf6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, александр михайлов, владимир путин, украина.ру, фсб, авиация, атака, флот, ракеты, оон, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, прогнозы сво, новости сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине
Новости, Россия, Киев, Украина, Александр Михайлов, Владимир Путин, Украина.ру, ФСБ, авиация, атака, флот, ракеты, ООН, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, прогнозы СВО, новости СВО, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине

Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова

04:00 09.12.2025
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Россия обладает действенными мерами для защиты от морского террора Киева, включая полный контроль над побережьем. Это позволит перекрыть небо для ракет, угрожающих судоходству и гражданской авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
Отвечая на вопрос о мерах защиты против морского террора Украины эксперт напомнил слова Верховного главнокомандующего. "Напомню, [президент РФ] Владимир Путин сказал, что в таких условиях [совершения террористических действий со стороны Киева] нам придется полностью взять под контроль все побережье", — заявил Михайлов.
Он детализировал, как это решение может быть реализовано на практике. "Тогда и небо можно будет закрыть авиацией в районах судоходства, по факту объявив режим "закрытого неба"… Поэтому взятие Россией под контроль береговой полосы позволит нам уничтожать ракеты, пролетающие над ней как частью РФ", — пояснил собеседник издания.
Михайлов отметил, что пострадавшие от атак Украины страны имеют право на международно-правовую реакцию, но не спешат. "Так что страны вправе поставить вопрос перед советом безопасности ООН, подать в Международный суд. Но что-то они не торопятся этого делать…", — заключил эксперт.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаАлександр МихайловВладимир ПутинУкраина.руФСБавиацияатакафлотракетыООНСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияпрогнозы СВОновости СВОпрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
05:27Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время
05:25Энергетические войны: Китай наращивает закупки российского СПГ, а США хотят пошатнуть позиции "Росатома"
05:10Зеленскому говорят: "Потеряешь страну". Эксперты и политики о трезвом подходе к происходящему
05:00"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада
04:50"Перевоспитание" депутата или "подножка" планам Трампа. Что говорят на Украине о деле Анны Скороход
04:40Doha* как зеркало новой эпохи. Как мир освобождается от западных иллюзий и роль в этом процессе Трампа
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре
04:23Украинские БПЛА нарастили активность: закрытые аэропорты и угрозы по регионам России к этому часу
04:15"Ржавая селедка" Запада: генерал-майор ФСБ назвал заказчика убийства Игоря Кириллова
04:00Режим "закрытого неба" для торговых судов: как Россия ответит на атаки танкеров — мнение Михайлова
03:59Милитаризация и обязательная военная служба: канцлер Германии поговорил с немцами
03:14Циклон заметает снегом Петропавловск-Камчатский
02:49Президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2030 года
02:29Стало известно содержание последнего разговора Зеленского с представителями Трампа
01:58Сводка событий за 8 декабря от канала "Украина.ру"
01:16Обстановку на ключевых направлениях СВО докладывает "Дневник десантника"
00:52"Королева пехоты" остается грозным оружием в условиях современной войны
00:52Президент России подписал указ о призыве на военные сборы
Лента новостейМолния