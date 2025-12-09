https://ukraina.ru/20251209/pravitelstvo-ukrainy-rabotaet-nad-grafikami-otklyucheniy-elektrosnabzheniya-1072844047.html

Правительство Украины работает над графиками отключений электроснабжения

Правительство Украины работает над графиками отключений электроснабжения - 09.12.2025 Украина.ру

Правительство Украины работает над графиками отключений электроснабжения

Перераспределение электроэнергии на Украине находится в фокусе внимания Кабмина. Об этом 9 декабря заявила премьер-министр постсоветской республики Юлия Свириденко

2025-12-09T12:40

2025-12-09T12:40

2025-12-09T12:41

новости

украина

россия

кабмин

офис президента

укрэнерго

электроснабжение

электроэнергия

ситуация на украине

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101522/43/1015224350_0:345:2855:1950_1920x0_80_0_0_9752395000beeaee0f9e0162cd83d576.jpg

В правительстве Украины провели координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса президента Виктора Никиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.Свириденко заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавних обстрелов. Чиновники договорились координировать дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы Украины. "По всей стране по состоянию на сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений. Работаем над сокращением их продолжительности. Готовим ряд решений правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", - сообщила Свириденко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, кабмин, офис президента, укрэнерго, электроснабжение, электроэнергия, ситуация на украине, жкх, коммунальное хозяйство