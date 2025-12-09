https://ukraina.ru/20251209/kontrataka-zelenskogo-i-uyazvimye-mesta-pozitsii-trampa--1072833705.html

Контратака Зеленского и уязвимые места позиции Трампа

Контратака Зеленского и уязвимые места позиции Трампа - 09.12.2025 Украина.ру

Контратака Зеленского и уязвимые места позиции Трампа

Казалось бы, после "картонного майдана" и "миндичгейта" Зеленский должен был что-то понять относительно своего места в мире. Нет, некоторые подвижки есть – кажется, он уже не считает себя президентом мира, но он не забывает и о слабостях Трампа. Во всяком случае, это следует из его заявлений 8 декабря

2025-12-09T11:44

2025-12-09T11:44

2025-12-09T12:04

мнения

украина

россия

китай

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

нато

переговоры по украине 2025

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072809358_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_59277dc2fb156b0ebadcc377184104c4.jpg

Наговорил он вообще многое, но мы в данном случае обратим внимание на общую логику его позиции.Зеленский упомянул, что у Трампа своё видение окончания войны, которое отличается от украинского (в первую очередь – в вопросе территорий и гарантий безопасности), однако американцы продолжат поставлять оружие в Украину, поскольку они зарабатывают на этом деньги и это подходит их современной политике.Тут бывший украинский президент намекает на самоочевидные слабости позиции Трампа:- он не хочет "поражения Украины" (тут существенные противоречия в том, что считать "поражением", но дело не в этом);- он хочет продолжать зарабатывать на военных поставках в Европу (т.е., на Украину, просто за европейские деньги, а не за свои собственные);- о мире он хочет договариваться с действующей украинской властью (правда, украинская делегация вроде бы договаривалась с представителями Трампа о проведении выборов… но исход переговоров не известен).Парадокс этих трёх пунктов состоит в том, что следование им предполагает продолжение войны. Судите сами.Что считать "поражением" Украины должна определять нынешняя украинская власть – та самая, которая довела дело до войны. Для Зеленского "поражением Украины" является прекращение войны, поскольку:1) В этом случае будут назначены выборы и ему придётся оставить пост президента (после "картонного майдана" и "миндичгейта" в этом можно уже не сомневаться – Зеленский дважды показал слабость, такого в украинском политическом серпентарии не прощают).Не надо специально доказывать, что уход Зеленского – одно из требований России. Мы этого прямо не требуем, но достаточно того, что Трамп так считает (а он считает – уже не раз говорил о личном конфликте украинского и российского руководителей).Таким образом, "поражение Украины = отставка Зеленского". А это значит что? Правильно – не проводить выборы, даже ценой отказа от переговоров.2) Украина прекратит получать военную и финансовую помощь от Запада и ей придётся жить за свои.Вообще, с 2014 по 2022 год Украина вполне жила за свои, да ещё и милостиво позволяла грабить себя Западу. При этом никакой социально-экономической катастрофы не произошло. Более того, Украина была в состоянии усиливать свою армию.Сейчас, однако, ситуация не такая – потеря части территорий (отнюдь не убыточной, что бы ни говорили киевские власти), значительные разрушения инфраструктуры, катастрофическое сокращение населения… При всём этом, обсуждается сохранение в мирное время армии численностью в несколько раз большей, чем была на начало 2022 года.Тут, конечно, есть вариант – прекратить войну и сохранить финансирование на уровне не меньшем, чем сейчас. Проблема, однако в гарантиях, что такая помощь будет оказываться и без войны, и в согласии России на такое положение. Про невозможность получить гарантии того, что Украина не возобновит боевые действия, как только почувствует себя достаточно сильной для этого, мы даже не говорим – декларации, что в таком случае Украина не получит поддержки Запада, останутся декларациями.С точки же зрения США продолжение боевых действий – гарантия продолжения поставок оружия "в Европу" (т.е. – Украине), а главное – продолжения совершенствования самих вооружений и способов его использования (Украина – полигон для испытания новых вооружений).3) Украина теряет территории – это однозначно поражение.Зеленский заявил, что американцы зря верят в то, что российская армия наступает. Кого он надеется обмануть остаётся непонятно, особенно если учесть, что заявления эти делаются на фоне официальных сообщений об "отходе на заранее подготовленные позиции". Тут есть сразу несколько противоречий, но в них пусть разбираются американцы.4) Украина теряет часть суверенитета (право на членство в НАТО).Это единственный пункт, в котором позиции Трампа достаточно сильны – он фактически занят деконструкцией НАТО в той форме, в которой альянс существовал с 1949 года. Наоборот, вопрос об отказе членства Украины – один из инструментов Трампа в борьбе с НАТО.Ещё один пункт, который важен для Трампа – переориентация с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион.Зеленский им воспользовался – заявил, что Китаю невыгодно завершение войны в Украине, поскольку "сегодня Китаю невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ. Потому что, если Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идёт продолжение войны".С одной стороны, Зеленский показывает, что Украине выгодно прекращение войны, потому что продолжение войны – победа России. Т.е., это он хочет мира (выше мы показали, что всё ровно наоборот), а Россия не хочет.С другой стороны, Зеленский показывает, что прекращение войны выгодно Китаю – т.е., Трамп, выступая за урегулирование конфликта, фактически усиливает позиции Китая, которому Трамп собирается противостоять в глобальном масштабе.Как видим, Зеленский отлично представляет слабые места стратегии Трампа и аргументированно возражает против миротворческих планов американского президента. Позиция его логична, рациональна и соответствует декларированным целям США. Чем ответит Трамп?Ещё о стратегии Зеленского можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Хитрый план" Зеленского"

https://ukraina.ru/20251208/1072803275.html

https://ukraina.ru/20251201/rostislav-ischenko--o-provale-plana-trampa-vo-vsekh-vozmozhnykh-variantakh-on-ne-rabotaet-1072427076.html

украина

россия

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, китай, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, нато, переговоры по украине 2025, сша, мирный план, военная помощь украине, военная помощь