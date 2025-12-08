https://ukraina.ru/20251208/8-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072794131.html
8 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". Гуманитарные миссии, организация волонтёрского центра. Фильм "код добровольца" и проект Медиа Армия Страны. Гость: Виталий Шереметьев, участник СВО, председатель молодежной патриотической организации "Наследие". Дарья Маслова, ветеран боевых действий, режиссер, писатель.* "Лица Новороссии". Личная история гостя, гость: Андрей Высоцкий: мариупольский рок-музыкант, автор, садовод-селекционер, исследователь природно-технологических процессов региона, а также руководитель сети отделений крупного российского банка в Мариуполе.* "Понедельник начинается в субботу". О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.* "Экономика и жизнь". Об экономической интеграции Новороссии. Гость: экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* "Большое интервью". О морском терроризме, а также о войне с русским языком на Украине. Ведущая: Татьяна Чугаенко. Гость: политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
