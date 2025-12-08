8 декабря 2025 года, утренний эфир - 08.12.2025 Украина.ру
8 декабря 2025 года, утренний эфир
8 декабря 2025 года, утренний эфир - 08.12.2025 Украина.ру
8 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.12.2025
2025-12-08T12:53
2025-12-08T12:53
мариуполь
новороссия
украина
валерий залужный
михаил павлив
иван лизан
вооруженные силы украины
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". Гуманитарные миссии, организация волонтёрского центра. Фильм "код добровольца" и проект Медиа Армия Страны. Гость: Виталий Шереметьев, участник СВО, председатель молодежной патриотической организации "Наследие". Дарья Маслова, ветеран боевых действий, режиссер, писатель.* "Лица Новороссии". Личная история гостя, гость: Андрей Высоцкий: мариупольский рок-музыкант, автор, садовод-селекционер, исследователь природно-технологических процессов региона, а также руководитель сети отделений крупного российского банка в Мариуполе.* "Понедельник начинается в субботу". О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.* "Экономика и жизнь". Об экономической интеграции Новороссии. Гость: экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* "Большое интервью". О морском терроризме, а также о войне с русским языком на Украине. Ведущая: Татьяна Чугаенко. Гость: политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
мариуполь
новороссия
украина
мариуполь, новороссия, украина, валерий залужный, михаил павлив, иван лизан, вооруженные силы украины, новороссия сегодня
Мариуполь, Новороссия, Украина, Валерий Залужный, Михаил Павлив, Иван Лизан, Вооруженные силы Украины, Новороссия сегодня

8 декабря 2025 года, утренний эфир

12:53 08.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "Время Новороссии". Гуманитарные миссии, организация волонтёрского центра. Фильм "код добровольца" и проект Медиа Армия Страны. Гость: Виталий Шереметьев, участник СВО, председатель молодежной патриотической организации "Наследие". Дарья Маслова, ветеран боевых действий, режиссер, писатель.
* "Лица Новороссии". Личная история гостя, гость: Андрей Высоцкий: мариупольский рок-музыкант, автор, садовод-селекционер, исследователь природно-технологических процессов региона, а также руководитель сети отделений крупного российского банка в Мариуполе.
* "Понедельник начинается в субботу". О политических перспективах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
* "Экономика и жизнь". Об экономической интеграции Новороссии. Гость: экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан
* "Большое интервью". О морском терроризме, а также о войне с русским языком на Украине. Ведущая: Татьяна Чугаенко. Гость: политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
МариупольНовороссияУкраинаВалерий ЗалужныйМихаил ПавливИван ЛизанВооруженные силы УкраиныНовороссия сегодня
 
Лента новостейМолния